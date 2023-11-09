KOÇ: Bugün olumlu işbirliklerine ve tekliflere hazırsınız. Size farklı bir biçimle, yeni bir iş sunacaklar. Çevrenizce seviliyorsunuz. Sadece beklentilerinizdeki mantığı bir türlü yakalayamıyorsunuz.

BOĞA: Siz kendi doğrularınıza inan bir kişi olduğunuz için, çevrenizin telkinlerini dinlemek istemeyebilirsiniz. Başarıyı hedeflediğiniz bir gün. Olaylara pratik bir şekilde yaklaşmanız sizi ilgi odağı yapacak.

İKİZLER: Bugünlerde ilişkilerinizi güçlendirmek istiyorsunuz.

Çevrenizle paylaşacak öyle çok şeyiniz var ki. İleriyi görme yeteneğiniz sayesinde başarılar sizi bekliyor. Sizinle ilgili hassas bir gün.

YENGEÇ: Bugün duygularınızda yaşadığınız değişimler size olumlu yansıyacak. Çevrenizdeki kişilerin düşüncelerini pratik bir şekilde algılayabiliyorsunuz. Araştırmacı yapınızla yaşamı sorguluyorsunuz.

ASLAN: Algılama gücünüzün yüksek olduğu bir gün. Çevrenizde olup biten olaylara kayıtsız kalamıyorsunuz. Bazı yolculuklar ve yüksek idealler gündeme gelecektir. Yaşam kalitenizi artırıyorsunuz.

BAŞAK: Başarınızı sezgilerinize borçlusunuz. Çevrenizle olumlu bir paslaşmaya geçerek, sonuçlara güvenle ilerliyorsunuz. Sade ve öz işlerden hoşlanıyor, işinizi mantık çerçevesi içinde yorumluyorsunuz.

TERAZİ: Aşka aşık bir yapınız var. Dostluk duygularınız önemli. Sevdiğiniz kişinin sizinle ilgili planları var. Hemen kabul etmeyebilirsiniz.

İsterseniz biraz düşünün. Karşınızdaki kişiye de şans vermemelisiniz.

AKREP: Planladığınız çalışmalar için gerekli desteği alacak ve enerjinizi sizinle aynı paralellikte düşünen kişilerle paylaşacaksınız.

İsteklerinizde artış gözlenirken, sezginizi özgüveninizle birleştiriyorsunuz.

YAY: Çevrenizden destek beklerken yanlış yönlenebilirsiniz.

Çevrenizde beğenilen bir kişi olmanız, başınızı ağrıtıyor. Bugün, iş ilişkilerinizle ilgili her zamankinden daha fazla duygusal davranacaksınız.

OĞLAK: Bugün, arkadaşlık ilişkilerinize yargılayıcı bakmamalısınız.

Onların fikirlerini beğenmeyebilirsiniz.

Üstelik yalnızlık duygusu içinde kalabalık topluluklara karşı tepki oluşturabilirsiniz. Kendinize güvenmelisiniz.

KOVA: Baskıcı düşüncelerden nefret etmenize rağmen, ortak çalışmalarda aynı tavrı gösteriyorsunuz.

Görüştüğünüz insanların size sağlayacağı avantajları önemsemelisiniz.

Bugün, işinizde hızlanmalısınız.

BALIK: Yaşadığınız her şeyin tadına varmak istiyor, yaratıcı çalışmalarla göz doldurmayı amaçlıyorsunuz. Yaşamınızda güven duygusunun önemli olması, maddesel bağlarınızla ilintili olarak ilerliyor.