Yıldız falınız

KOÇ: Çevresel ilişkilerinizde yaşadığınız sorunları özel yaşantınıza yansıtmamalısınız. kendinize yakın hissettiğiniz kişilerin etkisinde kalabilirsiniz. Partneriniz üzerinde güç kanıtlama yoluna girerseniz, sert tepkiler alacaksınız.



BOĞA: Çevrenizdeki sağlam dostluklarınızın, ileride yararını göreceksiniz. Uç noktalarda düşünen kişiler var ve sizin için faydalı işler üretebilirler. Sistemli yapınızı zorlasa da, yenilikler konusunda esnek davranmalısınız.



İKİZLER: Maddeyi seviyor ve zevkleriniz için fazla harcamalar yapıyorsunuz. Geçmişinizi sorgulamak zorunda kalabilirsiniz. Partnerinizle birlikte romantik konuşmalar yapacak ve günah çıkartacaksınız. Fazla beklemeyin.



YENGEÇ: Duygusal ilişkilerinizde iyi niyetli yaklaşımlarınız, parteriniz tarafından yanlış anlaşılabilir. Onu ikna etme konusunda başarılı olacağınız bir gün. Bağlantı içinde olacağınız kişilere yakın tavırlar içinde olmalısınız.



ASLAN: Düşüncede kalacak olan konular için, çevrenize taviz vermek istemiyorsunuz. Duygusal konularda derin olacağınız bu günde, kapsamlı olaylar için biraz daha beklemelisiniz. Motivasyonunuz çok daha güçleniyor.



BAŞAK: İçinizdeki çılgınlıkları saklamak adına, farklı duygu saplantıları yaşıyorsunuz. Oysa, kafanızdan bir çok delilikler geçiyor. Zaman kavramını unutmak sizin tarzınız değil. Kalbi dolu olanlar partnerlerini şaşırtacaklardır.



TERAZİ: Düşünceleriniz karşı tarafa aktarırken olumlu düşünceler içinde olacaksınız. Yaratıcılığınız konusunda zorluk çekmiyorsunuz. Konulara yaklaşımınız, pratik ve önlemci. Özellikle, bugün oldukça başarılısınız.



AKREP: Her anlamda güçlü bir tablo çiziyor olmanız; çevresel faktörlerinizi olumlu etkiliyor. Seçimlerinizde yapacağınız tercihler için yardım almak istemiyorsunuz. Bugün, maddi konularla yeni fikirlere açıksınız.



YAY: Geniş seçim yelpazesi olan biri olarak çevrenize agresif davranabilirsiniz. İsteklerinizi kabul ettirme konusunda ısrarcısınız. Partnerinizi istediğiniz gibi yönlendireceksiniz. Düşünceleriniz ilginç gelebilir.



OĞLAK: İlişkilerinizde çok derin düşündüğünüz için; olayları istemediğiniz boyutlara taşıyor, sonra da zor dönüşler yaşıyorsunuz. Bugün, bu konuda kendinizi savunmanız gereken noktada pasif kalabilirsiniz. Dikkatli olun.



KOVA: İlişkilerinizi yargılamaktan vazgeçmelisiniz. Yaşadığınız her olayı farklı boyutlara taşıyor ve sonunda üzülen siz oluyorsunuz. Özgürlük duygularınız yoğun olsa bile, sürekli bir yerlere ait olma isteği içindesiniz.



BALIK: Yaşamı doğal akışında değerlendirmelisiniz. Duygusal yönünüz ve alışkanlıklarınıza bağlı olmanız, çevrenizi algılama konusunda zorluklar yaşamanıza neden oluyor. Bugün muhalif tavırlar içine girmemelisiniz.

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