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Yıldız Falınız FİLİZ ÖZKOL

Yıldız Falınız

filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 15.08.2024, 00:00
KOÇ: Aktif ve hızlı yapınızı ortaya çıkaran, başarılı çalışmalar içindesiniz. Bugün, detaylar üzerinde fazla duruyor, olayları farklı bir şekilde yorumluyorsunuz. Özellikle kavrama yeteneğinizi kullanacaksınız.

BOĞA: Ailenizin rahatlığı için yapamayacağınız hiçbir şey yok. Sevdikleriniz söz konusu olduğu zaman, tüm zamanınızı onlara harcayabiliyorsunuz.
Bugün evinizle ilgili birçok değişimler söz konusu olacak.

İKİZLER: Bilinçli karar vermek için beklemeyi tercih ediyorsunuz. Öz değeri olan duygulardan yana olmanız çoğu kez yanlış anlaşılmanıza neden oluyor. Girişimci yönlerinizi ortaya koyabileceksiniz.

YENGEÇ: Güçlü mantığınız her şeyi çok çabuk çözdüğü için, hiç kimsenin size karışmasına izin vermiyorsunuz. İşinizle ilgili ilginç gelişmeler olacak. Şartların lehinize gelişmesi, sizi bir çok konuda şaşırtacak.

ASLAN: Karışık düşünceler içindesiniz ve sabit olmanız konusunda kararsızlıklar yaşıyorsunuz.. Duygularınızı kontrol etmelisiniz. Gelişen şartların menşei olmak istemiyorsanız, iddialarda denetimli gitmelisiniz.

BAŞAK: Esprili zekanızı ve yeteneklerinizle birleştirerek, etkileyemeyeceğiniz kişi yok. Bugün, girişimci yapınızla dikkat çekecek ve çevrenizden yoğun bir ilgi göreceksiniz. Yeni açılımlar söz konusu olacak.

TERAZİ: Sosyal yapınızın getirdiği avantajları kullanmak için güzel fırsatlar var. Çevresel ilişkilerinizde geleneksel olayların karşınıza çıkması, yapacağınız bir çok konunun gelişmesini önleyebilirsiniz.

AKREP: Birlikte çalıştığınız kişilerle önemli kararlar alabilirsiniz. Yeteneklerinizin ortaya çıkması için gösterdiğiniz çaba, olumlu olmayabilir. Zorlandığınızı hissedeceksiniz. Mantıklı seçim yapmalısınız.

YAY: Mesleki konuların ön sıralarda yer alması sonucu, ertelediğiniz işlerin birikmesine meydan vermemelisiniz. Maddi konulara yaklaşım tarzınız son derece dürüst. Bir çok olayı sonuçlandırabilirsiniz.

OĞLAK: Enerjinizi kullanmadığınız zaman motivasyonunuz bozulabiliyor. Arkadaşlarınızla ortak girişimcilik örneği sergileyebilirsiniz.
Yapacağınız organizasyonlarda, kendinizi farklı bir şekilde ortaya koyuyorsunuz.

KOVA: Bugün, yalnızlıktan hoşlanmayacak ve bir çok arkadaşınızla birlikte olma ihtiyacı içinde olacaksınız. Bulunduğunuz çeşitli ortamlarda istediğiniz potansiyeli sağlayacak konuşmalar yapabilirsiniz.

BALIK: Partnerinizle karşılıklı duygular içinde olmanız sizin için oldukça önemli. Bugün yaşadıklarınızı ilerleyen zaman dilimlerinde anımsayabilirsiniz. Siz, ne istediğiniz bilen ender kişilerden birisiniz.
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