KOÇ: Arkadaş çevrenizde yardım sever duygularınızın ön plana çıkmasıyla ortamınız renkleniyor. Sosyal ilişkileriniz canlanıyor. Yolculuklar gündemde. Bugün bir çok ortamlara katılacak ve konuşmalarınızla insanları etkileyeceksiniz.
BOĞA: Duygusal iniş ve çıkışlar yaşıyorsunuz. Toplumsal çalışmalarınızı hızlandırmak isteyeceksiniz.
Birlikte çalıştığınız arkadaşlarınızın fikirleri doğrultusunda hareket etmek isteyebilirsiniz.
Olayların tarzı sizin için önemli.
İKİZLER: Duygusal yaşamınıza derin bir anlam katmak isteyebilirsiniz. Hisleriniz çok güçlü. Çekiciliğinizi ön plana çıkaracak davranış biçimlerini sergilemekten yanasınız. Hareketleriniz daha bir anlamlı ve sözlerinizi akıcı olacak.
YENGEÇ: Bugün sezgilerinizin yoğun olduğu bir gün.
Değişken bir ruh hali içindesiniz. İmajınızla ilgili değişimler içinde olmanıza rağmen, güçlü kişiliğinizi ön plana çıkarmaktan korkmamalısınız..
Pratik çözümler arayışı içindesiniz.
ASLAN: Bugün, duygusal konuların ön plana çıkmasıyla bir çok konuda derin ve anlamlı düşünceler içinde olacaksınız. Aşkın gücüne inanıyor ve duygusal yaşamınızda karşılaştığınız problemleri gözünüzde çok fazla büyütüyorsunuz.
BAŞAK: Düşüncelerinize akıcılık kazandırmak istiyor ve olayları kendi tarzınıza göre yorumluyorsunuz..
Bugün, arkadaşlarınızın size önerecekleri fikirlerden yola çıkarak, kendinize daha çok zaman ayırmalısınız. Randevular önemli.
TERAZİ: Aşk yaşantınızda ilgi çekici olaylar gündeme gelecek. Bugün, birlikte çalıştığınız kişilerin duygusal yaklaşımlarına ihtiyaç duyacaksınız.
Sosyal aktivitelerin gündem kazanacağı bir gün. Olayları akışına bırakmalısınız.
AKREP: Ani tepkileriniz yüzünden yorgun düşebilirsiniz.
Bugün, duygusal konularda yakınlarınızın sorunlarıyla ilgilenmek zorunda kalacaksınız. Yaşamınızda gerçekleşebilecek tüm olaylara farkı bir şekilde yaklaşıyor ve yoğunlaşıyorsunuz.
YAY: Sanatsal olayların gündem kazanacağı bir gün. Kişisel çabalarınızı işinize rahat bir şekilde aktarabileceksiniz.. Görüştüğünüz kişilerin sizden etkilenmelerini sağlamak için çaba göstermemenize karşı size olan ilgileri yüksek.
OĞLAK: Yaratıcılığınız hız kazanıyor. Karşılıklı fikirlerin paslaştığı yeni fikirlere açıksınız ve gelecek tekliflere olumlu yaklaşmak isteyeceksiniz.
Aksiliklerin her zaman olabileceğini unutmamalı ve hatalarınızı büyütmemelisiniz.
KOVA: Bugün ilginç fikirleriniz var ve olayları çabanızla yönlendirmek istiyor, idealleriniz doğrultusunda karar veriyorsunuz. Yapacağınız yolculukların size kazandıracağı olumlu enerjiyle kombinasyon çalışma içinde olacaksınız.
BALIK: Görüşeceğini kişilerin sizden farklı beklentileri olabilir ve kendinize disiplin getirmek istiyorsunuz. Bugün her zamankinden çok daha fazla çalışmak zorunda kalabilirsiniz.
Partnerinizin desteğine ihtiyaç duyacaksınız.