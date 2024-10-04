Yıldız falınız

KOÇ: Siz, güçlü bir kişi olarak tanınırsınız. Bugün, sosyal çevrenizde sizi etkileyecek kişilerle birlikte olacak ve ortak çalışmalar içine gireceksiniz. Birlikte çalıştığınız kişilerin psikolojik yapılarına dikkat etmelisiniz.



BOĞA: Çevresel ilişkilerinizin güçlü olduğu bir gün. Yaratıcı yönlerinizin desteklenmesi sizin için motivasyon kaynağı olabilir fakat başkalarının uçucu fikirlerinden yola çıkmamalı ve özellikle deneyimlerinize güvenmelisiniz.



İKİZLER: Ailenizle ortak çalışmalar içinde olacak, onların size verdikleri destekleri karşılıksız bırakmak istemeyeceksiniz. Güçlü enerjinizi ilgi alanlarınıza aktarabilmek için, yaptığınız çalışmaların sonuç vermesiniz beklemelisiniz.



YENGEÇ: Bugün, kendinizi karşı tarafa daha iyi aksettirebiliyorsunuz.. Partnerinizle uyumlu bir beraberlik için uygun bir gün. Gününüzü değerlendirmelisiniz. Birlikte vakit geçirmekten hoşlandığınız kişilerle bir araya geleceksiniz.



ASLAN: Katıldığınız davetlerde felsefi konuşmalar ilginizi çekecek farklı kişilerle tanışacaksınız. Üstün yönleri olan kişilerden hoşlandığınız için, fikirlerinizi size performans kazandıracak kişilerle paylaşmaktan yanasınız.



BAŞAK: Maddi konularla ilgili düşünceleriniz, bir çok aktivitenin önüne geçebilir. Değişik arayışlar içindesiniz. Çeşitli kaynakları araştırarak size en uygun olan konuyu bulmalısınız.. Sizi aşan konularda beklemeyi tercih etmelisiniz.



TERAZİ: Ele avuca sığmaz kişiliğinizin altında oldukça güçlü bir mantık yatıyor. Hayalleriniz ve hedefleriniz herkese göre çok farklı. Bulunduğunuz şartların öneminden çok, asıl yapmak istediğiniz şeylere odaklanacaksınız.



AKREP: İnatçı yapınızı destekleyen davranış biçimleri ile karşınızdaki kişileri hayretler içinde bırakıyorsunuz. Sevdiklerinizin duygusal yaşamlarına karışmak isteyebilirsiniz. Onların da bir özel yaşamları olduğunu unutmamalısınız.



YAY: Uzak yolların hayaliniz kurmakla bir şey elde edemezsiniz. Planlı programlı hareket etmekle çok şey kazanacaksınız. Başkalarının düşüncelerini benimsemek zorunda kaldığınız zaman, yaptığınız işten tatmin olamıyorsunuz.



OĞLAK: Ay'ın bulunduğu konum, rutin iş gününüzün dışına çıkmanıza neden oluyor. Değişik ve orijinal fikirlere her zaman açıksınız. Yaratıcılığınızı engellemeyen ve içinizdeki coşkuyu ortaya çıkaran işler yapmayı çok seviyorsunuz.



KOVA: Ay'ın bulunduğu konum iş ve çalışma hayatı ile ilgili konularını gündeme getiriyor. Kazançlar konusunda yaşadığınız sıkıntılarınızı çevrenizin desteği ile aşabilirsiniz. Şartlar ne olursa olsun, taviz vermekten hoşlanmıyorsunuz.



BALIK: Bazı iş planlarınızı, yollardan gelecek haberlere göre düzenlemeniz gerektiği için, bugün beklemenin ne kadar zor olduğunu hiç kimse sizin kadar anlayamaz. Hata yapmaktan hoşlanmıyor , yoğun bir dönem içine giriyorsunuz.