KOÇ: Bilinçaltınız çok yoğun. Yapmayı düşündüğünüz bir çok işiniz varken kabuğunuza çekilmeniz yanlış anlaşılıyor. Parasal tablonunuz sürekli değişerek sizin tarzınızın dışına çıkıyor ve olayların abartılmasına neden oluyor.

BOĞA: Olaylara güçlü bir mantıkla yaklaşmanız son derece takdir edici bir davranış olarak nitelendirilecek.

Sosyal ilişkilerinizde adalet duygularınız herkes tarafından takdir görüyor. Partnerinize ihtiyaç duyacağınız bir gündesiniz.

İKİZLER: İçinizden taşan enerjiyi dengelemek zorunda kalacaksınız. Olayların uç noktasında dolaşıyorsunuz.

Çevresel ilişkilerinizde kendi tarzınızı ortaya koyarak tepkileri üzerinize çekeceksiniz. Yaratıcılığınızı vurgulamalısınız.

YENGEÇ: Amaçsız yaşamaktan hoşlanmadığınız için sürekli arayış içinde olmanız son derece normal bir oluşum. Bugün, duygularınızı paylaşmak istemiyor ve düşüncelerinizi kendinize saklamak istiyorsunuz.

Pürüzlerinden kurtulmanın zamanı.

ASLAN: Bugün desteğe ihtiyacınız var. Ailenizle aranızda duygusal ilişkiler çok önemli. Planladığınız uzun vadeli bir eşyayı satın alma yoluna gidebilirsiniz. Maddi sorunlarınızı dengeleyerek istediğiniz değişimi yapabilirsiniz.

BAŞAK: Birlikte olduğunuz kişilerle menfaat kaygılarına düşmek istemiyorsanız içsel davranışlarınızda belirleyici etkenleri fark etmelisiniz.

Düşüncelerinizde tavize yer olamadığı için bir takım gelişmeleri sonradan görüyorsunuz.

TERAZİ: Bugün çalıştığınız iş yerinde sabırlı davranışlarınızla ilgi çekiyorsunuz. Kendinizle ilgili sorunlarınızı kafanıza çok fazla takıyorsunuz.

Nasıl olsa her türlü probleminize çare bulabilecek bir kapasiteniz var biliyorsunuz.

AKREP: Bugün partnerinizle işbirliği içinde olmanız kazançlarınızla ilgili ortak kararlar almanıza neden olacaktır. Yaşamınızı kendi istekleriniz dahilinde yönlendirmek isteyebilir ve bu konuda yaratıcılığınızı kullanabilirsiniz.

YAY: Bugün maddi hırslarınız ön planda olacaktır.

Başarıyı hedeflediğiniz için de, değişik konuları bir arada kombine edebileceksiniz. Adeta kendinizle yarışıyorsunuz. Motivasyonunuz oldukça belirgin ve yönlendirici seyrediyor.

OĞLAK: Kendinizi iyi ifade edeceğini bir gün. Fikirleriniz söylerken duygularınızdan arınmalısınız.

Mantığınıza güvenseniz bile bazı olaylar sizin tarzınızın dışında bir söyleşi gerektirebilir.

Müthiş dengenizi unutmamalısınız.

KOVA: Maddi konularda girişimciliğinizin önüne geçilmiyor. Para kazanma konusunda beceriniz çok. Yaşamınızla ilgili sınavlarınız hiç bitmiyor.

Partnerinizin bazı iş ilişkilerine destek verseniz bile onu denetlemeniz gerekebilir.

BALIK: Durgunluktan nefret ettiğiniz bir güne giriyorsunuz.

Olayların sürekli yön değiştirmesinden yanasınız. Kafanızda planladığınız küçük seyahatler için gerekli donanıma henüz hazır değilsiniz. Araştırmacı tarafınız atağa kalkıyor.