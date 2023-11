Yıldız falınız

KOÇ: Yakın ilişki halinde bulunduğunuz insanlarla yapacağınız fikir alışverişlerinden yola çıkarak, kısa seyahatleri gündeminize alabilirsiniz. Aileniz sizi destekliyor. Onlara güven vermelisiniz. İş potansiyelinizi güçlendiriyor



BOĞA: Doğallığınızı zorladığınızda kendinizi huzursuz ve mutsuz hissetmenizden tek sorumlu yine sizsiniz. Girişimciliğinizi ortaya çıkaracak işler yapmak istiyorsunuz ve bu konuda engel tanımadığınızın farkındasınız.



İKİZLER: Aşk yaşantınızda değişim yaşamaktan hoşlanıyor ve partnerinizin durgunluğundan sıkılıyorsunuz. Bugün Ay, size olumlu bir motivasyon sağlarken, yaşantınızla ilgili pozitif düşünceler içinde hareket edeceksiniz.



YENGEÇ: Arkadaşlarınızın yaratıcı yönleri hoşunuza gidiyor ve onlarla kombinasyon işler yapma düşüncesi içindesiniz. Çevrenizde gelişen bazı olaylara tepki gösterebilirsiniz. Dikkatli olun.



ASLAN: Farkında olmadan partnerinizin duygusal değişimlerinizden etkileniyorsunuz. Bazı istenmeyen olaylar gelişebilir. İdealleriniz konusunda gerçekleştirmek istediğiniz atılımlarınız için gecikmeler yaşayacaksınız.



BAŞAK: Ortaklıklar konusunda beklemenizde yarar var. Bazı dostlarınızın sizden destek beklediğini görecek ve yardım etmek isteyeceksiniz. Atılımcı ruhunuzu ortaya koyarken, size kazandıracağı avantajları da düşünmelisiniz.



TERAZİ: Partneriniz söylediği her söz kafanızı karıştırabilir. Tartışmalar aleyhinize sonuçlanabilir. Her türlü aktiviteye açık ve ılımlı bir gününüzde olmanıza rağmen, işin içine duygular girdiği zaman partneriniz sizi anlayamıyor.



AKREP: Hayal dünyanızın geniş olması nedeniyle, kazançlarınız konusunda yanlışlıklar yapabilirsiniz. Mantığınızın sesini dinleyin. İlişkinizi sorgulayacak konuşmalardan uzak kalmayı başarırsanız, durumu kavrayabileceksiniz.



YAY: Yeteneklerinizi değerlendirmek adına başlattığınız çalışmalardan kazançlar sağlayabilirsiniz. Yenilikler ilginizi çekiyor ve bazı sıra dışı düşünceler içindesiniz. Verilmiş sözlerin önemini artık kavramaya başladınız.



OĞLAK: Bugün sabah saatlerinde çalışkan yapınıza uygun davranışlar içindesiniz. Sabırla yaklaştığınız konularda başarınızı perçinliyorsunuz. Duygular girdiği zaman aklınız karışıyor ve olaylara daha farklı bakabiliyorsunuz.



KOVA: Kişisel özelliklerinizi vurgulayan tavırlarınızı denetlemek zorundasınız. Sınırlarınızı belirlemek için kendinizi zorlamanız gereken bir gün. Yaşam kalitenizi arttırma çabalarınız her zaman istediğiniz gibi olmuyor.



BALIK: Maddesel konuların güncellik kazanması, harcamalarınızı olumsuz etkileyecektir. Paranızı dikkatli kullanın. Harcamaları kısıtlamak zorundasınız. Taktığınız her şeyi yaşama geçirme konusunda acele ediyorsunuz.

