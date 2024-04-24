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Yıldız Falınız FİLİZ ÖZKOL

Yıldız Falınız

filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 24.04.2024, 00:00

KOÇ: Geçmiş bağlarınızı yeniden gözden geçirirken, hatalarınızı da düşünmelisiniz. İlişkilerinizde güvensiz oluşunuzdan dolayı, bağlarınızı zayıf tutmak istiyor ve yakınlarınızın görüşlerine göre bencilce davranıyorsunuz.

BOĞA: Duygularınızı gizlemek sizi rahatsız ediyor.
Koruma içgüdünüz yüzünden tepkilerinizi yakınlarınızdan çıkarıyorsunuz. Karşıt Ay'dan aldığınız etkiler sayesinde, daha cesaretli davranabilirsiniz. Çevrenize güvenmelisiniz.

İKİZLER: Açık fikirli olduğunuz bilenler, bugün içine kapanık ve gizemli davranışlarınızı yanlış yorumlayabilirler. Planlarınızın doğru uygulanmak için kendi içinize kapamış olabilirsiniz.
Çevreniz sizden hareketlenme bekliyor.

YENGEÇ: Verdiğiniz sözleri yerine getirme konusunda zorlanacaksınız. Arkadaşlarınızın aktivitelerine katılmak için birçok geçerli nedeniniz var.
Çeşitli bahaneler yaratarak, kendi kabuğunuza çekilmemelisiniz. Hassas bir gündesiniz.

ASLAN: Enerjinizi olumlu yönlendireceğiniz bir gündesiniz.
Zorlamalar karşısında kendinizi çok iyi frenlemelisiniz. Bugün, romantik bir gününüz ve yaratıcılığınızın çevrenizde desteklendiğiniz görmek, sizi daha da güçlendirecek.

BAŞAK: Çevrenizin isteklerini güçlü bir şekilde algıladığınız için sorumluluk duygunuzu zorlayacak çalışmaları kendinize seçerek, çevrenizi olumlu bir şekilde etkiliyorsunuz. Bugün, olaylara kısa yoldan çözüm getireceksiniz.

TERAZİ: Partnerinizden beklediğiniz güven duygusunun önemli olduğu bir gün. Sizi etkilemesine izin verdiğiniz müddetçe, aranızda sorunlar çıkacaktır. İkili ilişkilerinizi gözden geçirerek, öfkenizin kaynağını bulabilirsiniz.

AKREP: Kendinizi ifade ederken, ketum davrandığınız için çevrenizde bir giz oluşturuyorsunuz.
Kazançlarınız konusunda duygusal tatminler sağlayacağınız işler yapmak istiyor, ortaklıklar konusunda taviz vermek istemiyorsunuz.

YAY: İçinizdeki coşkuyu paylaşmanız gereken bir gün. Arkadaşlarınızın farklı düşünceleri sayesinde, yeniden motive olacağınız konular peşindesiniz. Maddesel kaynaklarınızı gözden geçirin ve yeni iş teklifleri üzerinde düşünün.

OĞLAK: İçinizde fırtınalar koparken, çevrenize gülücükler dağıtmanız, sizi zorlayacaktır. Bugün bulunduğunuz duygularınızı kimseyle paylaşmak istemiyor ve çevrenizi içinizden yargılıyorsunuz.
Özellikle esnemeye özen gösterin.

KOVA: Düşüncelerinizde ısrar etmeyi yeğlediğiniz gün içinde, kişisel başarınızın sizi mutlu ettiğini göreceksiniz. Öğleden sonra, üstlerinizle bazı konularda tartışma ortamı doğabilir.
Duygularınızı kendinize saklamalısınız.

BALIK: Duygusal yapınızı zorlayacak kararlar alabilirsiniz.
Üstün yetenekli kişilerle birlikte çalışmaktan hoşlanıyorsunuz. Alışkanlıklarınıza bağlı oluşunuz, onlara ters gelebilir. Özgürlüğünüzü esneterek işlerinizi yönlendirin.

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