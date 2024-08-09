KOÇ: Çevreniz tarafından anlaşılmadığınız duygusuna kapılabilirsiniz. Bugün beklediğiniz performansı yakalamak istiyorsanız, işinizle ilgili gerekli donanıma sahip olsanız bile gerekli desteğe ihtiyacınız olduğunu bilmelisiniz.

BOĞA: Kafanızda birçok değişik fikirle yola çıkabilir ve daha sonra birçoğundan vazgeçebilirsiniz.

Enerjiniz bir düşüyor bir yükseliyor. Her şeyi yeniden yapılandırma arzusu içinde olsanız bile birtakım gecikmeler olacaktır.

İKİZLER: Ortaklarınızla iletişiminizde mesafenizi koruyarak hareket etmelisiniz. İlişkilerinizdeki saygı çok önemli ve gözden geçirmek için uygun bir gün. Sağlığınız konusunda düzenli egzersizlerle vücudunuzu zinde tutun.

YENGEÇ: Düşünceler içinde olduğunuz zaman duygusal olayların çözümünü buluyorsunuz. Huzurunuzu manevi bir şekilde hissetmek çevresel koşullarınızın olumlu olmasıyla paralel ilerliyor.

Akşam yürüyüşleri size iyi gelecektir.

ASLAN: Ani gelişen olaylara karşı hazırlıklı olmalısınız.

Bazı sırların ortaya çıkmasıyla kafanızdaki düşünceler şekil değiştiriyor. Fırsatlardan faydalanmasını bilen işlek bir zekanız var. Her olayı anında değerlendiriyorsunuz.

BAŞAK: Hayallerinizi çalıştıran bir dönemden geçtiğinizi gösteriyor. Duygusal ilişkilerinizde maddesel olaylar gündeme gelebilir ve zevkleriniz için harcamalarınızı arttırabilirsiniz. Beraberliklerinizi Düşünmeniz gerekecektir.

TERAZİ: Dikkat çeken insanlarla farklı fakat arzuladığınız ortamlarda bulunacaksınız. Arkadaşlarınızın bile kariyerli kişilerden olmasına dikkat edeceksiniz. Yeni oluşumlar için mükemmel fakat bir o kadar düşündürücü bir dönem.

AKREP: Bugün gezdiğiniz ve dolaştığınız yerlerde eski bir dost ve sevgiliyle karşılaşma olayınız oldukça fazla bir varsayım. İstemeden gittiğiniz ortamlar sizi sevindirecek. Evrenin size sunacağı güzellikleri sevgiyle kabul edin.

YAY: Satürn sağlık ve çalışma evinizde geri giderken çalışma şartlarınızı yeniden gözden geçirmek için bir çok fırsatlar sunacak.

Bugün bir çok arkadaşınızla yeniden deneyebileceğiniz ortamlar karşınıza çıkacak.

OĞLAK: Yaşamınızı renklendirmek adına göstereceğiniz çaba, bazı isteklerinizde de artış sağlarken kendinizi iyi hissetmenize neden olacak.

Hayal edin ve bekleyin. Bazı kişilerin kıskançlığı ve olumsuz enerjileri sizi üzebilir.

KOVA: Merkür geri giderken birçok eski olayları yeniden tetikliyor. Aile bireyleri yüzleşme yaşayacak. Taşınmayı düşünüyorsanız bu hafta bir çok fırsat yeniden karşınıza çıkacaktır.

Tembellik etmeden çalışmalısınız.

BALIK: Uzun zamandır çok istediğiniz seyahat arzularınızı gerçekleştirebilirsiniz. Seminerler sizin için önemli. Eksik bilgilerinizi tamamlamak istiyorsanız bu dönemi akıllıca kullanabilir, iş tekliflerinizi değerlendirebilirsiniz.