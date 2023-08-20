KOÇ: Yapmak istediğiniz çok şey var ve yaşantınızda önce kendi duygularınızı ön plana çıkarmak, enerjinizi yaşama geçirmek istiyorsanız, yapacaklarınızı sistemli bir şekilde planlamalı ve acele etmezseniz büyük keyif alacaksınız.
BOĞA: Evinizde huzuru sağlamak adına, bazı konularda girişimciliğinizi ön plana çıkarmalısınız.
Ailenizin mutluluğu için çok şey başarmak istiyorsunuz. Birlikte olduğunuz kişilerle yeteneklerinizi birleştirmeyi denemelisiniz.
İKİZLER: Çevrenizle olumlu ilişkiler içinde olmanız, birçok avantajı beraberinde getiriyor. Duygusal alış veriş içinde olduğunuz kişilerin ilgisi üzerinizde. İlginç fikirlerinizle olayları farklı değerlendireceğiniz bir gündesiniz.
YENGEÇ: Arkadaşlık bağlarınızı güçlü tutmayı sevmenize rağmen, son yıllarda fazla içinize kapandınız.
Önemli aşamalardan geçtiğinizi başkalarının anlamayacağını zannederek, kendinizi üzüyorsunuz.
Bugün seyahat planları yapacaksınız.
ASLAN: Siz, güçlü bir kişi olarak tanınırsınız. Bugün, sosyal çevrenizde sizi etkileyecek kişilerle birlikte olacak ve ortak çalışmalar içine gireceksiniz.
Birlikte çalıştığınız kişilerin psikolojik yapılarına dikkat etmelisiniz.
BAŞAK: Bugün, kendinizi karşı tarafa daha iyi aksettirebiliyorsunuz..
Partnerinizle uyumlu bir beraberlik için uygun bir gün. Gününüzü değerlendirmelisiniz.
Birlikte vakit geçirmekten hoşlandığınız kişilerle bir araya geleceksiniz.
TERAZİ: İçtenliğe önem vermenize rağmen, bazen size hiç uymayan bir kişilik sergiliyor ve bulunduğunuz ortamlarda sır olmayı yeğliyorsunuz.
Kişisel yeteneklerinizi ve yaratıcılığınızı riskleri göze alarak, ortaya çıkaracaksınız.
AKREP: Katıldığınız davetlerde felsefi konuşmalar ilginizi çekecek farklı kişilerle tanışacaksınız.
Üstün yönleri olan kişilerden hoşlandığınız için, fikirlerinizi size performans kazandıracak kişilerle paylaşmaktan yanasınız.
YAY: Çevresel ilişkilerinizin güçlü olduğu bir gün.
Yaratıcı yönlerinizin desteklenmesi sizin için motivasyon kaynağı olabilir fakat başkalarının uçucu fikirlerinden yola çıkmamalı ve özellikle deneyimlerinize güvenmelisiniz.
OĞLAK: Kendinizi iyi hissetmeniz için, çevrenizin desteğine ihtiyaç duyacaksınız. Bugün iletişim konusunda oldukça duyarlı davranıyorsunuz.
Duygusal bir konuşma yapmanız sizin özlemli olduğunuz konuları da beraberinde getirecek.
KOVA: Ay'ın bulunduğu konum iş ve çalışma hayatı ile ilgili konularını gündeme getiriyor. Kazançlar konusunda yaşadığınız sıkıntılarınızı çevrenizin desteği ile aşabilirsiniz. Şartlar ne olursa olsun, taviz vermekten hoşlanmıyorsunuz.
BALIK: Atılımlarınız için uygun bir gün. Güçlü bir şekilde ele alacağınız konuların küçük detayları canınızı sıkmasın. Olayların ayrıntıları üzerinde dururken, yapacağınız ön çalışmalar için belli bir strateji uygulamalısınız.