KOÇ: Bugün sıra dışı düşüncelere takılıp kalabilirsiniz. Özel duygularınızda yaşadığınız coşkulu davranışlar, sizin parçanız haline geldi.

Kendinize has bir tarzınız var. Her şeyin yolunda olmaması halinde keyfiniz kaçıyor



BOĞA Bugün aklınıza gelmeyen aksilikler yüzünden gün içinde gecikmeler yaşayacaksınız. Yarım kalan işlerinizi tamamlamalı ve yeni başlangıçlar için acele etmemelisiniz. Aniden gelişecek aksiliklere hazırlıklı olmalısınız.



İKİZLER: Yoğun duygular içinde olsanız bile pratik yönünüzü ön plana çıkararak, gerçek isteklerinizi arka plana atmayı başarabilen ender kişilerden birisiniz. Kişisel değerlerinizin farkındasınız ve gözünüzden hiçbir şey kaçmıyor.



YENGEÇ: Konuştuğunuz her şeyin altında gizli nedenler aranmasını istemiyorsanız daha net olmayı denemekten başka çareniz yok. Problemlerinizi hafifletmek elinizde. Planlama yeteneğinizi iş potansiyeliniz de yansıtabileceksiniz.



ASLAN: Gizli aşklar konusunda temkinli olmalı ve geçici duygulardan uzak kalmalısınız. Bilgilerinizi karşı tarafla paylaşacağınız ve farklı konuşmalar içinde olacağınız bu günde yeniliğe açık olmanıza rağmen hatalar da açıksınız.



BAŞAK: Yaşama bakış açınızda ve finans konularında zor hedeflere kilitleniyorsunuz. Size bir katkı getirecek her türlü koşulu defalarca gözden geçirmek zorundasınız. Her zaman olduğu gibi kendinize güvenmeyi seviyorsunuz.



TERAZİ: Sosyal açıdan kendinize olan güveniniz artıyor. Ancak davranışlarda uçuk davranışlar içine girebilir veya aşkınızla ilgili fazla hayale kapılabilirsiniz. Birçok sosyal çalışmada yönetici kişiliğiniz ön planda olacak.



AKREP: Güçlü ve kariyerli kişiler dikkatinizi çekerken, duygusal yönlerinizin de tatmin olmasını isteyeceksiniz. İçgüdülerinizin güçlü olması sizi tutkulu ve ödün vermeyen bir kişilik haline getirecek. Planlı hareket etmelisiniz.



YAY: Birlikteliklerinizde önemli aşamalar kaydedebilmek için gerekli cesareti bulmamanız için neden yok. İnatçı ve istekli bir şekilde ele aldığınız konularda kendinizi ispat etmek isteyebilirsiniz. Gözyaşlarınızı seviyorsunuz.



OĞLAK: Bu gün çalışma hayatınızdaki aksayan problemlerden kendinizi sorumlu tutmak istemiyorsunuz. İşbirliğine önem vermenize rağmen rutin işlerden nefret ediyor ve sabit hareketlerin size fırsat kaybettireceğine inanıyorsunuz.



KOVA: Çevresel ilişkilerinizde yaşadığınız sorunları özel yaşantınıza yansıtmamalısınız. Kendinize yakın hissettiğiniz kişilerin etkisinde kalabilirsiniz.

Yakın dostlarınızın sizin düşüncelerinize ilgi göstermeleri oldukça kuvvetli.



BALIK: Özellikle çevrenizle birlikte ortak hareket edeceğiniz çalışmalar içinde olacaksınız. Sosyal yapınızı destekleyici işler yapmak isteyeceksiniz fakat hem de kişisel ilişkilerinizi destekleyecek çalışmalar yapmak hedefiniz olacak.

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