Yıldız falınız

KOÇ: Duygusal ilişkilerinizde çok fazla derin düşündüğünüz için; olayları istemediğiniz boyutlara taşıyor, sonra da zor dönüşler yaşıyorsunuz. Bugün, bu konuda kendinizi savunmanız gereken noktada çok pasif kalabilirsiniz.



BOĞA: Kendinizi bitkin hissetmeniz için hiçbir sebep yok. Sadece sorumluluk duygunuzun artması sizi zorluyor. Yükünüzü hafifletmeye çalışmalısınız. Denetleme ve diretme özelliğiniz yüzünden, karşınızdaki kişileri kırıyorsunuz.



İKİZLER: İşinizdeki çevre sorunları size zor anlar yaşatıyor. Onları istediğiniz potaya her an çekebilirsiniz. Yeni yerler ve kişiler gördüğünüz zaman kendinizi özgürlük havasında buluyorsunuz. Artık felsefenizi değiştirmelisiniz.



YENGEÇ: Mesleki konularda etkin kişiler istediğiniz şansı size verecekler ve bir çok fırsatı bir arada yakalayacaksınız. Güvendiğiniz kişilerle bir arada olma ihtiyacı içindesiniz. Gücünüzü çevrenize ispat etmek isteyeceksiniz.



ASLAN: İşinizde yükselme, kendinizin için uygun koşulları hazırlama konusunda ideal bir gün olacağından emin olabilirsiniz. Çevrenizin etkisinde kalacaksınız. Fikirlerinizi beğenmeyenlere karşı ani tepki göstermemelisiniz.



BAŞAK: Bugün ailenizle yaşadığınız sorunların sizi üzmesine izin vermemelisiniz. Onlarla istemeden yaşadığınız durumlarda gözden kaçırmamaya çalışacağınız tek nokta; sabır ve taviz gibi iki önemli duyguyu dengede tutmalısınız.



TERAZİ: Maddi konularda işbirliğine ihtiyacınız olabilir. İsteklerinizi karşı tarafa aktarırken zorluk çekmeyecek ve atılımcı davranışlarınızla göz dolduracaksınız. Amacınıza uygun hareket ettiğiniz zaman çalışmalarınız ses getirecek.



AKREP: Hiç kimsenin sezemediği işle ilgili konuları hissedebiliyorsunuz. Bu da siz de sürekli bir huzursuzluk kaynağı yaratıyor. Sevdiğinize karşı kesinlikle gizlilik içinde olmamalısınız.. Bugün ters bir bileşke içindesiniz.



YAY: Konuştuğunuz her şeyin altında gizli nedenler aranmasını istemiyorsanız, Net olmayı denemekten başka çareniz yok. Maddi problemlerinizi, hafifletmek elinizde. Planlama yeteneğinizi iş potansiyeliniz de yansıtabileceksiniz.



OĞLAK: Güçlü ve kariyerli kişiler dikkatinizi çekerken, duygusal yönlerinizin de, tatmin olmasını isteyeceksiniz. Günlük yaşantınızı planlayarak hareket etmeniz size başarı getiriyor. Bugün Doğallığınız işinizi kolaylaştırıyor.



KOVA: Bu dönem, çevrenizle birlikte ortak hareket edeceğiniz çalışmalar içinde olacak, sosyal yapınızı destekleyici işler yapmak Size hem para kazandıracak hem de kişisel ilişkilerinizi destekleyecek işler yapmak hedefiniz olacak.



BALIK: Bulunduğunuz ortamlarda kendinizi savunma ihtiyacı içindesiniz. Güzel konuşmalarınızla çevrenizi etkileyecek ve karşıt düşüncelere karşı güzel bir konuşma yapacaksınız. Kendinizi anlatma çabaları içindesiniz. İlginç bir gün.

