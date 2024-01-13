Yıldız falınız

KOÇ: Kafanızı hangi konu etkiledi ise, sizin için günün konusu bu oluyor. Bazen, başlangıcının ve sonucunun ne olacağını bile bilemiyorsunuz. Duygusal olarak çok hızlı bir şekilde değişiyorsunuz.



BOĞA: Hareketli bir sosyal yaşam içinde olduğunuz için, sadece size ait olan zamanlarda kısa bir süre sonra sıkılıyorsunuz. Bugün sizinle uzun süredir bir arada olan yakın dostlarınızla bir arada hoş saatler geçirebilirsiniz.



İKİZLER: Yakın dostlarınızla bir arada hoş saatler geçirirken, sizi sıkan konuları unutmak için fırsatlar yakalayabilirsiniz. Gönlünüzce eğlenin. Yakın akraba çevrelerinde basit çekişmelerden dolayı bu tür dedikodular eksik olmaz.



YENGEÇ: Siz kendi doğrularınıza inandığınız zaman, her şey çok daha anlamlı ve güzel oluyor. Bugün derin düşünmek size birçok konuda yoğunluk kazanmanıza neden olacak. Dağınıklık size çoğu zaman çok şey kaybettirebiliyor.



ASLAN: Ailenizle ilgili olaylara ilgisiz gibi dursanız bile, içinizden üzüldüğünüz bir gerçek. Çevrenizdeki kişilerin temposu sizi de etkileyecek. Düşüncelerinizi korkusuzca ortaya atmaktan korkmadığınız için, tepki alıyorsunuz.



BAŞAK: Kendinizi ve çevrenizi sorguluyor, detaylardan yola çıkarak, kafanızda en mükemmel tabloyu oluşturmaya çalışıyorsunuz. Yeni açılımlara hazır olmanıza rağmen, sizi kısıtlayan pürüzler konusunda ikilem yaşayabilirsiniz.



TERAZİ: Bu dönem baskıcı davranışlardan çabuk etkilendiğiniz için, kendinizi korumaya alacaksınız. Sahiplenme içgüdülerinizi kontrol altına almalısınız Zihninizde yer edinen konumlara ulaşmak için gerekli tüm imkanlara sahipsiniz.



AKREP: Bugün, duygulardan çok, çıkarlarınıza uygun kişilerle görüşmeyi tercih edeceksiniz. Grup arkadaşlarınızla, fiziksel aktivitelerinizi geçekleştirebileceğiniz önemli adımlar atacak ve onlarla daha çok vakit geçireceksiniz.



YAY: Bugün iş yapacağınız ve birlikte çalıştığınız kişilerle aranızda duygusal bağlarınız güçlenebilir. Güçlü kişiliğinizle çevrenin dikkatlerini üzerinizde olacak. Yaşadığınız bir ilişki varsa, istediğiniz sonucu alacaksınız.



OĞLAK: Bugün enerjinizi yükselten. Yaratıcılığınızı olumlu kullanabileceğiniz yeni bir başlangıç yapacağınız bir gün içindesiniz. İşinizle ilgili atılımlar yapmanız gereken önemli bir sürece girmiş bulunuyorsunuz. Disiplin önemli.



KOVA: Güzel ve hoş konuşmalarınızla dikkat çekecek bir gün içindesiniz. Duygularınızı abartabilir ve ilgi duyduğunuz kişiyi gözünüzde büyütebilirsiniz. Birlikte çalıştığınız kişilerle aranızda duygusal bağlarınız güçlenebilir.



BALIK: Duygularınızın derinliği karşısında endişeye kapılabilirsiniz. Sizi üzecek olaylardan uzak kalmayı çalışın. Özellikle yaşadığınız ve karşılaştığınız her şeyin ince hesaplarını yapıyor olmanız, size yarardan çok zarar veriyor.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın