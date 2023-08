Sen yanlış birisin

İki insan, iki kader, iki ortak yaşam düzeni içinde gelişen iniş ve çıkışlar.

Sahne belli roller belli. Seyircisi bol ilişki hikayeleri. Hiç biri birbirine benzemeyen senaryolar ve kim kimin doğru veya eğrisi... Garip ve kaotik bir durum içinde kaybolmuş puzzel'ları birleştirme sanatı. Toplumun dayatma ritüelleri içinde ilişkiyi yasal hale getirme sanatının adı "EVLİLİK" Olağanüstü bir durum yoksa bilirsiniz evlilikler iyi niyetle başlar.

Eskilerin deyimiyle "Bir yastıkta kocasınlar" cümlesi belki şimdiki zamanda eski moda bir temenni ama yine de, insanı sevgiyle gülümsetebiliyor. Uzun yılların habercisi gibi. Hele aşkla başlayan bir beraberliğin düğün dernekle perçinlenmesi peri masalı izlenimini verir. Maalesef günümüzde evlilikler bir kelebek ömrü kadar çabuk yitiriliyor. Dünyanın değişen havasından mı suyundan mı bilinmez her şey çok çabuk tüketiliyor. Hukukçuların bile işin içinden çıkamadığı boşanma davalarının dosyaları her geçen gün artarken hep aynı soru "NEDEN?" her şeyi çok çabuk yok ediyoruz. Aslında en başından bellidir. Farklı tatlar, tutkular, bir beraberliği birleştirirken, imkansızlıklar kara diken gibi ortaya çıkarır.

Kim mutlu bu dünyada? İnsanoğlunun doyumsuz yapısı her şeyi bozmaya yetiyor.

Elindekilerle yetinmesini bilemeyen bir canlı türüyüz. Yaşam zaten tuhaf bir girdap. Denklemini çözmek mümkün değil.

Doğduğumuz anda ölüme koşuyoruz.

Hiçbir şey eskisi gibi kalmıyor. Üstelik sahip olduğumuz ne varsa, daha iyisi daha özeli daha mükemmelini beklerken en güzel anların değerini bilmeden yaşamı tabiri caizse bol keseden tüketiyoruz.

Hem de dibine kadar bitiriyoruz.

Sevgi ve aşk, birbirinden kopmayan iki çok önemli duygu. Aralarında muhteşem koridorlar ve geçişler var. Anlamamız çok zor. Hangi bölümünde olursanız olun, orada kayda değer bir anlam gizli. Çok da fazla kurcalamamız gerekmiyor... Adı ne olursa olsun iki insanın mükemmel bir sentezinde gizlenmiş bir matematiksel kavuşum. Hiçbir şey ilelebet sürmüyor.

Bitirmek te zordur. Bazen başlangıçtan daha da zordur. Dilin bitti der, için ister.

Mantık gidiyorum der, kalbin ayaklarını zorlar. İlişkinin bitiminde hep aynı sözler tekrarlanır "O BENİM İÇİN ÇOK YANLIŞ BİRİYDİ" Kendimizi haklı çıkarmak adına koruyucu kalkan gibi kullandığımız anlamsız bir cümledir. Karşılıklı tüketim başlamış olsa bile başlangıçtaki çekim gücünün doğru olduğunu hiç kimse kabul etmek istemez. Bir yanda ilişkinin bezginliği diğer yanda yalnızlık korkusu aynı kişiyle yeni denemeleri de başlatabilir.

"BELKİ BU DEFA" 'dediğimiz kendimizi kandırmaca duygusu içinde "SİL BAŞTAN" hikayelerinin sonu asla gelmez. Bitmiş bir ilişkinin devamı her iki kişi içinde büyük bir haksızlıktır. Herkes biraz eksik yaşıyor bu hayatı. Hevesle başladığı yaşam yolculuğunda bazıları çok erken yorulup terk ediyor, bazıları tökezliyor, hatta sıkı sıkı sarılıp inatla "YOLA DEVAM" diyenlerimiz var.



UZAKLIKLAR HEP CAZİPTİR

Saatlerce uzaklara bakmak, usanmadan üşenmeden. Bilmediğimiz kentleri merak etmek misali. Kimler şimdi neler yapıyor.

Kimler acı çekiyor. Kimlerin özlemlerini duyuyoruz. Ulaşamadığımız her şeyin pırıltısını takip etmek insanın doğasında var. Uzaklaştıkça her şey gözümüzde büyüyor. Sanki bizim olsa daha mutlu olacaktık. Oysa huzur ve mutluluğun adı yoktur. Belli bir nesne ve cisim ölçü olamaz. Onu biz yaratmak zorundayız.

Hayatımızdan çıkardığımız, kaybettiklerimizde bir zamanlar erişilmez değerdeki isteklerimizdi. Aslında her şey bu dünyada olması gerektiği gibi yaşanıyor ve evrenin belli düzeni içinde gerçekleşiyor. Farkına vardığımız zaman, farkındalığımızı keşfediyoruz.

Hayatımıza giren ve gidenlerin hepsi doğruydu ve yaşadığımız "AN"a ait ihtiyacımız olanlardı. Kabul etmesek te, YAŞADIĞIMIZ HİÇBİR ŞEY YANLIŞ DEĞİLDİ. Hepsi bizim ruhumuzu büyüten yaşam deneyimlerimiz ve kazandığımız tecrübelerdi. Unutmayalım..

Aşk, imkansız olan bir çok şeyi mümkün kılar. (ANONİM)

