KOÇ: Çıkacağınız yolculuklarda tanışacağınız kişilerle, duygusal yaklaşımlarda bulunacak fırsatlar yakalayabilirsiniz. Yurt dışı seyahatleriniz gündemde. Bugün görüşeceğiniz kişilerin düşünce tarzları, sizinle aynı olabilir.
BOĞA: Takıldığınız konulardan uzaklaşmak yerine güçlü bir şekilde sarılmanızda fayda var.
Bugün aceleci tavırlarınız yüzünden zarar görmek istemiyorsanız, dikkatli olmalısınız.
Her şeye çok çabuk kırılıyorsunuz.
İKİZLER: Cesaret edemediğiniz birçok aktivitelerde bende varım diyeceksiniz. Enerjinizi büyük hedeflere odaklarken, bazılarınız karmaşalar yaşayacak. Dengelerinizin çok önemli olduğunu biliyor ve kullanmak istiyorsunuz.
YENGEÇ: Olaylara duygusal yaklaşımlarınız, günlük yaşantınızdaki küçük dengeleri bozmayacak şekilde gerçekleşiyor ve başarıyorsunuz.
Gizli duygularla başınız dertte. Kafanıza taktığınız kişiyi gözünüzde büyütmeyin.
ASLAN: Değerinizin karşılığı olmayabilir. Partner adayınızın bazı sırlarına tanık olabilirsiniz.
Aşkınızı gizli yaşamak isteyebilirsiniz. Duygularınız gittikçe derinlik kazanmaya başlıyor.
İçinizde istikrarı sağlamanız çok zor.
BAŞAK: Karşı cinsin güzel konuşmalarıyla sizi etkilemeye çalışmaları sonucunda geçici aşklar gündeme gelebilir. Bu konuda deneyimleriniz oldukça bol olacak. Maddi kaygılarınızın gündemde olacağı bir dönem içindesiniz.
TERAZİ: Masrafların artış nedeni biraz da kendi hatanız. Bugün alış veriş yaparken, bütçenizi aşabilirsiniz. Düşüncelerinizi karşı tarafa sivri bir dil kullanarak söylemeniz, istenmeyen tatsız olaylara neden olabiliyor.
AKREP: Bilinçli karar vermek için beklemeyi tercih ediyorsunuz. Öz değeri olan duygulardan yana olmanız çoğu kez yanlış anlaşılmanıza neden oluyor. Kozmik tesadüfler ve eski duyguları tetikliyor.
YAY: Gönül freninizi sağlam tutmak zorundasınız.
Değişen duygu dalgalanmaları yüzünden aşkta hep hatalar yapıyor ve karşınızdakine fazla değer veriyorsunuz. Yaşamı kendi kuralları içinde yargılıyorsunuz.
OĞLAK: Sizi ikna etmek için çaba sarf etmeleri gerekebilir. Partnerinizin size vereceği desteği de unutmamalısınız. Güç ve his unsurunu birlikte yaşamak isteyeceksiniz. Sosyal aktivitelerde aşk tuzaklarına dikkat edin.
KOVA: Aile bireylerin davranışlarını analizci bir gözle izlemeniz nedeniyle, çelişkili bir tavır içinde olabilirsiniz. Bu tür bir ruh durumu şansın yanında problemleri de beraberinde getirebilir. Özel durumlar söz konusu olabilir.
BALIK: Önemli olan isteklerinizi doğru bir şekilde ayarlamanızdır. Bulunduğunuz yerde kendinizi ifade edebilecek konuşmalar yapacak ve birçok dostluk kuracaksınız. Konuştuğunuz kişileri kolay etkileyebiliyorsunuz.