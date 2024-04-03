KOÇ: Huzursuz ve alıngan bir gün yaşıyorsunuz. Şartlarınızı zorlamadan isteklerinizi gerçekleştirmeyi denemelisiniz. Cazibeniz dikkat çekiyor ve kendiniz ifade etmekte zorlandığınız için sosyal ilişkileriniz çıkmaza giriyor.

BOĞA: Yaratıcılığınızı doğru kullandığınız zaman kısa sürede çözüyorsunuz. Dostlarınızın yardımı olmadan finans konularınızı tek başınıza halletmek istiyorsunuz. Düşüncelerinizi farklı ve kolay ifade etmenin yollarını bulmalısınız.

İKİZLER: İsteklerinizdeki artış, duygularınız ve kendi doğrularınız paralelinde önem kazanacak.

Çabalarınız ve amaçlarınızda takıntılarınızın çok fazla payı olacak. Düşündüğünüz şeyleri gerçekleştirmek için şekillendirmeniz gerekiyor.

YENGEÇ: Kararlarınızı alırken, duygusal istekleriniz daha belirgin olduğu için mantık ve hisler konusunda bocalayabilirsiniz. Kendinizi geliştirmek istiyorsunuz fakat alışkanlıklarınızdan vazgeçemediğiniz için, gecikmeler yaşıyorsunuz.

ASLAN: Bugün gücünüzün sınırlarını fazla abartmamalısınız.

Altından kalkamayacağınız konulardan uzak kalmalısınız. Anaç duygunuz size zarar verebilir. Sosyal çalışmalarınızda da meydana gelecek olumlu gelişmeleri beklemelisiniz.

BAŞAK: Eski dostlarınızla bir araya gelerek geçmiş günlere dönecek, anılardan bahsedeceksiniz.

O günlerden beri belirsizliğini koruyup aklınıza takılan konular varsa, bu konuşmalardan sonra bu soruların cevabını bulacaksınız.

TERAZİ: Her türlü ilişkileriniz için yoğun bir gün.

Arkadaşlarınızı ve dostlarınızı aramak için çeşitli fırsatlar yaratacaksınız. Çevresel koşullarınızı kendiniz yaratıyorsunuz. Yaşantınıza yeni olaylar ilave içinde olabilirsiniz.

AKREP: Sürpriz aşklara hazırlıklı olun. Ortak çalışmalar içinde olacağınız kişilerle enerjilerinizi birleştireceksiniz. Yaratıcılığınız kullanacağınız alanlarda başarılı çalışmalar yapacak ve çevrenizi yönetmek isteyeceksiniz.

YAY: Çok güçlü duygulara sahip olduğunuz içinde çevrenizi adeta aşkı çağırıyorsunuz. Yalnız en büyük kusurunuz hep istediğiniz cümleleri duymak istemenizdir. Gereksiz bir alınganlık gösterebilir ve partnerinizi suçlayabilirsiniz.

OĞLAK: Duygusal davranmak istemediğiniz halde bugün her şey üstünüze gelecek. Çevrenizde size karşı baskıcı tavırlar takınan kişiler ortaya çıkacak ve bunlarla mücadele etmek zorunda kalacaksınız. Detayları gözden geçirmelisiniz.

KOVA: İş çevresinde konuşkan kişiliğinizle sempati topluyorsunuz. Fakat, alışılan iş düzenine karşı tavırlarınız bugün sizi zorlayabilir. Siz emir almaktan hoşlanmadığınız için, size aktarılan düşüncelere hemen tepki gösterebilirsiniz.

BALIK: Yaşam enerjiniz oldukça yüksek seyrediyor ve duygusal yaşamınızı renklendirmek adına katılacağınız sosyal ilişkilerinizde tanışacağınız kişilerle sıcak gelişmeler yaşayacaksınız.

Olayların esprili yönlerini yakalayabilirsiniz.