Yıldız falınız

KOÇ: Bilinçaltınız çok yoğun. Düşünce yumağı içindesiniz ve gizli planlarınızın mevcudiyeti, sizi başkalarına göre daha ilginç yapıyor. Çevrenizdeki kişilerin istekleri karşısında sizi üzen konularda uzaklaşmayı denemelisiniz.



BOĞA: Maddi konularda istekleriniz bitmiyor. Bugün satın almayı düşündüğünüz şeylere bir sınır koymalı ve bütçenizi dengeleme konusunda daha dikkatli davranmalısınız. Bir takım işlerinizi çevrenizle halletmeniz gerekiyor.



İKİZLER: Kişiselliğinizi ön plana çıkaracağınız ortamlarda bulunacak ve çevrenizde kendinizi daha iyi hissetmenize neden olacak konuşmalar yapacaksınız. Takıntılı yönleriniz sizi başarılı ve güçlü yapıyor



YENGEÇ: Özel konuların yer aldığı ve kafanızda şekillendirdiğiniz çalışmaların ön aşamasında bir çalışma sergiliyor ve sadece kendinize güvenmek istiyorsunuz. Duygularınızı kolay ifade edemeyeceğiniz bir gün içindesiniz.



ASLAN: Yakınlarınızın size ihtiyacı olacak ve onlara yardım etmeye çalışacaksınız. Ay bilinçaltınızı etkiliyor. Duygusal yönlerinizi yaratıcılığınızla birleştireceksiniz. Sizi yakından takip edenleri inatçılığınızla şaşırtıyorsunuz.



BAŞAK: Duygusal davranmak istemediğiniz halde; her şey üstünüze gelecek. Size baskıcı tavırlar

takınan kişiler ortaya çıkacak ve bunlarla mücadele etmek zorunda kalacaksınız. Atılımlarınızı doğru bir şekilde yapmalısınız.



TERAZİ: Sezgilerinize her konuda güvenebilirsiniz. Şartları gözden geçirmeden karar almıyor olmanız, başarınızı daha da güçlendiriyor. Beklediğiniz haberlerde sürpriz gelişmelere neden olacak olaylarla karşılaşacaksınız.



AKREP: Mesleki konularda başarıyla yan yana gidiyorsunuz. İsteklerinizi karşı tarafa yansıtırken, doğru kararlar peşindesiniz ve sonradan sizi

zor durumda bırakacak işler yapmak istemiyorsunuz. Bireysel yönleriniz çok güçlü.



YAY: Güçlü ilişkileri seviyorsunuz. Sezgilerinizi derin kullanmanız sayesinde başarıyı hızlı yakalayacaksınız. Siz kendi doğrularınızdan taviz vermediğiniz için, bazıları hakkınızda karar verirken sizi oldukça şaşırtacaklardır.



OĞLAK: Disiplinli hareket etmek istiyorsanız kuralları kendiniz koymalı ve ne pahasına olursa olsun aşmamaya çalışmalısınız. Bugün rutin

işlerinizde fazla detaycı davranacak ve çevrenizde değişim rüzgarları estireceksiniz.



KOVA: Güneş'ten olumlu etkiler alıyorsunuz. Uzun yollarda sizi bekleyen güçlü dostlarınızdan beklediğiniz haberler alacaksınız. İdeallerinize uygun kişilerle çalışmalısınız. Bugün başarılı olma konusunda güçlük çekmeyeceksiniz.



BALIK: Alışkın olmadığınız bir durum söz konusu. Ay, duygusal takıntı yapıyor. Harcamalar konusunda programlı gitmeniz gerekiyor. Mars'ın Karşıt evinizde ilerlemesi, ilişkilerinizin mantıklı yönlerini ortaya çıkaracak.

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