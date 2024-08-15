KOÇ: Aktif ve hızlı yapınızı ortaya çıkaran, başarılı çalışmalar içindesiniz. Bugün, detaylar üzerinde fazla duruyor, olayları farklı bir şekilde yorumluyorsunuz. Özellikle kavrama yeteneğinizi kullanacaksınız.



BOĞA: Ailenizin rahatlığı için yapamayacağınız hiçbir şey yok. Sevdikleriniz söz konusu olduğu zaman, tüm zamanınızı onlara harcayabiliyorsunuz.

Bugün evinizle ilgili birçok değişimler söz konusu olacak.



İKİZLER: Bilinçli karar vermek için beklemeyi tercih ediyorsunuz. Öz değeri olan duygulardan yana olmanız çoğu kez yanlış anlaşılmanıza neden oluyor. Girişimci yönlerinizi ortaya koyabileceksiniz.



YENGEÇ: Güçlü mantığınız her şeyi çok çabuk çözdüğü için, hiç kimsenin size karışmasına izin vermiyorsunuz. İşinizle ilgili ilginç gelişmeler olacak. Şartların lehinize gelişmesi, sizi bir çok konuda şaşırtacak.



ASLAN: Karışık düşünceler içindesiniz ve sabit olmanız konusunda kararsızlıklar yaşıyorsunuz.. Duygularınızı kontrol etmelisiniz. Gelişen şartların menşei olmak istemiyorsanız, iddialarda denetimli gitmelisiniz.



BAŞAK: Esprili zekanızı ve yeteneklerinizle birleştirerek, etkileyemeyeceğiniz kişi yok. Bugün, girişimci yapınızla dikkat çekecek ve çevrenizden yoğun bir ilgi göreceksiniz. Yeni açılımlar söz konusu olacak.



TERAZİ: Sosyal yapınızın getirdiği avantajları kullanmak için güzel fırsatlar var. Çevresel ilişkilerinizde geleneksel olayların karşınıza çıkması, yapacağınız bir çok konunun gelişmesini önleyebilirsiniz.



AKREP: Birlikte çalıştığınız kişilerle önemli kararlar alabilirsiniz. Yeteneklerinizin ortaya çıkması için gösterdiğiniz çaba, olumlu olmayabilir. Zorlandığınızı hissedeceksiniz. Mantıklı seçim yapmalısınız.



YAY: Mesleki konuların ön sıralarda yer alması sonucu, ertelediğiniz işlerin birikmesine meydan vermemelisiniz. Maddi konulara yaklaşım tarzınız son derece dürüst. Bir çok olayı sonuçlandırabilirsiniz.



OĞLAK: Enerjinizi kullanmadığınız zaman motivasyonunuz bozulabiliyor. Arkadaşlarınızla ortak girişimcilik örneği sergileyebilirsiniz.

Yapacağınız organizasyonlarda, kendinizi farklı bir şekilde ortaya koyuyorsunuz.



KOVA: Bugün, yalnızlıktan hoşlanmayacak ve bir çok arkadaşınızla birlikte olma ihtiyacı içinde olacaksınız. Bulunduğunuz çeşitli ortamlarda istediğiniz potansiyeli sağlayacak konuşmalar yapabilirsiniz.



BALIK: Partnerinizle karşılıklı duygular içinde olmanız sizin için oldukça önemli. Bugün yaşadıklarınızı ilerleyen zaman dilimlerinde anımsayabilirsiniz. Siz, ne istediğiniz bilen ender kişilerden birisiniz.

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