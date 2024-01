Yıldız falınız

KOÇ: Hedeflerinizi gizleme gereği duyabilir ve hırslı yönlerinizi fazla bileyebilirsiniz. Bugün gireceğiniz ortamlarda mesleki bilginizi ortaya koyacak davranışları benimsiyor ve çevrenize istediğiniz gibi hakim olmak istiyorsunuz.



BOĞA: Gücünüzü ve enerjinizi kişisel ilişkilerinizde kullanmak için uygun bir gün olmasına rağmen, her konuda temkinli olmalısınız. Bugün kafanızda birçok değişik fikirle yola çıkabilirsiniz. Kendinize her konuda güveniyorsunuz.



İKİZLER: İçsel kuruntularınız oldukça yüksek. Yaşam kalitenizi arttırma çabalarınız her zaman istediğiniz gibi olmuyor. Kendinizle çelişkiye düşmek istemiyorsanız, istekleriniz konusunda duygusal davranmaktan çok mantıklısınız.



YENGEÇ: Olaylara duygusal yaklaşmanıza rağmen, ortak ilişkiler içinde olduğunuz kişilerin, farklı yaklaşmaları, yaşantınızda isteklerinizin gecikmesine ve olayların yavaşlamasına neden oluyor. İstenmeyen durumlara hedef olabilirsiniz.



ASLAN: Bugün kendinizi duygusal anlamda kısıtlanmış hissediyor ve duygularınızı istediğiniz gibi sergileyemiyorsunuz. Çok farklı ve çeşitli düşüncelere sahip olmanıza rağmen, sizi tanıyan bir çok kişiye olumlu örnek oluyorsunuz.



BAŞAK: Gücünüzün yüksek oluşu ve maddesel konularla ilgili çabalarınız sizi olumlu etkiliyor. Bugün, özellikler arkadaşlarınızla tartışma yaratacak konulardan uzak kalmalısınız. Partnerinizden beklediğiniz destek ise gelecek.



TERAZİ: Bugün, sezgiselsiniz ve ailenizin ihtiyaçları karşısında sınırlarınızı zorlayabilirsiniz. Onların problemlerinin canınızı sıkmasını istemiyorsunuz. Mantık ağırlıklı düşüncelerden yola çıkarak, çözümleyici noktaları bulacaksınız.



AKREP: Kız kardeşlerle veya yakın dostlarınızla iletişim içinde olacağınız bir gün. Arkadaşlarınızla aranızda güç bağı oluşturacak süreci kazanmalı ve çalışmalarınızda belli bir hedef seçmelisiniz. İdeallerinizi geciktiriyorsunuz.



YAY: Gücünüzü hiç kimseyle paylaşmak niyetinde değilsiniz. İsteklerinizde aşırıya kaçmadığınız müddetçe sorun çıkmayacaktır. Bugün, güven duygunuzu oldukça dengeli kullanıyorsunuz. Yaşam kalitenizde önemli yükselişler olacak.



OĞLAK: Bugün, sosyal yaşantınızla ilgili çalışmalar çok önemli olacak. Yaşamınıza yeni bir hareket ve eğlence kazandırabilirsiniz. Görüşeceğiniz kişilerin farklı özelliklerine karşın rekabetçi yapınızı sessizce sürdürüyorsunuz.



KOVA: Kişisel özgürlüğünüzü koruma adına tepkisel davranmayı bırakmalı ve ortak paylaşımlarınızda karlı çıkacak çalışmalara yönelmelisiniz. Bazı yeteneklerinizi amaçlarınız doğrultusunda kullanabilirsiniz. Sınırlarınız yüksek.



BALIK: Yüksek idealleri olan bir kişi olmanıza rağmen, bugün kendi içinizde çelişkiler içinde olacaksınız. Bulunduğunuz ortamlarda ilgilendiğiniz konulara odaklaşmalısınız. Değer yargılarınızın tartışılmasından hoşlanmıyorsunuz.

