KOÇ: Bu dönem yaşadığınız bir ilişki varsa, hemen sonuca gitmeyin. Beraberliğinize devam edin fakat evlilik kararı almayın. Gücünüzü ve hırslı yönlerinizi regüle etme ihtiyacı duyacak ve bu konuda gizliliği tercih edeceksiniz.
BOĞA: Sizi bu yönde destekleyen kişilerle birlikte olmaktan keyif alıyorsunuz. Finansla ilgili yavaşlayan şartlar konusunda temkinli ve ölçülü gidiyorsunuz. Israrlı bir şekilde takıntılı konularınız üzerinde yoğunlaşabilirsiniz.
İKİZLER: Bu dönemde çevrenizle ilişkilerinizi gözden geçirip, enerjinizi asgariye indirmelisiniz.
Yapacağınız seyahatler, kaçamak aşk ilişkilerinizle iniltili ilerleyebilir. Her şeye rağmen, yeni bir ilişkinin temelini atabilirsiniz.
YENGEÇ: Güvenebileceğiniz bir çevreye gereksinim duyacak ve olayları farklı yönlerden araştıracaksınız.
Mars'ın burcunuzda ilerlemesi duyguları yeniden canlandırma olayına girebilir, ifade zorluğu yaşayabilirsiniz.
ASLAN: Çevrenizde size yardım edecek ve enerjinizi sizin için kullanacak arkadaşlarınız olacaktır.
Güzel konuşmalarıyla karşı cinsin sizi etkilemeye çalışmaları geçici aşkları da gündeme getirebilir. Dostluklarınız pekişiyor.
BAŞAK: Fikirlerinizi kendinize saklamak istediğiniz içinde, garip bir gizemlilik içine girebilirsiniz.
Kafaca anlaştığınız kişilerin, daha sonra yaşantınızda farklı bir boyuta geçme ihtimali olması sizi olumsuz endişelendirebilir.
TERAZİ: Yaşadığınız bir ilişki varsa, hemen sonuca gitmeyin. Beraberliğinize devam edin fakat evlilik kararı almayın. Yakın çevrenizi testten geçirirken, bazılarında çevresine odaklaşacak ve gerçek dostlarınızla birlikte olacaksınız.
AKREP: Tavırlarınızda belirli bir inatçılık gözleniyor.
Çevrenizin yardımına ihtiyaç duyduğunuz halde, güçlü gurur duygunuzla hareket ediyorsunuz.
İçsel davranışlarınız yüzünden yalnızlığı tercih edebileceğiniz bir gün.
YAY: Yaşam enerjiniz çok güçlü. Çevrenizde orijinal olan her düşünce kafanızda fırtınalar yaratıyor. Bağımsızlık dürtülerinizi önleyemiyorsunuz.
Cazibeniz oldukça dikkat çekiyor.
Kendinizle ilgili derin düşünceler içindesiniz.
OĞLAK: İlgi alanınızda farklı değişimler içindesiniz.
Kafanızda bir takım düşüncelerin oluşmasına zemin hazırlarken, ilişiklerinizde zor anlar yaşayabilirsiniz. Sosyal yaşantınıza ağırlık vermeli ve bazı şeyleri zamana bırakmalısınız.
KOVA: Yaşamınızla ilgili vereceğiniz kararların sonuçlarını çok çabuk görmek istiyorsunuz.
Sabırsız davranmayın. Zamanı yanınıza alarak, emeklerinizin boşa gitmesine izin vermemelisiniz.
Vitamin takviyesine ihtiyacınız var.
BALIK: Entelektüel oluşumlar için uygun bir gün olmasına rağmen, takıntılarınız yüzünden olayların sınırlarını genişletebilirsiniz. Evinizde olabilecek değişimlere karşı, huzursuzluk duymanız için hiçbir sebep gerekmiyor.