Güneş tutulması ve yeni dönem

Astrolojide tutulmaların görevinin beklenmeyen ve öngörülemeyen gelişmelerini haber vermek olduğunu çoğumuz biliriz.

Bir tutulma gerçekleştikten sonra, hayatımızda yeni alanların açıldığını ve aydınlandığını görebiliriz. Yaşamda geçiş yapmamız gereken dönemeçlerin olduğunu unutmamalıyız.

Bunu bize sağlayan tutulmalardır. Bir bakıma tutulma heyecan verici ve caziptir. Çok az insan yeni deneyimlere ve alışkanlıklarının değişmesine gönüllüdür. Sahip olduğumuz şeyleri kaybetmekten korktuğumuz için de, elimizdeki değerlere sıkıca sarılırız.

Oysa bilmediğimiz alanlarda dolaşarak, karşılaşacağımız olayların esrarengiz yönlerinden korkarız.

Tutulmaların en büyük özelliği; dış dünyadan, özel hayatımızı etkileyecek bazı koşulları bize getirme özelliğine sahip olmasıdır. Bu konuda kontrol yeteneğimiz; ya çok az, ya da hiç yoktur. Fakat haritanızın etkin olduğu ilgi alanlarınızda birden bire değişik ve dinamik güçler oluşacaktır.

İnisiyatifinizin dışında gerçekleşecek olacak bu güçlerle yaşamınız yön değiştirebilir.

OLAYLAR HIZLANACAK

Belki de, yıllardır beklediğiniz bir değişim kendiliğinden size sunulacaktır.

Bunu biraz da, evrenin size yardımı olarak algılayabilirsiniz. Sizi bilgilendiren bu gelişmeleri yeni bir algılama ve yardım olarak düşünebiliriz.

Tabii bu olaylardan her zaman mutlu olmayacağız. Bir ilişkinin bitişi, para ve mal kaybı gibi olaylarda gündeme gelebilir. Durumumuzla ilgili değişimlerle birlikte gerçekleri olduğu kabul edersek, yeni ve daha düzgün şartlar çerçevesinde kendimizi yeniden yapılandırabiliriz. Kısır döngülerden bizi kurtaran bu tutulmalara minnet borçlu olduğumuzu; belki de, yeni şartların ve fırsatların yaşantımıza getireceği olumlu etkileri gördükçe hak vereceğiz. Aslında; er veya geç gerçekleşen olan bir durum tutulmalarla sadece hız kazanmıştır.

Astroloji bize, hiçbir zaman kendimizi güçsüz ve etkisiz hissetmemiz gerektiğini öğretir. Yaşımız ilerledikçe yeteneklerimizi ve kendimizi takdir etmeyi öğreneceğiz.

TARİHSEL DÖNÜŞÜM

Güneş bilincimizin merkezidir. Yaşama bakış açımızı belirler. Güneşin yaydığı ışınlar üzerimizde manyetik bir etki yarattığından gündüzleri düşünme mekanizmamız çok iyi çalışmayabilir. Gece Güneşin etkileri azaldığı için insan beyni daha iyi çalışır. Güneş tutulması yapabileceğinizi hiç düşünmediğiniz şeyleri yapmanıza yardımcı olur. Tutulmalar değişiklik ve yeni durumların ortaya çıkmasına yol açar. Kesinlikle her şey olumlu olacak diye bir şart yok.

Tutulmalar bazen size yeni bir kapıyı açarlar - daha önce asla giremediğiniz bir kapı ardına kadar açılır.

Tutulmalar, tarihlerle oynamayı çok sever. Uzun zamandır istediğiniz bir şey bir anda karşınıza çıkabilir.

Yıllardır ulaşamadığımız istekleriniz mucizevi bir şekilde gerçekleşebilir.

Bazen bir dileğinizin veya çok istediğiniz bir olayı hızlı bir şekilde karşınıza çıkarır. Aylar ya da yıllar geçmesi gerektiğine inandığınız olayları bir anda kapınıza getirirler. Ortaya çıkan yeni bir hayatın başlangıcı olacaktır. Hatta cesaret edemediğiniz konuları sizin adınıza evren düzenleyecektir. Güneş tutulmaları, ay tutulmalarından farklı bir şekilde başlangıçları vurgular.

