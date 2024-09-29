KOÇ: İş münasebeti nedeniyle katılacağınız ortamda ilginizi cezbedebilecek konular olacak ve burada mantıklı görüşlerinizle ilgi çekebilirsiniz.

Daha sonra dostluğunuzun ilerleyebileceği entresan kişilerle tanışabilirsiniz.



BOĞA: Çalıştığınız kişilere karşı katı bir şekilde soğuk davranıyorsunuz. Bu yapınızla kararlı bir duruş sergileyerek, aslında işlerin gelişme sürecini de garantiye alıyorsunuz. Bu konuda haklı da olsanız dikkatli davranmalısınız.



İKİZLER: Uygulamaya çalıştığını yeni işiniz konusunda karşınıza çıkabilecek sorunlara hazır olun. Fakat, kesinlikle kararlı bir şekilde davranmaya çalışın. Bu nedenle, kısa süreli geri dönüşlerle durumu idare etmeye çalışın..



YENGEÇ: Artık çok gerilerde kalan nostaljik ilişkilerinizdeki serüvenleri bir kenara bırakın. Çünkü, hale aklınızın bir köşesinde yer etmiş durumda ve zaman zaman küllerini deşiyorsunuz. Yollarınız bir daha kesişmeyecek farkındasınız.



ASLAN: Ona karşı hisleriniz başka şeyler söylediği halde günlük hayatta davranışlarınız farklı. Sizi buna iten nedenler ciddi sosyal kurallar. Bu şekilde davranmanız da aslında sizin için risk olabilecek koşulları önleminizi sağlıyor.



BAŞAK: Yakınlarınızla yapmayı planladığınız seyahat için kendi arzularınız önemli. Bu konuda haklısınız. Fakat çok da fazla detaylar konusunda ısrarcı olmayın. Şimdilik maddi konularda da zor durumda kalacağınız bir durum görünmüyor.



TERAZİ: Partnerinizle ilgili anlaşmazlığında bugün hatayı kendinizde arayın. Çünkü, ebeveynlerinizle ilgili tartışmalarınızda kendinizi merkeze koyarak etrafınızı önemsemiyorsunuz. Haklı olsanız bile bu şekilde davranmamalısınız.



AKREP: Kendinize göre büyük çabalar sonucu gerçekleştirdiğiniz organizasyonu sahiplenmek, etrafınızdaki bazı yakın arkadaşlarınızın gizli tepkilerini çekiyor. Özellikle bugün karşılıklı görüşmelerde imalı sözcüklerden kaçınmalısınız.



YAY: Bugünlerde sağlığınızla ilgili beslenme konusuna önem vermeniz sizin için olumlu bir gelişme. Her kafadan çıkan tavsiyelere de çok kulak veriyorsunuz ve etkileniyorsunuz. Uzmanların öğütlerine önem verin. Ruh haliniz olumsuz.



OĞLAK: Karşılıklı fikir paslaşması içinde olacağınız bir gündesiniz ve konuyla ilgili isteklisiniz. Bu şekilde motivasyonunuz iyi olduğu sürece başarı size kendiliğinden gelecek. Yani, küçük aksaklıklar karşısında hemen somurtmayın.



KOVA: Karşı cinsten arkadaşlarınızın yanında kendinizle ilgili özel konularınızı ulu orta konuşmayın. Gerçekte bu konuda katı denecek kadar dikkatlisiniz fakat bazen öyle ortamlar oluyor ki farkında olmadan birçok şey konuşuluyor.



BALIK: Görüşeceğiniz kişilerin sizden farklı beklentileri olabilir. Bu tür durumlara karşı geliştirdiğiniz kendi iç disiplininiz sizin için bir sigorta oluyor. Daha sonra gelişebilecek olumsuzlukları daha baştan denetliyorsunuz.

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