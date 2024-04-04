KOÇ: Duygularınızda asla yanılmıyorsunuz. Doğru zamanda doğru yerlerde olmanız, aşkınızı daha da güçlü kılıyor. Kendinizi güven duymanız, yapacağınız işler konusunda daha da başarılı olmanıza neden oluyor. Tereddütleriniz olmasın.

BOĞA: İşinizle ilgili sorular kafanızı kurcalıyor. Her an iş sorunlarıyla boğuşmak sizi yoruyor, fakat sonuç istediğiniz gibi olunca keyfiniz hemen yerine geliyor. Bugün olaylara daha derin ve anlamlı bakmayı isteyeceksiniz.

İKİZLER: Yaşadığınız çelişkiler kafanızın karışmasına neden oluyor. Geçmişe bakmaktan hoşlanmıyorsunuz.

Geleceğe ait planlar yaparken o kadar hızlı karar değiştiriyorsunuz ki, çevrenizi bile düşündürüyor ve şaşırtıyorsunuz.

YENGEÇ: Çevre ilişkilerinizin mükemmel oluşu sizin moralinizin yerinde olmasını sağlıyor. İyi niyetli yaklaşımlarınız çalıştığınız iş yerinde takdir görüyor. Ayrıntılar çok önemli olduğu için her konuya uygun çözümler getirmelisiniz.

ASLAN: Partneriniz duygularınızı paylaştığı zamanlar yaşama gücünüz artıyor. Kalbi boş olanlar için, ufukta güzel günler görülüyor. Şanslı dönemlerinizden birini yaşıyorsunuz. Bugün özellikle hızlı düşünüp hızlı karar vermelisiniz.

BAŞAK: İsteklerinizde ısrarcı ve inatla davranırsanız doğal olarak engellerle karşılaşabilirsiniz.

Bugün daha yumuşak ve politik davranarak olayları istediğiniz yönde geliştirebilirsiniz. Çevreniz tarafından yanlış yorumlanıyorsunuz.

TERAZİ: Yalnızlık duygusu tarzınız değil ama bugün, kendinizle baş başa kalmaya ihtiyacınız var.

Değişim içinde olan yapınız yüzünden çevrenizi şaşırtıyorsunuz. Hareketli tarzınıza ters olarak, geleceğinizi güvenle bakıyorsunuz.

AKREP: Her türlü ilişkileriniz için yoğun bir gün. Arkadaşlarınızı aramak için çeşitli fırsatlar yaratacaksınız.

Kendinize güveniyor olmanız çevreniz içinde olumlu bir tablo oluşturuyor. Size gelen fırsatlara hayır dememelisiniz.

YAY: Güçlü bir enerjiniz var ve bugün her şeyi kendi gözlem çerçeveniz içinde değerlendiriyorsunuz.

Bugün duygularınızı kontrol etmelisiniz.

Ani gelişen şartların menşei olmak istemiyorsanız, olaylara temkinli gitmelisiniz.

OĞLAK: Beklentilerinizde önemli gelişmelerin gündeme gelmesiyle kafanız karışabilir. Bazı özel durumlar söz konusu. Bugün her şeyi çok çabuk kavrıyor ve olaylara kesin çözümler getiriyorsunuz.

Yaşam temponuz daha da hızlanıyor.

KOVA: Yaşam standartlarınızı yüksek tutmayı her zaman başaramıyorsunuz. Dostlarınızla gücünüzü birleştirebilir ve kendinizi onların yanında mutlu hissedebilirsiniz. Mesleğinizde kendinizi, fikirlerinizle ispat etmek istiyorsunuz.

BALIK: Birçok fikirden yola çıkarak mükemmel bir sentez oluşturacaksınız. Alışkanlıklarınız konusunda değişimlere hazır olmalısınız. Bugün, kararlı davranışlarınızın faydasını daha sonra göreceksiniz. Çok bireysel olmayın.