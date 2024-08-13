KOÇ: Enerjinizin gücünü siz de fark ediyor ve çevrenize isteklerinizi kabul ettirme konusunda zorluk çekmiyorsunuz. Bugün sıra dışı çalışmalar içinde bulunacak ve bir çok arkadaşınızın isteklerine hızlı cevap vereceksiniz.

BOĞA: Özel konuların yer aldığı ve kafanızda şekillendirdiğiniz çalışmaların ön aşamasında bir çalışma sergiliyor ve sadece kendinize güvenmek istiyorsunuz. Duygularınızı kolay ifade edemeyeceğiniz bir gün içindesiniz. Dikkatli olun.

İKİZLER: Bilinçaltınız çok yoğun. Düşünce yumağı içindesiniz ve gizli planlarınızın mevcudiyeti sizi başkalarına göre daha ilginç yapıyor.

Çevrenizdeki kişilerin istekleri karşısında sizi üzen konularda uzaklaşmayı denemelisiniz.

YENGEÇ: Duygusal davranmak istemediğiniz halde her şey üstünüze gelecek. Çevrenizde size baskıcı tavırlar takınan kişiler ortaya çıkacak ve bunlarla mücadele etmek zorunda kalacaksınız.

Atılımlarınızı doğru bir şekilde yapmalısınız.

ASLAN: Güçlü ilişkileri seviyorsunuz. Sezgilerinizi derin kullanmanız sayesinde başarıyı hızlı yakalayacaksınız. Siz kendi doğrularınızdan taviz vermediğiniz için bazıları hakkınızda karar verirken sizi oldukça şaşırtacaklardır.

BAŞAK: Merkür'ün geri hareketi sayesinde bir süredir problem yaratan işlerinizi yeniden gözden geçirme imkanı bulacaksınız. Bugün iletişim konusunda istediğiniz performansı yakalamanız mümkün değil. Çevrenize dikkat etmelisiniz.

TERAZİ: Çevrenizde gelişen duygusal konulardan etkilenecek ve arkadaşlarınızla güçlü bağlar içinde olacaksınız. Grup çalışmalar için uygun bir gün ve kişisel çabalarınızı çevresel faktörlerle akıllıca birleştirmelisiniz. Başarı sizinle.

AKREP: Yöneticilik konusunda çevreniz ders verecek davranışlar sergilemeniz, kendinizi iyi hissetmenize neden oluyor. Bugün güven duygusuna ve onaya herkesten çok ihtiyacınız var. Mesleki hırslarınızla baş etmeyi öğrenmelisiniz.

YAY: Görüşeceğinizin kişilerin toplumsal başarılarınıza katkıları olabilir. Arkadaşlarınızla yapıcı ve yaratıcı yönlerinizi birleştireceksiniz. Birlikte çalıştığınız kişilerin uyumu çok önemli.

Kısa seyahatler söz konusu olabilir.

OĞLAK: Çevrenizin etkisi altında çok fazla kaldığınız için küçük yanılmalar her zaman mümkün.

İkili ilişkilerinizi yanlış temeller üzerinde geliştiriyorsunuz. Çevrenizde fikir ayrılıkları nedeniyle tartışmalar yaşayabilirsiniz.

KOVA: Kişisel ve sosyal ilişkilerinizi destekleyen tavırlar sergileyeceksiniz. Aynı anda birkaç kişiye söz vermeniz mümkün. Randevularınıza gereken önemi vermelisiniz. Yaşam enerjinizin güçlü olması partnerinizin hoşuna gidiyor.

BALIK: İçtenliğinizin size kazandıracağı prestiji inkar edemezsiniz. Duygusal yönlerinizi saklayarak kendinizi daha mantık çerçevesi içinde değerlendirmek isteyebilirsiniz. Maddi olaylarınızı yeniden düşünmek zorunda kalacaksınız.