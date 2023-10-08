KOÇ: Çıkacağınız yolculuklarda tanışacağınız kişilerle, duygusal yaklaşımlarda bulunacak fırsatlar yakalayabilirsiniz. Yurt dışı seyahatleriniz gündemde. Bugün görüşeceğiniz kişilerin düşünce tarzları, sizinle aynı olabilir.

BOĞA: Takıldığınız konulardan uzaklaşmak yerine güçlü bir şekilde sarılmanızda fayda var.

Bugün aceleci tavırlarınız yüzünden zarar görmek istemiyorsanız, dikkatli olmalısınız.

Her şeye çok çabuk kırılıyorsunuz.

İKİZLER: Cesaret edemediğiniz birçok aktivitelerde bende varım diyeceksiniz. Enerjinizi büyük hedeflere odaklarken, bazılarınız karmaşalar yaşayacak. Dengelerinizin çok önemli olduğunu biliyor ve kullanmak istiyorsunuz.

YENGEÇ: Olaylara duygusal yaklaşımlarınız, günlük yaşantınızdaki küçük dengeleri bozmayacak şekilde gerçekleşiyor ve başarıyorsunuz.

Gizli duygularla başınız dertte. Kafanıza taktığınız kişiyi gözünüzde büyütmeyin.

ASLAN: Değerinizin karşılığı olmayabilir. Partner adayınızın bazı sırlarına tanık olabilirsiniz.

Aşkınızı gizli yaşamak isteyebilirsiniz. Duygularınız gittikçe derinlik kazanmaya başlıyor.

İçinizde istikrarı sağlamanız çok zor.

BAŞAK: Karşı cinsin güzel konuşmalarıyla sizi etkilemeye çalışmaları sonucunda geçici aşklar gündeme gelebilir. Bu konuda deneyimleriniz oldukça bol olacak. Maddi kaygılarınızın gündemde olacağı bir dönem içindesiniz.

TERAZİ: Masrafların artış nedeni biraz da kendi hatanız. Bugün alış veriş yaparken, bütçenizi aşabilirsiniz. Düşüncelerinizi karşı tarafa sivri bir dil kullanarak söylemeniz, istenmeyen tatsız olaylara neden olabiliyor.

AKREP: Bilinçli karar vermek için beklemeyi tercih ediyorsunuz. Öz değeri olan duygulardan yana olmanız çoğu kez yanlış anlaşılmanıza neden oluyor. Kozmik tesadüfler ve eski duyguları tetikliyor.

YAY: Gönül freninizi sağlam tutmak zorundasınız.

Değişen duygu dalgalanmaları yüzünden aşkta hep hatalar yapıyor ve karşınızdakine fazla değer veriyorsunuz. Yaşamı kendi kuralları içinde yargılıyorsunuz.

OĞLAK: Sizi ikna etmek için çaba sarf etmeleri gerekebilir. Partnerinizin size vereceği desteği de unutmamalısınız. Güç ve his unsurunu birlikte yaşamak isteyeceksiniz. Sosyal aktivitelerde aşk tuzaklarına dikkat edin.

KOVA: Aile bireylerin davranışlarını analizci bir gözle izlemeniz nedeniyle, çelişkili bir tavır içinde olabilirsiniz. Bu tür bir ruh durumu şansın yanında problemleri de beraberinde getirebilir. Özel durumlar söz konusu olabilir.

BALIK: Önemli olan isteklerinizi doğru bir şekilde ayarlamanızdır. Bulunduğunuz yerde kendinizi ifade edebilecek konuşmalar yapacak ve birçok dostluk kuracaksınız. Konuştuğunuz kişileri kolay etkileyebiliyorsunuz.