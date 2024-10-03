Yıldız falınız

KOÇ: Çok farklı konulara kafa yormanız ve hatta bazı girişimlerde bulunmanız güzel. Fakat, o an için halledilmesi şart olmayan küçük pürüzlere takılmanız anlamsız. Bugün gereksiz yere zaman kaybettiğinizi fark etmelisiniz.

BOĞA: Beraber çalıştığınız kişilerle ilgili istemediğiniz davranış şekillerinden çok etkileniyorsunuz. Bugün özellikle mevcut dengeyi korumak için zorlanıyor ve kendi isteklerinizi kabul ettirme adına ince planlar içine giriyorsunuz.

İKİZLER: Özellikle, son günlerde takıntı derecesine gelen partnerinizle ilgili düşünceleriniz sizi olumsuz etkileyebilir. Bu konuyu daha ılımlı

ve karşınızdakini de keskin sınırlar içine sokmadan halletmeniz lehinize olacaktır.

YENGEÇ: Bugün günlük yaşantınıza sığdırmak zorunda kalacağınız çok işler var. Sosyal hayatınızla ilgi bir takım aktiviteleri birlikte çalıştığınız kişilerle gerçekleştirin. Kişisel başarının önemli olmadığı değişikliğe ihtiyacınız var.

ASLAN: Yakın dostunuza vereceğiniz destekle birlikte yeni konular gündeme gelecektir. Aranızda oluşan eski sorunları konuşma fırsatının doğması sizin konuya daha çözümleyici olarak yaklaşmanızı sağlayacak. Fırsatlar kapınızda.

BAŞAK: Size yeni kazanımlar sağlayacak olan iş konusunda bazen kurallarınızdan taviz vermek zorunda kalıyorsunuz. Fakat, bu tür davranışınızın uygun olduğunu bilmelisiniz. Bugün en yakın dostlarınızla birlikte olmalısınız.

TERAZİ: Maddi olanaklarınızı çevrenizle paylaşmak zorunda kalabileceğiniz bir gün içindesiniz. Siz, dostluğu seven biri olarak, duygusal kırgınlıklarınızı unutarak, sevdiklerinizin her şeyine koşan bir yapınız var. Çevrenize dikkat.

AKREP: Düşüncelerinizi gerçekleştirme konusunda aceleci davranmaktan korkmuyorsunuz. Bugün hiçbir engel sizi yıldırmayacak ve sadece, özel duygularınızın yönlendireceği bir gün yaşayacaksınız. Orijinal fikirlere fazlasıyla açıksınız.

YAY: Yeni proje ve işler konusunda artan arayışlarınız sizi tatminsiz yapabilir. İşte bu noktada çok titiz ve detaycı düşünerek yanlış adımlar

atmayınız. Sezgilerinizden çok rasyonel düşüncelerinizle hareket tarzını belirleyin.

OĞLAK: Bugün, hareketli ve neşeli bir gün sizi bekliyor. Eğer siz de ortama ayak uydurur ve çekingen kalmazsanız kazançlı çıkarsınız.

Arkadaşlarınız arasında size farklı gelen kişilerle duygusal bağlarınızı güçlendirmelisiniz.

KOVA: Maddi bir güven arayışı içinde olabilirsiniz. Olumsuzluklardan fazla etkilenmeyerek, daha kararlı davranmalısınız. Bazı gecikmeler size olumsuz yansıyabilir. Daha temkinli olmaya yönelmelisiniz. Kazançlı çıkacaksınız.

BALIK: Kısa sürede olayların sizin lehinize dönüşeceği kesin. Yazılı anlaşmaların gündeme gelecek. Karşılıklı şartlar ve dingin ortam yaratma konusunda çaba göstermeniz gerekebilir. Bugün her şeyi bir çırpıda halledeceksiniz.