Hayatınızda bir şey bitiyor ve yeni bir şeye başlarken belki de aylar sonra yaşamınız düzene girecektir. Yeni bir oluşumun başlangıç sinyalidir. Şunu unutmayın; değişmeyen tek şey değişimdir ve değişimleri tutulmalar sağlar. 8 Nisan 2025'te Koç burcunda gerçekleşecek olan Güneş tutulmasının karşılaması yaşanıyor.

Tarihin en büyük tutulması. Çalışkanlık, iş sistemleri, temizlik, hijyen, sağlık, liderler, sanatçılar dünyayı temelden etkileyecek değişimlere hazır olmalıyız. Reformist değişimler olacaktır. Alacağımız radikal kararlar hayatımızı değiştirecek. Uzun süredir oturduğunuz bir semtten bir daha dönmemek üzere taşınabilirsiniz.

Ülke değiştirebilirsiniz.

Yeni bir kazanç kapısı ardına kadar açılabilir. Meslek değiştirebilirsiniz.

2 Ekimde Terazi burcunda gerçekleşecek tutulma ile devletler arası bir karmaşa ve yeni bir düzen geliyor.

Ruhsal yönden duygusal değişimler, yeni alacağımız tavırlar Güneş tutulmasının kapsamında olacaktır..

- Terazi burcunda gerçekleşecek olan tutulma bizleri nasıl etkileyecek?

Bir tutulmayı "iyi" ya da "kötü" olarak yargılamakta aceleci davranmayın.

Tutulmalar ani olaylar getirirler ama onların gerçek anlamını anlamak haftalar sürer. Eğer bir tutulma yüzünden acı çekerseniz, evrenin sizin için daha iyi bir şey düşündüğünü aklınızdan çıkarmayın. Sabırlı ve açık olun.

DAVRANIŞLARI BELİRLİYOR

Bizi fevri ve biraz da sinirli olmaya zorlayabilir. Duygusal olarak kendimizi güçlü hatta biraz da bencil bulabiliriz. Sakin kalmakta fayda var.

Eğer bir Güneş tutulması doğum gününüze ve birkaç gün yakınlarına düşüyorsa, bunun etkilerini kesinlikle tüm sene boyunca hissedeceksiniz.

Değişimler bir sonraki doğum gününüze geldiğinizde tamamlanmış olacak.

- Tutulma etkileri ne zamana kadar sürecek?

2 Ekim Güneş tutulması Türkiye saati ile 21.45'te başlayacak ve 7 dakika kadar sürecek. Merkür Venüs ve Satürn'le birlikte güzel bir uyum içinde gerçekleşecek. Genelde Güneş tutulmaları kişiliğimiz ve radikal olaylarda etkilidir. Tutulmadan 30 gün önce etkileri başlar ve 90 gün gibi bir zamana yayılır.

Olması gereken olaylar olur ve değişimler bir daha dönüşü olmayacak şekilde yeniden düzenlenir. Bir yıllık döngüsünü tamamladığında biz artık eski durumumuzu unutup yenisine alışmış oluruz.

GÜNEŞ TUTULMASININ ARDINDAN DÜNYADA NELER OLACAK?

- Amerikan eyaletleri arasında savaş başlayabilir. - Amerika, İsrail'deki etkilerini azaltmaya gidebilir. - Dünya ekonomisi zorlu sınavlarla baş edebilir. - Yapay zeka tehlikesi gündemde yer bulabilir. - Küçük dünya ülkeleri kendi aralarında hak hukuk mücadelesi başlayabilir. - Madenlerle ilgili çeşitli çalışmalar gerçekleşebilir. - Türkiye'nin yer altı zenginlikleri dünya pazarında da kendini kanıtlayabilir. - Orta doğu konularının alt yapısını Türkiye belirleyebilir. - Dünya nüfusu artarken salgın hastalıklara ilgili yapay teoriler ortaya atılabilir. - 1970 yıllarının sevgi arayışları yeniden başlayabilir.