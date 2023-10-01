KOÇ: Kişisel duygularınız ön plana çıkıyor. Partnerinizle aranızda bazı derin farklılıklarınız gündeme gelebilir. Siz olayların çok ötesinde düşünüyorsunuz. Düşüncelerinizle davranışlarınız arasında kaoslara düşebilirsiniz.

BOĞA: Bağımsızlık dürtülerinizi önleyemiyorsunuz.

Sezgilerinizin doğrultusunda hareket etmek isteyebilirsiniz. Bilinçaltınız çok yoğun. Bazı konularda taviz vermekten korktuğunuz için, olayların detayların çok önemli biliyorsunuz.

İKİZLER: Bugün sosyal ilişkilerinize daha fazla değer veriyorsunuz. Bulunduğunuz ortamlarda kişiselliğinizi ön plana çıkarmakla, değerlerinizin herkes tarafından onaylanmasını istiyorsunuz. Değişim söz konusu.

YENGEÇ: Duygusal anlamda kendiniz iyi hissetmek istiyorsanız, kişisel özgürlüğünüzün zedelenmemesi gerekiyor. Bugün, herkesten çok daha fazla çalışmaya meyillisiniz. Size gelen her türlü işi sonuçlandırmayı görev biliyorsunuz.

ASLAN: Venüs burcunuzda bulunuyor. İkili ilişkilerinizde bir türlü istediğiniz performansı yakalayamadığınızı zannederek, huzursuzluk çekebilirsiniz. Oysa, biraz daha esnek olmalı ve kendinizi denetlemekten vazgeçmelisiniz.

BAŞAK: Olaylara yüzeysel bir bakış açısı getirmek istemediğiniz için, çevrenizle kişisel çarpışmalar yaşayabilirsiniz. Takıntılarınızın sizi yönlendirmesine izin verdiğiniz sürece, farklı olma duygusundan kurtulmanız mümkün değil.

TERAZİ: Ailenizin isteklerini çok çabuk hissedebileceğiniz bir gün. Ailenizin ve dostlarınızın aykırı düşünceleri ve fikirleri aklınızı karıştırabilir.

Duygusal yaşamınızla ilgili konuları ailenizle paylaşmak zorunda kalabilirsiniz.

AKREP: Birlikte çalıştığınız kişilerden çok fazla şey bekliyorsunuz. Zihinsel aktiviteniz yüksek ve sizinle aynı düşünceye sahip kişilerle bir arada olmak istiyorsunuz. Bugün olayların arkasındaki nedenler üzerinde durmalısınız.

YAY: Bugün, birlikte çalıştığınız arkadaşlarınızın da sizin yardımınıza ihtiyaçları olabilir. Siz çabalarınızın boşa gitmediğini gördüğünüz zaman keyif almasını bilen ender kişilerdensiniz. Eski ve yeni aşk karmaşasına dikkat edin.

OĞLAK: Maddi konularda istediğiniz gelişimin, arkadaş organizasyonlarına bağlı olarak değişim göstermesi, motivasyon açısından çok daha olumlu oluyor. Sınırlı hareket ettiğiniz zaman, kendinizi kısıtlanmış hissediyorsunuz.

KOVA: Bugün, sıra dışı düşünceler içinde yaşıyor fakat arkadaşlarınıza ters düşmek istemiyorsunuz.

Çevrenizin tepkisinden korkuyorsunuz.

İyi niyetli yaklaşımlarınız ters anlaşılabilir. Kendiniz ifade ederken, ikna edici olmalısınız..

BALIK: Maddi konularda sezgisel yeteneğinizin çok güçlü olması, bazı idealleriniz ortaya çıkarırken, sizi de farklı kılıyor. Parasal konularda yaşadığınız iniş ve çıkışlar yaşamanızı zorlaştırabilir.

Finansal desteğe ihtiyacınız var.