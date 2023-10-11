KOÇ: Bugün enerjinizi istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Yeni başlayan ilişkiler konusunda aceleci kararlar almamalısınız. Sürekli değişim yaşıyorsunuz. Yönetici Mars'ın etkileri yüzünden kafanız bir hayli karışacaktır dikkatli olun.

BOĞA: Maddi konularda kendinizi yenilemek istiyor ve hırslarınızın esiri oluyorsunuz. Retro Jüpiter ve Uranüs iyi yönlerinizi ortaya çıkarıyor. Planladığınız işleri bir an önce yaşama geçirmek istiyorsanız, iş birliğine ihtiyacınız olacak.

İKİZLER: Arkadaş çevrenizde size destek verecek özel dostlarınızla bir arada olacaksınız. Merkür Terazi'de ilerlerken, düşüncelerinizde bir esneklik söz konusu. Bugün her anlamda kendinizi yapılanmış, güçlü ve yaratıcı hissediyorsunuz..

YENGEÇ: Bugün takıntılı konularının başında sevdikleriniz geliyor. Onların size olan davranışlarınızdan beklediğiniz karşılığı görmeyebilirsiniz.

İlişkilerinizde açık ve net olmanız, her zaman size puan kazandıracağını bilmelisiniz.

ASLAN: Sizi özel kılacak ve iyi hissettirecek dostlara ihtiyacınız var. Yaşam kalitenizde, belli bir ortalamanın altına düşmek istemediğiniz için, dostlarınızı da bu yönde seçmek istiyorsunuz.

Gizli bir güç arayışı içindesiniz.

BAŞAK: Bugün Ay arkadaşlık ilişkilerinizi olumlu destekliyor.

Onların yeni ve ilginç fikirleri karşısında planlarınızı farklı bir şekilde değiştirebilirsiniz.

Önemli karar aşamasında olmanız rağmen olayları bekletmenizde fayda var.

TERAZİ: İş hayatınızda iletişimin önemli olduğunu bildiğiniz halde ketum davrandığınız için, bazı düşüncelerinizi karşı tarafa kabul ettirme konusunda zorluklar yaşıyorsunuz. Eski projelerinizi bir an önce tamamlamalısınız.

AKREP: Çevresel koşullarınızı iyice analiz etmenizde fayda var. Renginize ve duygularınıza hitap eden kişilerle görüştüğünüz zaman enerjiniz çok daha güçlü oluyor. Çalışma hayatınızın temposunun yüksek olduğu bir gün içindesiniz.

YAY: Sıra dışı konuşmalar ilginizi çekse de, olayların fazla içinde bulunmak istemiyorsunuz.

Bugün, aşk konusunda fazla yorum yapmak gibi bir takıntınız yok. Tuhaf olayların ortasında kalmak istemiyorsanız, dikkatli olmalısınız.

OĞLAK: Bugün, bütçenizi tekrar gözden geçirmelisiniz.

Maddi olarak kendinizi yetersiz görmeyin.

İkna kabiliyetinizi, kazançlarınızı arttırma konusunda kullanabileceğiniz bir gün içindesiniz..

Ağır yiyeceklerden uzak kalmalısınız.

KOVA: Duygularınızda artan arayışlar, sizi tatminsiz yapabilir. Bugün fiziksel zevkleriniz ön plana çıkacaktır. Romantik yönlerinizi ortaya koymanız sayesinde, Retro Uranüs , derin sezgilerinizin açığa çıkmasına neden olacaktır.

BALIK: Bugün, olağan üstü işler peşinde koşmak istiyorsunuz.

Retro Satürn ve Neptün yüzünden karşıt düşünceler içinde gerilim yaşamak yerine, yaratıcılığınızı vurgulayan çalışmalara yönelmelisiniz.

Kendinize yeni kaynaklar bulabilirsiniz.