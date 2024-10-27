KOÇ: İşinizle ilgili özel çalışmalar yapmak istemenize rağmen, çevresel koşullara fazla güven duymuyorsunuz. İnanmadığınız şartları değiştirmek adına, olumlu çabalar harcamanız kolay bir olay değil.
BOĞA: Yaşamınızla ilgili değişimlere hazır olmanıza rağmen, iç güvenliğe ve huzura ihtiyacınız var. Bugün, aile içinde yaşan huzursuzlukları fazla abartmamalısınız. Sizin baskıcı yönleriniz onlara fazla gelebilir ve sıkabilirsiniz.
İKİZLER: Merkür karşıt burcunuzda ilerlerken, Ay'ın bulunduğu konum sayesinde, düşündüğünüz konuları pratiğe dökerek, isteklerinizi gündeme getireceksiniz. Çevrenizle işbirliği içinde çalıştığınız zaman iş veriminizde artışlar gözleniyor.
YENGEÇ: Güçlü görüntünüzün arkasında takdire ihtiyacınız var. Arkadaşlarınızın size önerecekleri fikirlerden yola çıkarak, kendinize daha çok zaman ayırmalısınız. Sosyal aktivitelerin gündem kazanacağı bir gün yaşayacaksınız.
ASLAN: Sezgilerinizin yoğun olduğu bir gün. Değişken bir ruh hali içindesiniz. İmajınızla ilgili değişimler içinde olmanıza rağmen, güçlü kişiliğinizi ön plana çıkarmaktan korkmamalısınız. Anlamlı düşünceler içinde olacaksınız.
BAŞAK: Aşk yaşamınızda sizi etkileyen önemli gelişmeler gündeme gelebilir. Enerjik ve yaşam zevkiyle dolusunuz. Kişisel enerjinizin güçlü olduğu bir gün. Karşı cinsle aranızda önleyemeyeceğiniz bir çekim gücü gelişebilir.
TERAZİ: Duygularınızı yoğun yaşadığınız bir gün. Yaratıcılığınız hız kazanıyor. Bugün, arkadaşlarınızla sağlam ilişkiler içinde olacaksınız. Karşılıklı fikir çarpışmaları yaşanarak, size gelecek olan tekliflere olumlu yaklaşmak isteyeceksiniz.
AKREP: Duygusal davranmaktan mümkün olduğu kadar kaçınıyorsunuz. Bugün, arkadaşlarınızla birlikte ortak kararlar alacaksınız. Akılcı tavırlarınızla çevrenize örnek olacaksınız. Stresten kaynaklanan baş ağrılarınız olabilir.
YAY: Maddi konularda kişisel ve girişimci yapınızın ortaya çıkmasından yanasınız. Mantık ve akılcı davrandığınız, her konu size başarıyı getiriyor. Elinizdeki olanakları arttırma yolunda göstereceğiniz çaba, takdir görecek.
OĞLAK: Bugün, bulunduğunuz ortamlarda kendi düşüncelerinizi savunmak zorunda kalabilirsiniz. Kendi kararlarınızı kendiniz vermek isteyebilirsiniz.
Yaratıcılığınızı arzu ettiğiniz konuda kullanacaksınız. Uykularınızı ihmal etmeyin.
KOVA: Kendinizi yalnız hissetmek istemediğiniz için, iş arkadaşlarınızla aynı zamanda sıkı dostluklar kurmak istiyorsunuz. Hırslı yönlerinizi, ve duygusal veriminizi, doğru kişilerle birlikte çalıştığınız zaman alıyorsunuz.
BALIK: Çalışma arkadaşlarınızın özgün ve cesur fikirli olmasından yanasınız. Çevrenizi kişisel olarak etkileyecek ve bir çok kişinin ilgisini üzerinize çekeceksiniz. Değişik alanlarda yaptığınız çalışmalar, düşünce sınırlarınızı genişletecek.