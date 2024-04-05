KOÇ: Bilinçaltınız çok yoğun. Yapmayı düşündüğünüz bir çok işiniz varken kabuğunuza çekilmeniz yanlış anlaşılıyor. Parasal tablonunuz sürekli değişerek sizin tarzınızın dışına çıkıyor ve olayların abartılmasına neden oluyor.
BOĞA: Olaylara güçlü bir mantıkla yaklaşmanız son derece takdir edici bir davranış olarak nitelendirilecek.
Sosyal ilişkilerinizde adalet duygularınız herkes tarafından takdir görüyor. Partnerinize ihtiyaç duyacağınız bir gündesiniz.
İKİZLER: İçinizden taşan enerjiyi dengelemek zorunda kalacaksınız. Olayların uç noktasında dolaşıyorsunuz.
Çevresel ilişkilerinizde kendi tarzınızı ortaya koyarak tepkileri üzerinize çekeceksiniz. Yaratıcılığınızı vurgulamalısınız.
YENGEÇ: Amaçsız yaşamaktan hoşlanmadığınız için sürekli arayış içinde olmanız son derece normal bir oluşum. Bugün, duygularınızı paylaşmak istemiyor ve düşüncelerinizi kendinize saklamak istiyorsunuz.
Pürüzlerinden kurtulmanın zamanı.
ASLAN: Bugün desteğe ihtiyacınız var. Ailenizle aranızda duygusal ilişkiler çok önemli. Planladığınız uzun vadeli bir eşyayı satın alma yoluna gidebilirsiniz. Maddi sorunlarınızı dengeleyerek istediğiniz değişimi yapabilirsiniz.
BAŞAK: Birlikte olduğunuz kişilerle menfaat kaygılarına düşmek istemiyorsanız içsel davranışlarınızda belirleyici etkenleri fark etmelisiniz.
Düşüncelerinizde tavize yer olamadığı için bir takım gelişmeleri sonradan görüyorsunuz.
TERAZİ: Bugün çalıştığınız iş yerinde sabırlı davranışlarınızla ilgi çekiyorsunuz. Kendinizle ilgili sorunlarınızı kafanıza çok fazla takıyorsunuz.
Nasıl olsa her türlü probleminize çare bulabilecek bir kapasiteniz var biliyorsunuz.
AKREP: Bugün partnerinizle işbirliği içinde olmanız kazançlarınızla ilgili ortak kararlar almanıza neden olacaktır. Yaşamınızı kendi istekleriniz dahilinde yönlendirmek isteyebilir ve bu konuda yaratıcılığınızı kullanabilirsiniz.
YAY: Bugün maddi hırslarınız ön planda olacaktır.
Başarıyı hedeflediğiniz için de, değişik konuları bir arada kombine edebileceksiniz. Adeta kendinizle yarışıyorsunuz. Motivasyonunuz oldukça belirgin ve yönlendirici seyrediyor.
OĞLAK: Kendinizi iyi ifade edeceğini bir gün. Fikirleriniz söylerken duygularınızdan arınmalısınız.
Mantığınıza güvenseniz bile bazı olaylar sizin tarzınızın dışında bir söyleşi gerektirebilir.
Müthiş dengenizi unutmamalısınız.
KOVA: Maddi konularda girişimciliğinizin önüne geçilmiyor. Para kazanma konusunda beceriniz çok. Yaşamınızla ilgili sınavlarınız hiç bitmiyor.
Partnerinizin bazı iş ilişkilerine destek verseniz bile onu denetlemeniz gerekebilir.
BALIK: Durgunluktan nefret ettiğiniz bir güne giriyorsunuz.
Olayların sürekli yön değiştirmesinden yanasınız. Kafanızda planladığınız küçük seyahatler için gerekli donanıma henüz hazır değilsiniz. Araştırmacı tarafınız atağa kalkıyor.