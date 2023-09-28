Yıldız falınız

KOÇ: Maddi konularda ketumsunuz. Karşılıklı iş görüşmelerinde, finans konularının gündemde olacağını bilmelisiniz. İş yerinde yapmak istediğiniz birçok şeyi, kısıtlı koşullar yüzünden yapamıyorsunuz.
BOĞA: Bugünlerde duygusal konularda kendinizi yenilemelisiniz. İkili ilişkilerinize, hiç kimseyi karıştırmamayı öğrenmelisiniz. Bazı kişiler aleyhinize konuşarak, şartlarınızın karışmasına neden olabiliyor.
İKİZLER: Olayları derin bir şekilde algıladığınız için, sizi ikna etmeleri zor. Bugün detaylar güncellik kazanacaktır. Çevrenizle uyum içindesiniz ama kimseyi kırmadan, gizli bir inatçılık sergiliyorsunuz.
YENGEÇ: Birlikte çalıştığınız kişilere karşı içsel bir öfke duyabilirsiniz. Bugün duygularınızı gizlemelisiniz. Pratik zekanız sayesinde, olayları çabuk çözümleyebildiğiniz için, çevrenizin size karşı egosu olabilir.
ASLAN: Duygularınızı inatla savunduğunuz bir gün. Sizi ilgilendiren tüm konulara kendinizi verecek ve başarınızı ortaya çıkaracaksınız. Bugün, kendinizi gireceğiniz ortamlarda dingin bir şekilde ifade etmelisiniz.
BAŞAK: Derin bir ruhsal denge arayışı içindesiniz. Bugün, sözlerinizin arkasında durarak, yakınlarınıza verdiğiniz tavizleri yerine getirmek isteyeceksiniz. Oysa bir an önce tamamlamanız gereken işler mevcut.
TERAZİ: İş disiplininizi mükemmel sergileyeceksiniz. Hırslı yönleriniz ortaya çıkıyor. İş hayatınızda gizliliği tercih etmelisiniz. Bugün, özellikle bazı duygularınızı paylaşmadan önce mutlaka beklemelisiniz.
AKREP: Çalıştığınız kişilerle aranızda kuracağınız diyaloglar çok önemli. Baskıcı davranmak istemiyor fakat olayların boyutları davranış biçimlerinizi olumsuz etkileyebiliyor. Bu dönem her şey daha iyi olacak.
YAY: Çevrenizle iş birliği içinde olduğunuzda başarı grafiğiniz artıyor. Eleştiriye gelemeyen yapınız yüzünden çevrenize aykırı düşüyorsunuz. Yeni projeleriniz için, yardım edecek dostlara ihtiyacınız olabilir.
OĞLAK: Yaratıcı düşüncelerinizdeki olumlu performansı iş yaşantınızda olduğu gibi duygusal ilişkilerinize de olduğu gibi, yansıtabiliyorsunuz. Bugün katılacağınız toplantılarda konuşmalarınızla göz dolduracaksınız.
KOVA: İşinizle ilgili yeni gelişmeleri takip ederek, daha olumlu sonuçlara gideceksiniz. Ailenizi ilgilendiren bazı iş konumları, sizin de ilginizi çekebilir. Yaşamınızı denetleyen unsurları yeniden gözden geçirmelisiniz.
BALIK: Bugün rakip tanımıyorsunuz. Yakın ilişkilerinizi olumlu etkiliyor ve istediğiniz her türlü desteği size veriyor. İş görüşmelerinde Satürn'ün burcunuzda geri hareketinin yansımasını hissedeceksiniz.