KOÇ: Bugün inandırma kabiliyetiniz artıyor. Karşıt fikirde olan kişilere sabır ve güç göstermeniz çok önemli. Sizi aşan durumlarda bile olaylara çok çabuk hakim olabiliyor olmanız çevrenizde fark yaratıyor ve farkındasınız.



BOĞA: İmkânsız gibi görünen düşüncelerin çok da önemli olmadığını görmek sizi farklı bir sorgulamaya itecektir. Aile bağlarının ve bireylerin önemli olduğunu hissedeceksiniz. Bu konuda kendinizi daha rahat ifade edebileceksiniz.



İKİZLER: Yaşam enerjinizin yüksek olması motivasyonunuzu artırıyor. Babanız ve ya aile büyüklerinizin tavsiyelerine karşı çıkarken, kendi düşüncelerinizi uygulama konusunda ısrarcı olacaksınız.

Enerjik ve yaşam zevkiyle dolusunuz..



YENGEÇ: Kincilik yönleriniz ortaya çıkabilir. Geçmişte yapılan yanlış bir davranış biçimi içinizdeki öfkeyi tetikleyebilir. İntikam duyguları içinde karşınızdaki kişiyi politik ve iğneleyici bir şekilde dersiniz vermek isteyebilirsiniz.



ASLAN: Mal varlığınız arttıracak köklü ve radikal isteklerinizi yerine getirecektir. İsteklerinizi başarma konusunda oldukça kararlısınız.

Partnerinize daha çok zaman ayırmalı, onun sizden beklentilerine karşı ilgili olmalısınız.



BAŞAK: Sizi meşgul edecek ve masraf yapmanıza neden olacak o kadar çok şey buluyorsunuz ki, sizi takip etmek bu dönemde zorlaşacaktır.

Bugün özellikle farklı düşünüyor, farklı hareket ediyor fakat duruma hakim oluyorsunuz.



TERAZİ: Şimdiye kadar kişiliğinizi ön plana çıkaracak işler denemediğiniz için artık cesur kararlar vermenin zamanı geldiğini sezgisel bir biçimde hissedeceksiniz. Bugün yapmanız gereken işlerinizi bir an önce toparlamalısınız.



AKREP: Kendinize güveniyor ve başlattığınız işler konusunda kararlı adımlar atıyorsunuz. Paylaşımcı yapınızdan dolayı çevrenizdeki kişilerin sizin fikirlerinden yararlanmaları söz konusu.

Verdiğiniz sözleri yerine getireceksiniz.



YAY: Popüler ilişkileri tercih ediyorsunuz. Dostluklarınızın pekişeceği fakat ayni zamanda arkadaşlıkların aşka dönüşeceği bir dönem. İletişim kurabileceğiniz saatlerce konuşabileceğiniz gerçek bir sevgiliye ihtiyaç duyacaksınız



OĞLAK: Kafaca anlaştığınız kişilerin daha sonra yaşantınızda farklı bir boyuta geçme ihtimali olması sizi endişelendirmesin. En azından bazı şeyleri denemelisiniz. Duygusal anlamda taleplerinizin yüksek olduğu günler içindesiniz.



KOVA: Yaratıcılık mekanizmanızı ve manyetik çekim gücünüzü en iyi şekilde yakın ilişkilerinizde rahatça görebilirsiniz. İş konusunda hedeflerinizi hırs ve coşkuyla takip edeceksiniz.

Eski fırsatları yeniden ayağınıza getiriyor.



BALIK: İş hayatınızla ortaklıklar paralel ilerliyor. İşinizde yükselmek istiyorsanız doğru insanlarla birlikte olacaksınız. Sosyal çevre maddi kazançlarınızı arttırma konusunda size yardımcı olacak. Bazı sürprizlere hazırlıklı olun.

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