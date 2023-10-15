KOÇ: Arkadaş çevrenizde yardım sever duygularınızın ön plana çıkmasıyla ortamınız renkleniyor. Sosyal ilişkileriniz canlanıyor. Yolculuklar gündemde. Bugün bir çok ortamlara katılacak ve konuşmalarınızla insanları etkileyeceksiniz.

BOĞA: Duygusal iniş ve çıkışlar yaşıyorsunuz. Toplumsal çalışmalarınızı hızlandırmak isteyeceksiniz.

Birlikte çalıştığınız arkadaşlarınızın fikirleri doğrultusunda hareket etmek isteyebilirsiniz.

Olayların tarzı sizin için önemli.

İKİZLER: Duygusal yaşamınıza derin bir anlam katmak isteyebilirsiniz. Hisleriniz çok güçlü. Çekiciliğinizi ön plana çıkaracak davranış biçimlerini sergilemekten yanasınız. Hareketleriniz daha bir anlamlı ve sözlerinizi akıcı olacak.

YENGEÇ: Bugün sezgilerinizin yoğun olduğu bir gün.

Değişken bir ruh hali içindesiniz. İmajınızla ilgili değişimler içinde olmanıza rağmen, güçlü kişiliğinizi ön plana çıkarmaktan korkmamalısınız..

Pratik çözümler arayışı içindesiniz.

ASLAN: Bugün, duygusal konuların ön plana çıkmasıyla bir çok konuda derin ve anlamlı düşünceler içinde olacaksınız. Aşkın gücüne inanıyor ve duygusal yaşamınızda karşılaştığınız problemleri gözünüzde çok fazla büyütüyorsunuz.

BAŞAK: Düşüncelerinize akıcılık kazandırmak istiyor ve olayları kendi tarzınıza göre yorumluyorsunuz..

Bugün, arkadaşlarınızın size önerecekleri fikirlerden yola çıkarak, kendinize daha çok zaman ayırmalısınız. Randevular önemli.

TERAZİ: Aşk yaşantınızda ilgi çekici olaylar gündeme gelecek. Bugün, birlikte çalıştığınız kişilerin duygusal yaklaşımlarına ihtiyaç duyacaksınız.

Sosyal aktivitelerin gündem kazanacağı bir gün. Olayları akışına bırakmalısınız.

AKREP: Ani tepkileriniz yüzünden yorgun düşebilirsiniz.

Bugün, duygusal konularda yakınlarınızın sorunlarıyla ilgilenmek zorunda kalacaksınız. Yaşamınızda gerçekleşebilecek tüm olaylara farkı bir şekilde yaklaşıyor ve yoğunlaşıyorsunuz.

YAY: Sanatsal olayların gündem kazanacağı bir gün. Kişisel çabalarınızı işinize rahat bir şekilde aktarabileceksiniz.. Görüştüğünüz kişilerin sizden etkilenmelerini sağlamak için çaba göstermemenize karşı size olan ilgileri yüksek.

OĞLAK: Yaratıcılığınız hız kazanıyor. Karşılıklı fikirlerin paslaştığı yeni fikirlere açıksınız ve gelecek tekliflere olumlu yaklaşmak isteyeceksiniz.

Aksiliklerin her zaman olabileceğini unutmamalı ve hatalarınızı büyütmemelisiniz.

KOVA: Bugün ilginç fikirleriniz var ve olayları çabanızla yönlendirmek istiyor, idealleriniz doğrultusunda karar veriyorsunuz. Yapacağınız yolculukların size kazandıracağı olumlu enerjiyle kombinasyon çalışma içinde olacaksınız.

BALIK: Görüşeceğini kişilerin sizden farklı beklentileri olabilir ve kendinize disiplin getirmek istiyorsunuz. Bugün her zamankinden çok daha fazla çalışmak zorunda kalabilirsiniz.

Partnerinizin desteğine ihtiyaç duyacaksınız.