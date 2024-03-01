Yıldız falınız

KOÇ: Yaratıcılık konusunda mükemmel projeler ortaya koyacaksınız. Başkalarına yardım etmeniz gereken günler yaşayabilirsiniz. Beklemediğiniz fırsatlarla karşılaşırken, yeni işler sizin için olumlu atılımları gündeme getirecek.



BOĞA: Yaşantınızda sık rastlaştığınız bir kişi ile sürpriz bir aşk gelişmesi yaşayabilirsiniz. Bu ilişki size yeni sorunlar da yaratabilir. Acele karar vermeniz gereken bir gün içindesiniz. Hesap vermek zorunda değilsiniz.



İKİZLER: Geçmişten ders almasını bilen ender kişilerden birisiniz. Çevrenizle her zamankinden farklı bir iletişim içindesiniz. Duygusal ilişkilerinizde istediğiniz mantık köprüsünü kurabiliyorsunuz. Beraber çalıştığınız kişilere dikkat.



YENGEÇ: Yaratıcılık konusunda değişik fikirleriniz ve ilginç uygulamalarınız olacak. Karşı tarafı ikna etme konusunda başarılı olacaksınız. Kişisel çekim gücünüzü çevreniz üzerinde deneyebilir ve istediğiniz başarıyı sağlayabilirsiniz.



ASLAN: Bu dönemde çekiciliğiniz artarken, bir arkadaşlık ilişkiniz aşka dönüşecek. Ağır ilerleyen ilişkiniz varsa, giderek yerine oturacaktır. Bugün kariyerinizle ilgili iş veriminizi arttıracak çabalar içinde olacaksınız.



BAŞAK: Bugün gücünüzü rahatlıkla kullanabileceğiniz konular ayağınıza gelecektir. İkna kabiliyetinizi istediğiniz gibi kullanarak, karşınızdaki kişiye isteklerinizi yaptıracaksınız. Ailenizin sizden birtakım beklentileri olabilir.



TERAZİ: Siz hareketli, duygusal ilişkilerden hoşlanıyor ve dostluklarınızı da bu yönde seçiyorsunuz. Bazıları, gireceğiniz topluluklarda duygusal ilişkiler yaşayacaklar. Bu nedenle geçici duygular karşısında temkinli olmalılar.



AKREP: Arzularınızın tavanı yüksek ve taleplerinizdeki artış sorumluluk duygunuzun yoğunluğunu arttıracak, daha da ön plana çıkaracak işler yapacaksınız. Bilmediğiniz konuları araştıracak ve tüm enerjinizi kullanacaksınız.



YAY: Enerjinizin güçlü olduğu bir gün içindesiniz. İhmal ettiğiniz işlerinizin size sorun yaratmasını istemiyorsanız, verdiğiniz sözleri yerine getirmelisiniz. Bireysel düşüncelerinizi karşı tarafa kabul ettirme çabası içindesiniz.



OĞLAK: Bugün, oldukça hareketlisiniz. Çevrenizde birçok zincirleme işin üstesinden gelebilecek çalışmalar içindesiniz. Kendinize güveniyor ve gereğinden fazla yoruluyorsunuz. Duygusal konularla ilgili karışık düşünceler içindesiniz.



KOVA: Bugün, enerjinizi düşük olması nedeniyle yapmanız gereken birçok işi yarım bırakmanıza neden olabilir. Karamsarlığa kapılmanız için hiçbir neden yok. Yetersizlik duygusu içinde olmanız her şeyi olumsuz yorumluyorsunuz.



BALIK: Yapacağınız konuşmalarda takıntılı davranmaktan vazgeçmelisiniz. Emir almamak gibi sorununuz olduğu için bugün istemediğiniz durumlara hedef olabilirsiniz. Ailenizin sorunları önem kazanıyor. Zamanınızı dengeli kullanmalısınız.

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