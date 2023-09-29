KOÇ: Kendinizi enerjik hissedebileceğiniz bir gün. Çevrenizdeki olaylara isteseniz de kayıtsız kalamayacaksınız. Yaşamınızla ilgili yeni başlangıçlar yapmak için daha fazla beklememelisiniz. İsteklerinizde yoğunluk artışı gözlenecek.

BOĞA: Düşüncelerinizde köklü değişimlere ihtiyacınız var. Kendinizi daha cesur ve atılgan hissederken, alışkanlıklarınız konusunda ısrar etmemeli ve içinizdeki cevheri size en yakın olan kişilerle paylaşmalısınız. Başarılı bir gününüz.

İKİZLER: Yakın ilişkilerinizde güzelliklerin önemi oldukça büyük. Uyumlu ve güzel konuşan insanlar dikkatinizi çekiyor. Bugün iletişim konusunda oldukça rahat hareketler sergiliyor ve karşınızdaki kişilerin de rahatlamasını sağlıyorsunuz.

YENGEÇ: İşinize göstereceğiniz ilgi sizi olumlu yönde geliştirirken, bilmediğiniz konularda da bilgi sahibi olmanızı sağlıyor. Maddi konularda kendinizi güçlü hissediyor daha cesur davranıyorsunuz.

Ufkunuzun vizyonu değişiyor.

ASLAN: Güzellik ve aşk gezegeni Venüs sizi duygusal ve sevdiklerinize düşkünlük veriyor. Bugün yollarla ilgili planlarınız var ve iletişime önem vereceksiniz. Ani öfkelerden uzak kalın...

İsteklerinize bir şekilde ulaşabileceksiniz.

BAŞAK: Gizliliklere ilgi duyacağınız bir gün. Duygusal konularda isteklerinizdeki artışların yanlış anlaşılmasını istemiyorsanız, kendinizi daha iyi ifade etmenin yollarını bulmalısınız.

Karşı tarafın düşünceleri önem kazanacak.

TERAZİ: Güçlü kişilerin iş birliği ile birtakım yenilikleri yaşantınızın içinde hissedeceksiniz. Organizasyon çalışmalarından hoşlandığınız için, dostlarınızı titizlikle seçecek ve ortak çalışmalarınızı onlarla başlatmak isteyeceksiniz.

AKREP: Birlikte çalıştığınız kişilerin fikirlerini benimsemek zorunda değilsiniz. Fakat siz, tüm enerjinizi onları ikna etmek için kullanmakla hata yapabilirsiniz. Olayları karşıdan seyrederek, zamanlama konusunda acele etmemelisiniz.

YAY: Bu dönem olumlu yönlerinizi ortaya çıkarırken, enerjinizin sizi desteklediğini göreceksiniz.

Yaşam kaliteniz ve isteklerinizde bir artış gözlenecek. Düşüncelerinizi karşı tarafla paylaşırken, çevrenizde yanlış algılanabilir.

OĞLAK: Çevresel koşullarınızı istediğiniz alanlarda kullanma şansına sahipsiniz. Tercihlerinizi, alışkanlıklarınızla bağdaştırırken, başarılarınızı yeniden gözden geçirmeli ve hangi noktalarda olduğunuzu tespit etmelisiniz.

KOVA: Partnerinizin isteklerine karşı çıkmadan önce, konunun özünü dinlemeye özen göstermelisiniz.

Özgürlükçü duygularınızı inatçı tavırlarınızla daha belirginleştirmeniz, hata yapmanıza neden olabilir. Duygularınızı teslim olmayın.

BALIK: İş yaşantınızda beklediğiniz pozisyonlara yaklaşmanız çok kolay. Planlarınızı doğru bir şekilde yapmalısınız. Çalışma arkadaşlarınızın özveriyle yardım etmeleri, sizi mutlu ederken, yeni ufukların doğmasına neden oluyorlar.