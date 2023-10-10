Yıldız falınız

KOÇ: Bilinçaltınız oldukça yoğun ve yaratıcılığınızı gizleme gereği duyuyorsunuz. Yapmak istediğiniz çok şey var. Tereddütlerinizin sizi yormasına izin vermemelisiniz. Bildiğiniz konulardan taviz vermeden yol almak zorundasınız.



BOĞA: Çevrenizde gelişen olaylara karşı değişik düşünceler üretmenize gerek yok. Bazıları farklı gibi görünse de, temelde ihtiyaçların aynı olması, herkesi bir araya getiriyor. Bugün yerinizi ve konumunuzu güzel koruyorsunuz.



İKİZLER: Yaşamınızla ilgili olumlu çıkış yapmak üzeresiniz. Mesleki başarılarınızı arttırma çabası içinde olmanız, herkesin dikkatini çekiyor. Görüştüğünüz kişiler üzerinde olumlu bir etki bırakmanız, sizi her anlamda mutlu edecek.



YENGEÇ: Kombinasyon burcunuz Boğa'daki retro Jüpiter , sizi olumlu etkiliyor. Uzun süredir bulunmak istediğiniz. ortamlara girmeyi başarıyorsunuz. Düşüncelerinizde pozitif anlamda gelişmeler var. Esnek düşünmenin zamanı geldi.



ASLAN: Yaşamınızı ön plana çıkaracak ve kişisel özelliklerinizi ortaya koyacak çalışmalar içindesiniz. Bazı olayları yeniden irdelemenin zamanı geldi. Yaratıcılığınızı kullanmak için elinize geçen fırsatları değerlendirmelisiniz.



BAŞAK: Karşıt burcunuzda retro Neptün olumlu duygular veriyor. Bugün duygusal ilişkilerinizde bir hareketlenme söz konusu olacak. Partnerinizle birlikte isteklerinizi gerçekleştirebilir ve beklediğiniz kararları alabilirsiniz..



TERAZİ: Çevrenizi sorgulamak için uygun bir gün değil. İçinizdeki duyguları onlara anlatmak için göstereceğiniz çaba, yanlış anlaşılabilir. Bugün yapacağınız en güzel şey, her şeyi unutup, kendinizi göstereceğiniz özel ilgi olmalıdır.



AKREP: Kombinasyon burcunuz Balık'ta geri giden Neptün, kişisel cazibenizi olumlu bir şekilde arttırırken, aşk yaşantınızda bir hareketlenme söz konusu olacak. Dostlarınızın gösterdikleri ilgi karşısında oldukça mutlu olacaksınız.



YAY: Ailenizle ilgili yapıcı kararlar alırken, onların sorunlarıyla uğraşacağınız bir gün olacak.. Aynı zamanda evinizi güzelleştirecek çalışmalar içinde olacaksınız. Sinir sisteminiz biraz zayıf. Vitamin takviyesine ihtiyacınız var.



OĞLAK: Kardeşlerle bağlarınızı güçlendirme adına yapacağınız işbirlikleri olumlu sonuç verecek. Yakın ilişkilerinizde pozitif davrandığınız zaman kendinizi huzurlu ve mutlu hissediyorsunuz. İletişim konusunda oldukça şanlısınız.



KOVA: Maddesel kazançlarınızla ilgili özel durumlar söz konusu. Bütçenizi gözden geçirmenizde fayda var. Özellikle kendinizi mutlu hissettirecek, bazı kişisel şeyler satın almak isteyeceksiniz. Alış veriş yapmak için, uygun bir gün.



BALIK: Burcunuzda geri giden Neptün gezegeni sayesinde son derece cazip ve çekici bir görünüm sergiliyorsunuz. Partnerinizle ortak kararlar almak için uygun bir gün. Güven duygusunun çok önemli olduğunu ona hissettirmelisiniz.



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