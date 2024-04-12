KOÇ: Durgunluktan nefret ettiğiniz bir güne giriyorsunuz.

Olayların sürekli yön değiştirmesinden yanasınız. Her konuda bireyselliğinizi kullandığınız için, çoğu kez yanlış anlaşılma riski yaşıyorsunuz. Olaylara yine hakimsiniz.

BOĞA: Bugün hümanist duygular içindesiniz. Olayları yargılamak yerine temel kavramlarını araştırmak istiyorsunuz. Derin düşünceler ve güçlü sezgilerle yola çıktığınız için partnerinizi de kolay bir şekilde etkileyeceksiniz.

İKİZLER: Bugün iletişim konusunda olumlu olayların gündeme gelme olasılığı bir hayli yüksek.

Yapacağınız telefon konuşmalarınız iş ilişkilerinin güçlenmesine neden olacak. Maddi harcamalarınızı dengelemek zorundasınız.

YENGEÇ: Kafanızda planladığınız küçük seyahatler için gerekli donanıma henüz hazır değilsiniz.

Bugün, huzurunuzu bozacak davranışlardan uzak kalmalı, kendinize bazı tavizler vermelisiniz.

Araştırmacı tarafınız yine atağa kalkıyor.

ASLAN: Hırslı yönlerinizi ortaya çıkaracak durumlar söz konusu. Yeni tanışacağınız kişilerin size olan ilgilerinden sıkılabilirsiniz. Yaşamınızla ilgili yeni bir döneme girmiş bulunuyorsunuz.

Değişik tepkiler gösteriyorsunuz.

BAŞAK: Yaptığınız her şeyin anlamlı olmasını istiyorsunuz.

Ailenizin duygusal desteğini üzerinizde hissettiğiniz zaman çok daha mutlu oluyorsunuz.

Mesleki alanınızda farklı çalışmalara yönelmek istiyorsunuz. Olaylar değişiyor.

TERAZİ: Ortamlarda sizden bazı yorumlar isteyebilirler.

Fikirleriniz söylerken duygularınızdan arınmalısınız. Aşk yaşantınızda bir çok duyguyu bir arada yaşayacağınız karmaşık bir gün.

Heyecanlarınız ön planda olacak.

AKREP: Algılama yeteneğinizin güçlü olduğu bir gün. Kendinizle ilgili keşiflerde bulunmalı, olayları sebep sonuç ilişkisiyle yargılamaktan vazgeçmemelisiniz. Düşündüğünüz şeyleri gerçekleştirme uğruna borçlanabilirsiniz.

YAY: Hak ettiğiniz ödülü almak için sınırlarınızın üzerinde bir performans sergileyeceksiniz.

Kendinizi iyi ifade edeceğini bir gün. Mantığınıza güvenseniz bile bazı değişik olaylar tarzınızın dışında bir söyleşi gerektirebilir.

OĞLAK: Yakın geçmişinizi artık düşünmek istemiyorsunuz.

Yapacağınız her türlü çalışmalarınızı ileriye dönük planlamalısınız. Eş ve iş ortaklıklarında özgür çalışmaktan yanasınız. Son günlerde emir almaktan hoşlanmıyorsunuz.

KOVA: Kazançlarınız konusunda ısrarcı davranmakla madde grafiğinizi yükseltiyorsunuz.

Engelleyecek ortamlardan sıkılıyor, yeni konularla kendinizi meşgul ediyorsunuz. Amaçlarınızın saptırılmasına tahammülünüz yok.

BALIK: Her şeyiyle ilginç bir gün. Maddesel konularda kendinize güveniyor ve harcamada sınır tanımıyorsunuz. Planladığınız işler için yüklü bir bütçeye ihtiyacınız var. Çevrenize iyi niyetle yaklaşmanız olumlu sonuç vermiyor.