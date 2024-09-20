KOÇ: Araştırma içgüdünüzün yüksek olmasından kaynaklanan, hedeflerinize yönelik çalışmalar içindesiniz. Rakip tanımıyor fakat bu özelliğinizi gizlemeyi başarıyorsunuz. Yeni bir işe başlayanlar için, bulundukları ortam çok önemli.

BOĞA: Bugün heyecanlarınıza neden olacak özel ilişkilerin karşınıza çıkması sizi düşünmeye sevk edebilir. Çünkü yeni bir başlangıç için uygun günlerde değilsiniz. Fakat gireceğiniz topluluklarda tedbiri elden bırakmamalısınız.

İKİZLER: Tartışmaların ve kırıcı konuşmaların olabileceği ortamlardan uzak kalmalısınız. Bu günlerde agresif davranmanıza neden olacak tüm çevresel koşullar sizi tahrik edecek. Özel yaşadığınız duygular sizin için önemli olacak..

YENGEÇ: Bugün Ay'ın konumu, felsefi anlamda yoğun düşüncelere neden olurken, çevrenizi güzelleştirmek adına çalışmalar yapacaksınız. Ayrıca iş toplantılarında ve aşk yaşamınızda fiziksel olarak ta etkileyici olmak istiyorsunuz.

ASLAN: Bugün sosyal yaşamınızda oldukça romantik davranacaksınız. Bulunduğunuz ortamlarda dikkat çekecek ve katıldığınız toplantılarda cinsin ilgisini çekeceksiniz. Eski dostların bir araya gelmesi size keyifli saatler yaşatacak..

BAŞAK: İnandığınız konularda taviz vermeyeceksiniz.

Planlarınız uygularken; kibar, ince, zarif fakat ısrarcı bir şekilde davranacaksınız. Çevrenizde size karşı çıkanlara da yumuşak bir şekilde karşı koyacaksınız. Sabrınız önemli.

TERAZİ: Yakın ilişkiler, komşular ve iletişim konuları gündeme gelirken aile ve yuva ile ilgili konularda daha fazla ilgili olacaksınız. Enerjinizi ve vaktinizin tümünü yakın dostlarınızla ortak çalışmalar içinde kullanacaksınız.

AKREP: Enerjinizin yüksekliğine ve yoğunluğuna diyecek yok doğrusu. Sizde farkındasınız ve maddi konularda olağanüstü çabalarınız karşılığını alacaksınız. Bazılarınız yakın dostlarınızla güzellik ve sanatsal olayların gündemde.

YAY: Küçük kaçamaklar sizi oyalasa bile; sonu gelmeyecek maceralar yüzünden geçici sorunlar yaşamak istemiyorsanız, gireceğiniz ortamlarda oto kontrol sisteminizi tetikte tutmalısınız.

Bazı eleştirilere maruz kalmanız sizi üzebilir.

OĞLAK: Sizin en büyük enerjiniz hayata hırslı ve adayarak bakmanız. Siz harekete geçmeden önce sıkı düşünür ve hareket edersiniz. Düşünce mekanizmanız daha da, hız kazanabilir. İş hedeflerinizi üst noktalara taşımak istiyorsunuz.

KOVA: Başkalarının davranışları altında sahte bir sevgi gösterisi olabilir. Olayların analizini yapacak kadar sezginizin yüksek olduğunu biliyor ve çevrenize bu özelliğinizi hissettirmek istemiyorsunuz.

Rakiplerinizin farkındasınız.

BALIK: Duygusal coşkularınız ve yaratıcılığınız yine ön planda.. İlişkinizi abartmak adına hiçbir fırsatı kaçırmayacaksınız. Bazılarınız partnerleriniz için olumlu çabalar içinde olacaksınız.

Eski dostlarınız gündemde olacaktır.