KOÇ: Kendi doğrularına inandığınız konularda, iş başarınızı ikiye katlıyorsunuz. Bugün iyi hissetmek için kendinize pozitif düşünceler empoze etmeye çalışacaksınız. Hiç kimseye taviz vermiyor ve isteklerinizde diretiyorsunuz.

BOĞA: Arkadaşlarınızla ortak bazı planların içinde olmak, yeni bir aktivitenin içinde bulunmak sizi olumlu etkileyecek. Yaşamın her köşesinde sizi bekleyen sürprizlere hazırlanmalısınız.

Bazı konularda takıntılı hareket ediyorsunuz.

İKİZLER: Maddesel konularda sezgilerinize güvenebilirsiniz.

Partnerinizin sizinle aynı düzeyde olması kişisel ve ortak çabalarınızı daha da verimli hale dönüştürebilir. Gizli inatçılığınız sayesinde isteklerinizde atış gözlenecek.

YENGEÇ: Kendinizi odaklaşmaya yönlendirmelisiniz.

Bağlantı içinde olacağınız kişilere karşı cana yakın tavırlar içinde olmalısınız. Kendinizi aşma konusunda birçok şey yapabilirsiniz.

İçsel güdülerinizi doğru kullanabileceksiniz.

ASLAN: Kazançlarınızı düşünerek hareket edecek ve özel zevkleriniz için para harcamak zorunda kalacaksınız. Şansınızı istediğiniz gibi kullanabileceğiniz bir gün içindesiniz. Ödemeleriniz için fatura takiplerinizi sıkı yapmalısınız.

BAŞAK: Çevrenizde her şey sizin lehinize kuşatılmış gibi. İsteklerinizde artışlar sahiplendiğiniz olayların seyrini olumlu bir şekilde koşullandırıyor. Şekillendirdiğiniz düşüncelerinizde çevreniz tarafından destek var.

TERAZİ: İş birliğini seviyor olmanız çevrenizin çoğalmasına neden oluyor. Kişisel enerjinizi sosyal ilişkilerinizle çok güzel odaklaşıyor, başarıya kolay bir şekilde yaklaşıyorsunuz. Maddi konularla ilgili güzel fırsatlar gündemde.

AKREP: Endişeli bir ruh hali içinde olduğunuzu farkındasınız.

Olayları fazla derin algıladığınız için değerinizin anlaşılmaması sizi kırabiliyor.

Sezgilerinizin yüksek olması bazılarını rahatsız edecek. Yaşam heyecanlarınız artıyor.

YAY: Çevrenizle işbirliği içinde çalışmak istemenize rağmen arzuladığınız şartlar gelişmeyebilir.

Hevesinizin çabuk geçmesi, her işinizi yarım bırakmanıza sebep oluyor. Bugün sizi oldukça şaşırtacak durumlar söz konusu olacak.

OĞLAK: Ailenize karşı derin duygular içindesiniz.

Onların her türlü sorununun yüklenmenize karşın, bazen karşılığını alamıyorsunuz. Olağan üstü işler peşinde koşmak istiyorsunuz.

Hayallerinizin sizi yönlendirmesine izin verin

KOVA: Bugün arkadaşlarınızı arama ihtiyacı içindesiniz.

Gücü seviyor ve özel dostlarınızı ihmal etmek istemiyorsunuz. Onlarla ortak çalışmalar için, bazı planlarınız var ve çevresel koşullarındaki uyuma dikkat etmelisiniz.

BALIK: Yoğun çalışma temponuzu sayesinde birçok başarı size gelecektir. İdeallerinizden emin olarak ilerliyorsunuz. Kendinizi odaklaşmaya yönlendirmelisiniz. Bağlantı içinde olacağınız kişilere yakın tavırlar içinde olmalısınız.