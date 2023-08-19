Yıldız falınız

KOÇ: Bilinçaltınız çok yoğun. Düşünce yumağı içindesiniz ve gizli planlarınızın mevcudiyeti, sizi başkalarına göre daha ilginç yapıyor. Çevrenizdeki kişilerin istekleri karşısında sizi üzen konularda uzaklaşmayı denemelisiniz.
BOĞA: Maddi konularda istekleriniz bitmiyor. Bugün satın almayı düşündüğünüz şeylere bir sınır koymalı ve bütçenizi dengeleme konusunda daha dikkatli davranmalısınız. Bir takım işlerinizi çevrenizle halletmeniz gerekiyor.
İKİZLER: Kişiselliğinizi ön plana çıkaracağınız ortamlarda bulunacak ve çevrenizde kendinizi daha iyi hissetmenize neden olacak konuşmalar yapacaksınız. Takıntılı yönleriniz sizi başarılı ve güçlü yapıyor
YENGEÇ: Özel konuların yer aldığı ve kafanızda şekillendirdiğiniz çalışmaların ön aşamasında bir çalışma sergiliyor ve sadece kendinize güvenmek istiyorsunuz. Duygularınızı kolay ifade edemeyeceğiniz bir gün içindesiniz.
ASLAN: Yakınlarınızın size ihtiyacı olacak ve onlara yardım etmeye çalışacaksınız. Ay bilinçaltınızı etkiliyor. Duygusal yönlerinizi yaratıcılığınızla birleştireceksiniz. Sizi yakından takip edenleri inatçılığınızla şaşırtıyorsunuz.
BAŞAK: Duygusal davranmak istemediğiniz halde; her şey üstünüze gelecek. Size baskıcı tavırlar
takınan kişiler ortaya çıkacak ve bunlarla mücadele etmek zorunda kalacaksınız. Atılımlarınızı doğru bir şekilde yapmalısınız.
TERAZİ: Sezgilerinize her konuda güvenebilirsiniz. Şartları gözden geçirmeden karar almıyor olmanız, başarınızı daha da güçlendiriyor. Beklediğiniz haberlerde sürpriz gelişmelere neden olacak olaylarla karşılaşacaksınız.
AKREP: Mesleki konularda başarıyla yan yana gidiyorsunuz. İsteklerinizi karşı tarafa yansıtırken, doğru kararlar peşindesiniz ve sonradan sizi
zor durumda bırakacak işler yapmak istemiyorsunuz. Bireysel yönleriniz çok güçlü.
YAY: Güçlü ilişkileri seviyorsunuz. Sezgilerinizi derin kullanmanız sayesinde başarıyı hızlı yakalayacaksınız. Siz kendi doğrularınızdan taviz vermediğiniz için, bazıları hakkınızda karar verirken sizi oldukça şaşırtacaklardır.
OĞLAK: Disiplinli hareket etmek istiyorsanız kuralları kendiniz koymalı ve ne pahasına olursa olsun aşmamaya çalışmalısınız. Bugün rutin
işlerinizde fazla detaycı davranacak ve çevrenizde değişim rüzgarları estireceksiniz.
KOVA: Güneş'ten olumlu etkiler alıyorsunuz. Uzun yollarda sizi bekleyen güçlü dostlarınızdan beklediğiniz haberler alacaksınız. İdeallerinize uygun kişilerle çalışmalısınız. Bugün başarılı olma konusunda güçlük çekmeyeceksiniz.
BALIK: Alışkın olmadığınız bir durum söz konusu. Ay, duygusal takıntı yapıyor. Harcamalar konusunda programlı gitmeniz gerekiyor. Mars'ın Karşıt evinizde ilerlemesi, ilişkilerinizin mantıklı yönlerini ortaya çıkaracak.