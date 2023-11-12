Yıldız falınız

KOÇ: Siz her anlamada tatmin sağlayacak işlerden hoşlanmanıza rağmen, olaylara aktiflik kazandırmak için zamana ihtiyacınız var. Güneş, karşıt finans evinizde ilerlerken olabilecek sorunları ayrıntılarıyla düşünmelisiniz.



BOĞA: Mantığınızın sizi yanıltmasına izin vermek istememeniz olumlu olmayabilir. Çok derin düşünen ve olayları ayrıntıları ile inceleyen kişilerde hata yapabilir. Bugün araştırmaya yönelik çalışmalı doğru yolu bulmalısınız.



İKİZLER: Kişileri çok çabuk ikna etme gücüne sahipsiniz. Fakat, onların sizi etkilemeleri oldukça güç. Bugün, farklı görüşlerin oluştuğu ortamlarda duygusal davranmak yerine kendinizi ifade etmenin yollarını bulmalısınız.



YENGEÇ: Ailenizin tepki vermesiniz istemiyorsanız, onların fikirlerini önemseyin Özgürlüğünüz kısıtlandığı zaman istediklerinizi yaşama geçiremiyorsunuz. yaşantınıza renk katacak işler geliyor.



ASLAN: Bugün, maddi konularla ilgili araştırmalarınızı yönlendirmek isteyeceksiniz. Yakın ilişki içinde olduğunuz kişilerle fikir alış verişi içinde olmanıza rağmen en son sözü kendiniz söylemek istiyor kendinizi yoruyorsunuz.



BAŞAK: Köklü düşüncelerinizin sizi yönlendireceği konularda başarılı çalışmalar yapmak istemenize rağmen, günlük yaşamınızı baş edebileceğinizden fazla zorladığınızdan, bazen gerçeklerden kaçıyorsunuz.



TERAZİ: Bugün, işinizle ilgili çalışmalarda güçlü bir motivasyon birliğine ihtiyacınız var. Bugün kalabalık ortamlarda bile, çevrenizden kopabilir, bir çok arkadaşınızın sizi uzaktan izlemesine neden olabilirsiniz. Mükemmelsiniz.



AKREP: Maddi konularda yaşadığınız sıkıntıların bir müddet daha devam etme olasılığına rağmen, sınırlarınızı zorlamaktan hoşlanıyorsunuz.. Karşı cinsle ilişkilerinizde şüphecisiniz. Yaşadığınız olumsuzlukları unutmalısınız.



YAY: Elinizdeki olanaklarla yetinmek istemiyorsunuz. Araştırmacı yapınızı kişisel ilişkilerinizde ön plana çıkarıyorsunuz. Maddi konularda biraz daha rahatlamak istiyorsanız, iş yaşantınıza yeni kazançlar eklemelisiniz.



OĞLAK: Bugün sıra dışı konular ilginizi çekecek fakat sınırlarınızı öyle güzel çizeceksiniz ki, hiç kimsenin size zarar vermesine izin vermeyeceksiniz. Duygularınız atakta fakat sakinsiniz. Elinizden bir miktar para çıkabilir.



KOVA: Alışkanlıklarınız konusunda ısrarcı bir tavır takınmanız ile, bazı meseleleri kökten çözümleyebilirsiniz. Harcamalar konusunda aklınıza gelmeyen masraflar çıkabilir. Fedakarlıklar yapmanız sizi rahatlatacak.



BALIK: Yaratıcılığınıza çok fazla güveniyorsunuz. Çevresel faktörlerin baskısının sizi olumsuz etkilemesine izin vermemelisiniz. Yapmak istediğiniz bir çok işin listesiniz yapın. Taviz konusunda temkinli davranıyorsunuz.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın