KOÇ: Geçmiş bağlarınızı yeniden gözden geçirirken, hatalarınızı da düşünmelisiniz. İlişkilerinizde güvensiz oluşunuzdan dolayı, bağlarınızı zayıf tutmak istiyor ve yakınlarınızın görüşlerine göre bencilce davranıyorsunuz.



BOĞA: Duygularınızı gizlemek sizi rahatsız ediyor.

Koruma içgüdünüz yüzünden tepkilerinizi yakınlarınızdan çıkarıyorsunuz. Karşıt Ay'dan aldığınız etkiler sayesinde, daha cesaretli davranabilirsiniz. Çevrenize güvenmelisiniz.



İKİZLER: Açık fikirli olduğunuz bilenler, bugün içine kapanık ve gizemli davranışlarınızı yanlış yorumlayabilirler. Planlarınızın doğru uygulanmak için kendi içinize kapamış olabilirsiniz.

Çevreniz sizden hareketlenme bekliyor.



YENGEÇ: Verdiğiniz sözleri yerine getirme konusunda zorlanacaksınız. Arkadaşlarınızın aktivitelerine katılmak için birçok geçerli nedeniniz var.

Çeşitli bahaneler yaratarak, kendi kabuğunuza çekilmemelisiniz. Hassas bir gündesiniz.



ASLAN: Enerjinizi olumlu yönlendireceğiniz bir gündesiniz.

Zorlamalar karşısında kendinizi çok iyi frenlemelisiniz. Bugün, romantik bir gününüz ve yaratıcılığınızın çevrenizde desteklendiğiniz görmek, sizi daha da güçlendirecek.



BAŞAK: Çevrenizin isteklerini güçlü bir şekilde algıladığınız için sorumluluk duygunuzu zorlayacak çalışmaları kendinize seçerek, çevrenizi olumlu bir şekilde etkiliyorsunuz. Bugün, olaylara kısa yoldan çözüm getireceksiniz.



TERAZİ: Partnerinizden beklediğiniz güven duygusunun önemli olduğu bir gün. Sizi etkilemesine izin verdiğiniz müddetçe, aranızda sorunlar çıkacaktır. İkili ilişkilerinizi gözden geçirerek, öfkenizin kaynağını bulabilirsiniz.



AKREP: Kendinizi ifade ederken, ketum davrandığınız için çevrenizde bir giz oluşturuyorsunuz.

Kazançlarınız konusunda duygusal tatminler sağlayacağınız işler yapmak istiyor, ortaklıklar konusunda taviz vermek istemiyorsunuz.



YAY: İçinizdeki coşkuyu paylaşmanız gereken bir gün. Arkadaşlarınızın farklı düşünceleri sayesinde, yeniden motive olacağınız konular peşindesiniz. Maddesel kaynaklarınızı gözden geçirin ve yeni iş teklifleri üzerinde düşünün.



OĞLAK: İçinizde fırtınalar koparken, çevrenize gülücükler dağıtmanız, sizi zorlayacaktır. Bugün bulunduğunuz duygularınızı kimseyle paylaşmak istemiyor ve çevrenizi içinizden yargılıyorsunuz.

Özellikle esnemeye özen gösterin.



KOVA: Düşüncelerinizde ısrar etmeyi yeğlediğiniz gün içinde, kişisel başarınızın sizi mutlu ettiğini göreceksiniz. Öğleden sonra, üstlerinizle bazı konularda tartışma ortamı doğabilir.

Duygularınızı kendinize saklamalısınız.



BALIK: Duygusal yapınızı zorlayacak kararlar alabilirsiniz.

Üstün yetenekli kişilerle birlikte çalışmaktan hoşlanıyorsunuz. Alışkanlıklarınıza bağlı oluşunuz, onlara ters gelebilir. Özgürlüğünüzü esneterek işlerinizi yönlendirin.