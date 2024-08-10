KOÇ: Yaşadığınız olayları farklı bir bakış açısı ile değerlendirebilirsiniz. Çevrenizdeki kişilere iyi niyetle yaklaşacak ve onların duygusal problemlerine çare bulmaya çalışıyorsunuz. Arkadaşlık konusunda fazla iyimsersiniz.



BOĞA: Bugün canınızın sıkılmasına neden olacak olaylardan uzak kalmaya çalışın. Eğer çalıştığınız iş yerinde memnun olmadığınız durumlar söz konusu ise; bazılarınızın işleri açılacak ve yeni iş teklifleri karşınıza çıkacaktır.



İKİZLER: Bazı anlaşmalarınızı gizlerken, düşüncelerinizi saklamak isteyeceksiniz. Derinden gitmeyi yeğliyorsunuz. Geri giden Merkür yakın dostlarınıza yapacağınız ziyaretlerde eski dostluk duygularınız yeniden tazeleyeceksiniz.



YENGEÇ:Bugün iletişim konusunda unuttuğunuz fırsatlar yeniden ortaya çıkacak. Size karşı hatalı davrananların gerçek yüzünü görmek sizi üzmemeli. En azından bazı olaylar açıklık kazanacak. Kendinizi rahatlamış hissedeceksiniz.



ASLAN: Bugün ailenizin sorunlarına isteseniz bile duyarsız kalamıyorsunuz. Sevdiklerinizin huzuru sizin için takıntı halini almış. Geçmişten gelen olayların muhasebesini yapabilirsiniz. Verdiğiniz kararlar yanlış anlaşılabilir.



BAŞAK: Sınırlarınızı belirlemek için kendinizi zorlamanız gereken bir hafta yaşıyorsunuz. Dostlukların pekişeceği ve sizi olumlu yönlendirecek enerjiler alacağınız bir dönemdesiniz. Farklı yapınız her konuya yansıtacaksınız.



TERAZİ: Bazılarınızın duygusal hayatı atağa kalkıyor.Bugünlerde yabancı ülkelere seyahat etme duygularınız atağa kalkabilir. Aşk ve iş gezilerine hazırlıklı olmalısınız. İlginç davranışlarınız daha da orijinal hale gelecek.



AKREP: İlişkilerinize kendi damganızı vurmak istediğiniz için, Duygusal konulara daha fazla değer vereceksiniz. Yeni ortamlara girecek karşı cinsin ilgisini çekeceksiniz.. Çevrenizi istediğiniz koşullara doğru yönlendireceksiniz.



YAY: Hayal kurmak için uygun bir gün değil. Çevrenizle bir konuda yanlış anlaşılma söz konusu dikkatli olmalısınız. Birlikte çalıştığınız kişilere enerjinizi istediğiniz gibi yansıtmak istemenize rağmen, olayları abartmamalısınız.



OĞLAK: Plüton, maddi evinizde size sorunlar yaşatabilir. Uzun zamandır size ödenmeyen borçlar gelebilir. Satın almak için uğraştığınız ve piyasa bulamadığınız ve çok istediğiniz ve arzuladığınız bir şey aniden karşınıza çıkacaktır.



KOVA: Toplumsal değerlerinizi istediğiniz formata uygulayabileceksiniz. Uzun süredir planladığınız bir olayınız gerçekleşecektir. Bu istek sizi memnun edecek çevrenize sevginizi yansıtmak istemeniz sizi değerli kılacaktır.



BALIK: Birçok başarı sizi bekliyor ve siz yavaşlama modunda hareket ediyorsunuz. Kafanızda bin bir sorularla cevap aramaya çalışacağınız sakin fakat akıllıca hamle yapmayı düşünmelisiniz. İçsel kuruntularınız oldukça yüksek.

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