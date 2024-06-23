KOÇ: Mars finans evinizde ilerlerken para kazanma konusunda fazla efor sarf etmek zorunda kalabilirsiniz. Bazılarının merak konusu olabilir ve kazanç kaynaklarınızı merak edebilirler. Kendinize güveniyorsunuz.



BOĞA: Sosyal hayatınız oldukça renkli seyrederken eğlenceli ortamlardan sıkılabilirsiniz. Duygularınızdaki artışlar yüzünden oto kontrol sınırlarınız denetlemek zorunda kalacaksınız. Bugün çevrenize güç gösterisinde bulunabilirsiniz.



İKİZLER: Kariyerinize katkısı olacak konularda araştırmalarını sürdürmek istiyorsanız bu dönemin size sağlayacağı enerjiyi iyi kullanmalısınız.

Mesleki başarınızı perçinleyici konumlar içindesiniz. Bu hafta yüksek hedefleriniz var.



YENGEÇ: Uzun süredir planladığınız atılımları kolay bir şekilde gerçekleştirecek gücünüzün farkındasınız. Birlikte iş yaptığınız kişiler önemli olacak. Yeni ortaklıklar gündeme gelecek. Başarınız arttıkça işler ayağınıza gelecek.



ASLAN: Bugün iş arayanlar iş tekliflerini değerlendirebilirler. Geri giden Mars sizi olumlu etkiliyor. Kafanıza koyduğunuz şeyi yapma konusunda engel tanımayacak bu konuda size karşı gelenlere hırçın ve olumsuz davranabilirsiniz.



BAŞAK: Duygulardan çok akılcı ve çıkarlarınıza uygun kişilerle görüşmeyi tercih edeceksiniz. Grup arkadaşlarınızla fiziksel aktivitelerinizi geçekleştirebileceğiniz önemli adımlar atacak ve onlarla daha çok vakit geçireceksiniz.



TERAZİ: Tartışma ortamlarından uzak kalmaya çalışın. Dostlarınızla güç gösterisine girmemeli ve düşünce savaşları vermemelisiniz. Duygularınızı rahat bir şekilde kullanmak isteyeceksiniz. Güçlü bağların pekişeceği bir hafta içindesiniz.



AKREP: Bugün çevrenizle işbirliği içinde çalışmak istemenize rağmen arzuladığınız şartlar gelişmeyebilir. Karşı tarafın düşüncelerini öğrenmeden siz planlarınızı ortaya koymamalı ve fikirlerinizi hiç kimseyle paylaşmamalısınız.



YAY: Sevdiklerinizle bir araya gelmeli ve onların dertlerini dinlemelisiniz. İş çevrenizde sizden destek bekleyecekler. Bugün fikir çatışmaları yaşayabilir ve gereksiz olayları problem haline getirebilirsiniz. Sakin olmalısınız.



OĞLAK: Bu hafta özellikle çevre bağlantılarınızı sistemli bir şekilde yürütmekten yanasınız. Partneriniz değişen fikirlerinize karşıt düşünceler geliştirebilir. Dostlar arası ilişkilere ve kırgınlıklara aracılık yapabilirsiniz.



KOVA: Hayal kırıklıkları size göre değil. Aşkın önemli olduğu bir dönemdesiniz. Sevdiğiniz kişinin eleştirici yönleri canınızı sıkabilir. İlişkinizi gözden geçirmeniz gerekecektir. Mükemmele kavuşmak bayağı zamanınızı alacaktır.



BALIK: Çevrenize oldukça çekici geleceksiniz. Eşiniz veya partnerinizden beklediğiniz ilgiyi fazlasıyla görecek ve mutlu olacaksınız. Aşkta güç savaşına girmeyin. Bugün daha çok çevresel ilişkilerinizle gündeme geleceksiniz.

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