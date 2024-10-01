KOÇ: Sosyal ilişkilerinizde istediğiniz duygusal ihtiyaçlarınızı, ortak çalışmalar içinde olduğunuz arkadaşlarınızın size sunacağı bazı tekliflere kayıtsız kalamayacaksınız. Çevrenizin kalabalık olmasına canınız sıkılabilir.

BOĞA: Bugün, entelektüel konularda kendinizi son derece aktif ve başarılı hissediyorsunuz. Çevrenizde özel dostlarınızın fikirlerine karşı ilgisiz davranabilir ve kendi düşünceleriniz doğrultusunda hareket etmek isteyebilirsiniz.

İKİZLER: Sınırsız özgürlük duygularının size zarar verebileceğini düşünerek, seçimleriniz konusunda dikkatli olmalısınız. Yapacağınız atılımlar için, gerekli bağlantıları kurmayı başaracaksınız. Ön yargısız yaklaşım tarzınız güzel.

YENGEÇ: Gizli arzularınızın belirginleşmesi ve partnerinizin istekleri karşısında yoğun duygular yaşamanız, aklınızın karışmasına neden olabilir. Baskı altında tutuğunuz duygularınızı ortaya çıkmasıyla çevreniz şekillenmeye başlıyor.

ASLAN: Bugün yaşama pratik bir şekilde bakıyorsunuz.

Gücünüzün farkındasınız ve başlangıçlar için yeterli cesarete sahipsiniz. Maddi konularla ilgili fırsatlar gündeme gelecek. Yaptığınız görüşmelerde başarılı olacağınızı gösteriyor.

BAŞAK: Çevrenizde duygusal konulara uzak gibi görünmeniz, farklı yorumlara neden oluyor.

Fakat, size yakın kişiler, işlerinizi mükemmel bir şekilde yaptığınızı biliyorlar. Başarılı girişimciliğiniz her zamanki gibi ses getirecek.

TERAZİ: Çevrenizdeki olayların size sağlayacağı olanakların farkındasınız. Girişimci yönlerinizi özgürce kullanmak isteyecek ve kendinizi ifade ederken, yakın çevrenizin olumlu yönlerinden faydalanacaksınız. Bazı konulara dikkat.

AKREP: Ailenizle ilgili olayların gündem kazanmasıyla, kişisel sorunlarınızı arka plana atacaksınız.

Toplumsal olaylardan uzak kalmanız biraz canınızı sıkacaktır. Bugün çalışmalarınızı dengeleyecek yeni düşünceler içindesiniz.

YAY: Yakın ilişkilerinizde belli bir mesafeyi koruma taraftarısınız. Bugün maddi konularla ilgili geniş bir araştırma ve seçim yelpazesine sahip olabilirsiniz. Duygusal konularda daha esnek ve yumuşak davranmayı yeğlemelisiniz.

OĞLAK: Maddi konularda kendinizi yenilemek istiyorsunuz.

Her türlü şartlarınızı gözden geçirmeli ve duygusal bağlantılarınızdan kurtulmayı denemelisiniz. Sizi sıkan şartlar konusunda fazla düşünmemelisiniz. Yoruluyorsunuz.

KOVA: Duygusal konularda hatalı davranmaya müsait bir yapınız olmasına rağmen, konu mantık olduğu zaman, kafanız işlek çalışıyor.

Atacağınız her adımda dostlarınızın size vereceği desteklerin önemli olduğunu farkındasınız.

BALIK: Bugün ilişkilerinizde duygusal takıntılarınızın sizi yönlendirmesine izin vermediğiniz sürece, ele aldığınız konuları başarılı bir şekilde sonuçlandıracaksınız. İletişim konusunda gerekli her türlü donanıma sahipsiniz.