KOÇ: Bugün düşüncelerinizde belli bir kararsızlık var. Bilginizi paylaşma konusunda tereddütlü davranıyor ve hiç kimseye fikirlerinizi söylemek istemiyorsunuz. Çevrenizdeki kişiler bu yönünüzü algılayabiliyor çaresiz kalıyorlar.

BOĞA: Arkadaşlarınız arasında farklı gelen kişilerle duygusal bağlarınızı güçlendirme adına başarılı çalışmalar içindesiniz. Maddesel katkılarınızla onları rahatlatacaksınız. Onlarla aranızda iletişim sorunu yaşayabilirsiniz.

İKİZLER: Maddi konulara sıkıca sarılıyorsunuz. Bugün kendinizi ispat etme konusunda ustaca ve kibarca yaklaşımlar sergilemek istiyorsunuz.

İstediğiniz performans konusunda partnerinizin yardımını alarak avantajlı duruma geçebilirsiniz.

YENGEÇ: Kendinizi ve çevrenizi sorguluyor ve detaylardan yola çıkarak kafanızda mükemmel tabloyu oluşturmaya çalışıyorsunuz. Olaylara geniş bir şekilde bakıyorsunuz. Çalışma sisteminizle ilgili yeni bir süreç başlatmalısınız.

ASLAN: Duygusal konularda kafanız her an karışabilir.

İstekleriniz ve hayalleriniz arasında istediğiniz köprüleri kurmakta zorlanabilirsiniz Bugün düşüncelerinizle ilgili ulu orta konuşmayın.

Çünkü, sizi yanlış yönlendirebilirler.

BAŞAK: Derin ve keskin görüşler içindesiniz. Temel şartlarınızı yeniden gözden geçirirken, daha aktif kişilerle iş birliği içine girmelisiniz.

Bugün, birlikte çalıştığınız kişilerin morali sizin tutumunuza bağlı olacaktır.

TERAZİ: Mesleki konuların ön sıralarda yer alması nedeniyle ertelediğiniz bazı özel işlerinizin birikmesine meydan vermemelisiniz. Ele aldığınız konuları sonuna kadar sabırla çalışmalısınız.

Planlarınız size başarı getirecek.

AKREP: Değişik fırsatların size getireceği avantajların bilincinde olarak ilişkilerinize yön verin.

Çok tepkili hareketleriniz sizi zor durumda bırakabilir. Bugün bu konuda dikkatli olun.

Yaşam kaliteniz bazılarına ters gelebilir.

YAY: Duygularınızda artan arayışlar sizi tatminsiz yapabilir. Her şeyi çok çabuk kavrıyor ve olaylara kesin çözümler getiriyorsunuz. Bugün hedeflerinizin tavanını yüksek tutmak konusundaki tavırlarınız bazılarına ters gelebilir.

OĞLAK: Orijinal fikirlere her zaman açıksınız. Yaratıcılığınızı engellemeyen ve içinizdeki coşkuyu ortaya çıkaran işler yapmayı seviyorsunuz.

Bugün, hareketli ve neşeli bir gün sizi bekliyor.

Duygusal sezgilerinizde artış var.

KOVA: Siz duygularınıza hakim olduğunuz müddetçe bazı olayları yeniden yapılandırabilirsiniz. Gün içinde karşılaşacağınız olaylara karşı takınacağınız tavırları iyi belirlemelisiniz. Bugün fırsatlar konusunda aksilikler söz konusu.

BALIK: Yoğun düşünceler içindesiniz ve bazen anlatım güçlüğü çekiyorsunuz. Yaşadığınız duyguları başkalarının anlaması mümkün değil.

Bilinçaltı dürtülerinizin sizin için önemi olduğunu biliyor ve korumaya çalışıyorsunuz.