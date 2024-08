KOÇ: Değişim içinde olduğunuz için, bazı olaylara kendinizi kapatabilirsiniz. Yaşam kalitenizi arttırma çabalarınız her zaman istediğiniz gibi olmuyor. Dikkatli, sabırlı davranmalı ve mantığınızın sesini dinlemelisiniz.



BOĞA: Başarısız olmaya tahammülünüz olmadığı gibi en küçük sorunda çevrenizi suçlayabileceğinizi unutmamalısınız. Derin düşündüğünüz zaman başarı size kolay geliyor. Satürn kariyer evinizden sizi denetlemeye devam ediyor.



İKİZLER: Birçok konunun iç yüzünü merak etmeniz sayesinde değişik planlar yapmak zorundasınız. Birçok kişinin tepkisini çekebilirsiniz. Hedeflerinizi yüksek tutmak gibi koyduğunuz bazı kuralları, kendiniz bile aşamıyorsunuz.



YENGEÇ: Bugün dengelerinizle başınız dertte. Mesleki konuların ön sıralarda yer alması sonucunda, ertelediğiniz işlerin birikmesine meydan vermemelisiniz. Ele aldığınız konuları sabırla çalışarak, ortaya çıkarmak isteyebilirsiniz.



ASLAN: Kariyer anlamında uzun süredir ulaşmak istediğiniz kişilerin karşınıza cıkması evrenin size hediyesi olacaktır. Mesleki anlamda size yardımcı olabilecek güçlü dostluklar kuracaksınız. Yaratıcılığınız mükemmel gidiyor.



BAŞAK: Enerjinizle ilgili bir sorununuz yok. Her şeyi göze alacak kadar güçlü ve performansınız oldukça yüksek. Öfkelerinizi baskı altında tuttuğunuz zaman vücudunuza zarar veriyorsunuz. Bugün aileniz her konuda yardımcılar.



TERAZİ: Yılmadan ve üşenmeden sabırla çalışıyorsunuz zaten siz daha farklı olamazsınız. Bu hafta sıralamalarınızı sistemli ve mantıklı bir şekilde yapmalısınız. Sizin istediğiniz şartlar her zaman aynı olmayabilir unutmayın.



AKREP: İsteklerinizde değişim yaşarken, karşı tarafın duygularını da düşünmek zorundasınız. Bugün inatla kendi fikirleriniz savunmak isteyeceksiniz. Atılımlarınızın çoğul olması kafanızın daha da karışmasına neden olabiliyor.



YAY: Bugün duygusal konularda bazı fanatik düşüncelerinizin esiri olabilir ve eskiye özlem duyabilirsiniz. Yaşamınızı kolaylaştırma pratikliği içinde davranmalısınız. Toplumda göze çarpacak farklı çalışmalar yapmak istiyorsunuz.



OĞLAK: İlişkilerinizde baskın bir portre çizeceksiniz. Enerjinizle ilgili bir sorununuz yok. Her şeyi göze alacak kadar güçlü ve performansınız oldukça yüksek. Eşyaları değiştireceksiniz. Seçimlerinizi iyi belirliyorsunuz.



KOVA: Plüton'un geri gitmesi birçok eksik bilgilerin ve kendinizi yeniden ele almanız gerektiği konusunda size uyarı getiriyor. Kendinize çok güvenmenize rağmen, hata yapma olasılığınız yüksek. İstediğiniz şartlar olmayabilir.



BALIK: Stabil olaylardan fazla uzaklaşmamaya çalışmalısınız. Duygularınızı saklama gereği duyacağınız ortamlardan uzaklaşın. Birlikte çalıştığınız kişilerin fikirleri karşısında bocalamanız mümkün. Cesaretinizi kaybetmeyin.

