Yıldız falınız

KOÇ: Ailenizin istekleri konusunda sezgileriniz mükemmel gelişiyor ve olayların üstesinden kolay bir şekilde geleceğinize inanıyorsunuz. Her şeyinizin farklı olmasını istiyorsunuz. Duygularınızı kısıtlamamalısınız.



BOĞA: Yalnız kaldığınız zaman çok daha verimli olduğunuzu bildiğiniz halde, sürekli kalabalık ortamları tercih ediyorsunuz. Jüpiter burcunuzda ilerliyor ve partnerinizle olan ilişkinize olumlu yansıyor. Karamsar olmamalısınız.



İKİZLER: İletişim konusunda başarılı çalışmalar içindesiniz. Çevrenizde gelişen duygusal konulara kafanızı takarak, aktivitenizin hızını düşürmemelisiniz. Düşüncelerinizi süsleyerek, ikna kabiliyetinizi mükemmel sergiliyorsunuz.



YENGEÇ: Yaratıcılığınız konusunda rakip tanımıyor ve ödün vermekten hoşlanmıyorsunuz. Varsayımlar üzerinde fazla düşünerek zaman kaybetmemeli ve bir an önce harekete geçmelisiniz. Araştırmalarınızın yarardan çok zararı olabilir.



ASLAN: Bugünlerde, düşüncelerinizde sürekli bir genişleme söz konusu. Birçok işi bir arada yapmayı tasarlıyorsunuz. Sezgisel yeteneğinizi kişisel özelliklerinizle birleştirerek birçok başarılı çalışmanın altına imza atacaksınız.



BAŞAK: İş yaşantınızda özgür çalışmaya ihtiyacınız var. İş imkanlarınız genişleyebilir. Duygusal yönlerinizi yaratıcılığınızla birleştirecek, kendinizi daha da verimli hissedeceksiniz. Bugünlerde, seyahatleriniz gündeme gelecek.



TERAZİ: Birçok kombinasyon çalışmalarınızla ilgili yapılanma içinde olabilirsiniz. Yapacağınız atılımlar için, gerekli bağlantıları kurmayı başaracaksınız. Sosyal ilişkilerinizde istediğiniz başarıya kolay bir şekilde yaklaşıyorsunuz.



AKREP: Çalışma arkadaşlarınızın özgün ve cesur fikirli olmasından yanasınız. Bugün, sosyal ilişkilerinizde yaşadığınız olayları farklı bir bakış açısı ile değerlendirebilirsiniz. Yaşamınızı kolaylaştırma yolunda davranmalısınız.



YAY: Kendinizi ve kişisel özgürlüğünüzü sorgulayarak, adımlarınızı sağlam bir şekilde atmaktan yanasınız. Araştırmalarınızı derinleştirerek, düşünmediğiniz konular üzerinde yoğunlaşabilirsiniz. Sonuç istediğiniz gibi olacak.



OĞLAK: Birlikte çalıştığınız kişilerle duygusal problemler yaşamak istemiyorsanız, iş ilişkilerinize belli bir mesafe getirmek zorundasınız. Karşılıklı fikirlerin paslaştığı yeni fikirlere açıksınız ve yaratıcılığınız hız kazanıyor.



KOVA: Ay burcunuzda ilerlerken, duygusal yönleriniz atağa kalkıyor. Sürekli değişimler içindesiniz. Gün içinde, bir takım kararsızlıklar yaşamanız mümkün. Bugün, partnerinizle olan ilişkilerinizde içten ve samimi davranıyorsunuz.



BALIK: Her an değişen düşünceleriniz karşınızdaki kişiye garip geliyor. Fakat, istediğiniz zaman karşınızdaki kişileri çok kolay ikna edebiliyorsunuz. Bugün üşenmeyin ve ayağınıza gelecek fırsatlara karşı kayıtsız kalmayın.

