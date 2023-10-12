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Yıldız falınız FİLİZ ÖZKOL

Yıldız falınız

filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 12.10.2023, 00:00
KOÇ: Bugün, organizasyonlarla yaşantınızı renklendirmek isteyeceksiniz. Liderlik yapabileceğiniz bazı olaylar sayesinde kendinizi yeniden keşfedeceksiniz. Maddi bolluğa kavuşmanız zaman alabilir.

BOĞA: Maddesel özgürlüğünüz için, her türlü şartı hedef olarak belirleyebilir ve kişisel isteklerinizle toplumsal olayları kafanızda bağdaştırabilirsiniz. Güçlü enerjiniz ve istekleriniz çevrenizde sorun olabilir.

İKİZLER: İsteklerinizde aşırıya kaçtığınızda, huzursuz olmanızın anlamı yok. Sınırlarınızı bilmenize rağmen, tutkularınız yüzünden, heyecanınızı dengeleyemiyorsunuz. Başlangıçlar konusunda ısrarcısınız.

YENGEÇ: Hayallerinizi gerçekleştirmek için, işbirliğine ihtiyacınız var ama bir güvensizlik sergiliyorsunuz. Birçok konu karmaşık bir şekilde karşınıza çıkabilir, şartları yeniden koordine edebilirsiniz.

ASLAN: Arkadaşlarınızla iş birliği içinde olacağınız bir gün. Kendi düşüncelerinizden yola çıktığınız için, değişen koşullara ayak uydurmakta zorlanabilirsiniz. Çıtanız yükselirken, bağlantılarınızı sıcak tutmalısınız.

BAŞAK: Kendinizi denetleme huyunuzdan vazgeçmelisiniz. Sistemli yapınızın getirdiği sorumluluklar karşısında bunalabilirsiniz. Bugün, zaman kavramını unutturacak aktiviteler içinde olabilirsiniz.

TERAZİ: Kişisel hırslarınız yüzünden çevrenizi kırabilirsiniz. Karşınızdaki kişilere isteklerinizi diretmemelisiniz. Finans konularına vereceğiniz ağırlık sayesinde, kısa sürede yeni aşamalar kaydedeceksiniz.

AKREP: Enerjinizi ortaya koyacak işlerin peşindesiniz. Sınırlarınızı genişletmek istiyorsunuz. Liderlik vasıflarına çok çabuk yerleşecek ve isteklerinizi kolayca ortaya koyacaksınız. Gücünüzün farkındasınız.

YAY: Yolculuklarla ilgili bazı projeler gündeme gelecektir. Sıkıntılarınızın nedeni, çevrenizin problemlerine çözüm üretmekten yorulmanız. Bugün arzularınızın ön planda olacağı işler yapmak isteyeceksiniz.

OĞLAK: Düşüncelerinizden ödün vermemenize rağmen, bugün olaylara bakış açınızda gözle görülen bir esneklik söz konusu. Yatırım konusunda kararlı adımlarınız mevcut. İşlerinizde yenileme olacak.

KOVA: Düşündüğünüz konuların kabul görmesi sizin için bir mutluluk kaynağı. Hırslarınız konusunda kendinize söz geçiremiyorsunuz. Aşırıya kaçmadan yaşamınızı yönlendirmek sizi çok şey kazandıracaktır.

BALIK: İş yaşantınızdaki çabaların, size kazandıracağı prestijleri unutmamalı ve geleceğe yatırım yapmaktan çekinmemelisiniz. Değer yargılarınızdan yola çıkıp, hatalarını sahiplenen sizin gibi çok az kişi vardır.
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