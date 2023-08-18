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Yıldız falınız FİLİZ ÖZKOL

Yıldız falınız

filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 18.08.2023, 00:00
KOÇ: İlişkilerinize kararlı adımlarla yaklaşıyorsunuz. Özgürlüğünüzü özleseniz de, bu tavrınızı ortaya koyacak gücünüz yok. Bulunduğunuz ortamlarda herkesin sorumluluğunu yüklenerek, gerçek isteklerinizi içinizde saklıyorsunuz..

BOĞA: Para kazanmayı seviyorsunuz. Size gelen teklifleri anında değerlendirmek istiyor, fakat tüm bunları yaparken, bazı şeyleri gizleme ihtiyacı içindesiniz. İsteklerinizin ilgi görmesi son derece hoşunuza gidiyor..

İKİZLER: Gücünüzün farkındasınız ve duygularınızdaki derinliği hiç kimseyle kıyaslamak istemiyorsunuz. Bugün, maddi konularla ilgili gizli hesaplarınız olabilir. Yatırımlarınız konusunda hiç kimseye güvenmiyorsunuz.

YENGEÇ: Çevrenizde otoritenizin sarsılmasına tahammülünüz yok. Eskiye ve ailenize bağlılığınız tartışılmaz. Duygu derinliğinizi her zaman ortaya çıkarmaktan hoşlanmadığınız için, sizi yanlış tanımalarına neden oluyorsunuz

ASLAN: Para kazanma konusunda kişisel çabalarınızın önemi çok büyük. Ani gelişen şartlara karşı fırsatçı davranmaktan hoşlanmıyorsunuz. Aşk konusunda, özgürlükçü yapınız hiç kimseye ödün vermeden yaşıyorsunuz.

BAŞAK: İşinizle ilgili gerekli çalışmaları başlatabilirsiniz. Özellikle bugün, iddialı ve ben merkezci davranmakla bir çok başarıyı kucaklayabilirsiniz. Sistemli yapınızı zorlayan sorunlu kişilerden hoşlanmıyorsunuz..

TERAZİ: Dingin ve sabırlı yapınızı ortaya çıkaran, başarılı çalışmalar içindesiniz. Bugün, detaylar üzerinde fazla duruyor, olayları farklı bir şekilde yorumluyorsunuz. Henüz kendinizin de somutlaştıramadığı başka işlere yönelmek var.

AKREP: Maddi konularda açılmaktan ve genişlemekten yanasınız. Partnerinizin size sunacağı tekliflerden yola çıkarak, kısa sürede istekleriniz gerçekleştireceksiniz. Bazı gecikmeler yaşayabilirsiniz. Ani değişimlere hazır olmalısınız.

YAY: Maddi konularda karşı tarafın desteğine ihtiyaç duymuyor ve her şeyi kendiniz halletmek istiyorsunuz. Gururlu bir yapınız var ve hiçbir zaman ihtiyaçlarınızı başkalarının yanında konu yapmaktan hoşlanmıyorsunuz.

OĞLAK: Bilinçaltınızın sizi sıkan baskılarından bir an önce uzaklaşmalısınız. Bugün, ruhsal anlamda sezgileriniz çok yüksek. Doğuştan karamsar
yapınızı biraz olsun esnetmeye çalışmıyorsunuz. Gizemli davranmaktan vazgeçmelisiniz.

KOVA: Kendiniz her zamankinden farklı hissediyorsunuz. İçinizde özgürlük duyguları ve ayaklarınız bulunduğunuz ortamdan uzaklaşamazken, hala kendinizi bir yerlere ait gibi hissetmeniz, sizin hatanız. dinginlik savaşları veriyorsunuz

BALIK: Kendiniz her zamankinden farklı hissediyorsunuz. İçinizde özgürlük duyguları ve ayaklarınız bulunduğunuz ortamdan uzaklaşamazken, hala kendinizi bir yerlere ait gibi hissetmeniz, sizin hatanız. dinginlik savaşları veriyorsunuz
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