KOÇ: Durgunluktan nefret ettiğiniz bir güne giriyorsunuz.
Olayların sürekli yön değiştirmesinden yanasınız. Her konuda bireyselliğinizi kullandığınız için, çoğu kez yanlış anlaşılma riski yaşıyorsunuz. Olaylara yine hakimsiniz.
BOĞA: Bugün hümanist duygular içindesiniz. Olayları yargılamak yerine temel kavramlarını araştırmak istiyorsunuz. Derin düşünceler ve güçlü sezgilerle yola çıktığınız için partnerinizi de kolay bir şekilde etkileyeceksiniz.
İKİZLER: Bugün iletişim konusunda olumlu olayların gündeme gelme olasılığı bir hayli yüksek.
Yapacağınız telefon konuşmalarınız iş ilişkilerinin güçlenmesine neden olacak. Maddi harcamalarınızı dengelemek zorundasınız.
YENGEÇ: Kafanızda planladığınız küçük seyahatler için gerekli donanıma henüz hazır değilsiniz.
Bugün, huzurunuzu bozacak davranışlardan uzak kalmalı, kendinize bazı tavizler vermelisiniz.
Araştırmacı tarafınız yine atağa kalkıyor.
ASLAN: Hırslı yönlerinizi ortaya çıkaracak durumlar söz konusu. Yeni tanışacağınız kişilerin size olan ilgilerinden sıkılabilirsiniz. Yaşamınızla ilgili yeni bir döneme girmiş bulunuyorsunuz.
Değişik tepkiler gösteriyorsunuz.
BAŞAK: Yaptığınız her şeyin anlamlı olmasını istiyorsunuz.
Ailenizin duygusal desteğini üzerinizde hissettiğiniz zaman çok daha mutlu oluyorsunuz.
Mesleki alanınızda farklı çalışmalara yönelmek istiyorsunuz. Olaylar değişiyor.
TERAZİ: Ortamlarda sizden bazı yorumlar isteyebilirler.
Fikirleriniz söylerken duygularınızdan arınmalısınız. Aşk yaşantınızda bir çok duyguyu bir arada yaşayacağınız karmaşık bir gün.
Heyecanlarınız ön planda olacak.
AKREP: Algılama yeteneğinizin güçlü olduğu bir gün. Kendinizle ilgili keşiflerde bulunmalı, olayları sebep sonuç ilişkisiyle yargılamaktan vazgeçmemelisiniz. Düşündüğünüz şeyleri gerçekleştirme uğruna borçlanabilirsiniz.
YAY: Hak ettiğiniz ödülü almak için sınırlarınızın üzerinde bir performans sergileyeceksiniz.
Kendinizi iyi ifade edeceğini bir gün. Mantığınıza güvenseniz bile bazı değişik olaylar tarzınızın dışında bir söyleşi gerektirebilir.
OĞLAK: Yakın geçmişinizi artık düşünmek istemiyorsunuz.
Yapacağınız her türlü çalışmalarınızı ileriye dönük planlamalısınız. Eş ve iş ortaklıklarında özgür çalışmaktan yanasınız. Son günlerde emir almaktan hoşlanmıyorsunuz.
KOVA: Kazançlarınız konusunda ısrarcı davranmakla madde grafiğinizi yükseltiyorsunuz.
Engelleyecek ortamlardan sıkılıyor, yeni konularla kendinizi meşgul ediyorsunuz. Amaçlarınızın saptırılmasına tahammülünüz yok.
BALIK: Her şeyiyle ilginç bir gün. Maddesel konularda kendinize güveniyor ve harcamada sınır tanımıyorsunuz. Planladığınız işler için yüklü bir bütçeye ihtiyacınız var. Çevrenize iyi niyetle yaklaşmanız olumlu sonuç vermiyor.