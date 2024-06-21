KOÇ: Maddi evinizde ilerleyen Mars her şeyi yeniden gözden geçirmenizi sağlıyor. Mesleğinizi kişiselliğinizle birleştirmek ve kendinizi ispat etmek istiyorsunuz. Kişisel olayları bir kenara bırakın.

Yaşantınızla ilgili özel kararlar almalısınız.

BOĞA: Partnerinizin size yaşattığı bazı sorunları gurur meselesi yapabilirsiniz. İnatçı tavırlarınızla çevrenizi kızdırabileceğiniz bir dönemdesiniz.

Taviz vermek istemediğiniz konular sizin için daha sonra önemli olacaktır.

İKİZLER: Egonuzu ifade edemediğiniz zaman huzursuz ve kaprisli oluyorsunuz. Sabırsız fakat kendinize güvenen tavırlarınızla başarıyı kucaklayacaksınız.

Merkür finans evinizde ilerliyor. Çevrenize karşı temkinli davranarak herkesi şaşırtacaksınız.

YENGEÇ: Çevrenizde sizi seven arkadaşlarının olumlu destekleri sayesinde birçok problemlerinizin üstesinden kolay bir şekilde gelebileceksiniz.

Sosyal aktivitenizde canlanma söz konusu.

Bu dönemde midenize dikkat etmelisiniz.

ASLAN: Düşüncelerinizi gizleme gereği içindesiniz.

Bazı olayları takibe alıp bir yorum geliştirmek istiyorsunuz. Radikal düşünceler içindesiniz.

Huzursuz ve alıngan bir gün yaşıyorsunuz.

Kendinizi ifade etmenin yolunu bulmalısınız.

BAŞAK: Partnerinizle işbirliği içinde olmanız kazançlarınızla ilgili ortak kararlar almanıza neden olacaktır. Gün içinde yaşamınızı kendi istekleriniz dahilinde yönlendirmek isteyebilir ve bu konuda yaratıcılığınızı kullanabilirsiniz.

TERAZİ: Mars karşıt finans evinizde ilerlerken eski sorunlarınızı kafanızdan atarak bazı düşüncelerinizi arıtmanın zamanı geldi. Geçmişe teslim olmamayı öğrendiniz. Farkındaysanız, gücünüzü arttırma yolunda yeni bir dönemin içindesiniz.

AKREP: Kaygıları bir kenara bırakmalı ve başaracağınız işlerden kaçmamalısınız. Sorumluluklarınızın bilincinde olduğunuz için, çevrenizden gelecek iş tekliflerine karşı hazırlıklı olun.

Seçici davranıyor ve direnç gösteriyorsunuz.

YAY: Bazı alışkanlıklarınızı aşmanın kolay olmadığının farkındasınız. Üstün nitelikli kişilerden alacağınız destek çalışmalarınızı olumlu bir şekilde etkiliyor. Bazı bağlantılarınızı doğru bir şekilde yönlendirmeyi başarıyorsunuz.

OĞLAK: Duygusal saplantılarınızda ileriye gidebilir, hatta çevreniz adına kararlar bile verebilirsiniz.

Yaşamınızı zorlaştırmamalısınız. Kararsızlıklar peşinde olabilirsiniz. Arkadaş çevreniz genişledikçe tercihleriniz genişliyor.

KOVA: Maddi konularınızı yeniden gözden geçirmelisiniz.

Birikimlerinizi değerlendirmek isteyebilirsiniz.

Yatırımlarınız konusunda size fikir verecek olan ailenizi, ön plana çıkarmalısınız.

Yaşam kalitenizde yükselme yaşayacaksınız.

BALIK: Gücünüzün farkındasınız. İletişim konusunda zorluk çekmeyecek, görüşmek istediğiniz kişilere hızlı bir şekilde ulaşacaksınız. Neptün ve Satürn sizi yoruyor. Bu süreçte siz de sıkılıyorsunuz ve girişimciliğinizi hızlandırmak istiyorsunuz.