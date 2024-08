KOÇ: Yardımlaşma duygularınız çok yoğun bir şekilde seyrediyor. Yaratıcılığınız konusunda kendinize güveniyorsunuz. Çevrenize karşı temkinli davranma konusunda haklı nedenleriniz olabilir. Israrcı bir tutum izleyeceksiniz.



BOĞA: Bugün, duygularınızla belli bir mantık gözleniyor. Yaşam kalitenizin sınırlarını yüksek tutmak isteyebilirsiniz. Olaylara daha maddesel bakıyorsunuz. Parasal kazançlarınızı güven altında tutmak isteyecek, yatırıma yöneleceksiniz.



İKİZLER: Ay karşıt burcunuzda ilerlerken, duygusal konularda ısrarcı bir tutum içindesiniz. Partnerinizle aranızda derin bir tutku oluşabilir. Kıskançlığınızı yenmelisiniz. Bugün, her şey sizin tarzınıza uygun bir şekilde gelişiyor.



YENGEÇ: Bugün, çevrenize karşı sevecen ve anaç duygular içindesiniz. Arkadaşlarınızın her türlü sorunlarına çare bulma çabası içinde olacaksınız. Dostlar arası kırgınlıklara aracılık yapabilirsiniz. karmaşa yaşayacağınız bir gün.



ASLAN: Bugün Retro Merkür'ün bulunduğu konum, kişisel özgürlüğünüz konusunda bazı kısıtlamalar getirebilir. Çalışma yaşantınızda sizin istekleriniz dışında gelişen olağanüstü durumlar söz konusu. Vurgulayıcı tavırlarınız göz dolduracak.



BAŞAK: Bugün, her olayı pratik bir şekilde çözümleyeceğinizin farkındasınız. Düşüncelerinizde belli bir hız var ve yoğun duygular içindesiniz. Yüksek standartları olan bir kaliteye sahipsiniz. Beklediğiniz haberleriniz gecikebilir.



TERAZİ: Değerlerinizin farkındasınız fakat bu özelliğinizi karşı tarafa aktarma konusunda güçlük çekebilirsiniz. İnatçı yapınızı vurgulayıcı tavırlarla karşınızdaki kişiyi üzebilir duygusal saplantılarınızda ileriye gidebilirsiniz.



AKREP: Bugün Ay, kişiliğinizi olumlu bir şekilde etkiliyor ve kendinizi doğru bir şekilde savunuyorsunuz. Maddesel sorunlarınızla ilgili araştırmalar içindesiniz. Yeni şartlarınızı yeniden belirleyecek ve yapılandıracaksınız.



YAY: Enerjiniz yüksek ve ideallerinizi hiç kimseyle paylaşmak istemeyeceksiniz. Egonuzu ifade edemediğiniz zaman, huzursuz ve kaprisli oluyorsunuz. Bugün sabırlı ve kendinize güvenen tavırlarınızla, başarıyı kucaklayacaksınız



OĞLAK: Yaşamınızla ilgili tutkulu davranışlar sergileyeceksiniz. Partnerinizle birlikte mantıklı davranışlar içinde olacak ve bazı planlarınızı birlikte uygulama içindesiniz. Ortak kararlar alacak, bir çok aktivitelere katılacaksınız.



KOVA: Bulunduğunuz mekanda huzur verici bir konum arıyorsunuz. Sabit düşünceler içindesiniz. Evinizle ilgili değişimler söz konusu. Ailenizle ilgili fikirlerinizi yeniden gözden geçirmelisiniz. Tepkili davranmaktan vazgeçmelisiniz.



BALIK: Duygularınızı belli ölçülerde yaşamaktan yanasınız. Bugün, özel iletişim konularında istediğiniz her türlü başarıya yakalamak istiyor ve gerekli şartları ve zemini uygulamaktan çekinmiyorsunuz. Birçok davete katılacaksınız.

