KOÇ: İstekleriniz konusunda gerçekçi olmalısınız..

Kişisel isteklerinizle ilgili konularda öz veride bulunmanız gerekebilir. Size bir katkı getirecek her türlü koşulu defalarca gözden geçirmek zorundasınız. Önleminizi almalısınız.

BOĞA: Siz kurallarla yaşamaya alışkın bir kişisiniz.

Sürekli kendinizi denetim altında tutmaktan hoşlandığınız için, duygularınızı da belli bir kural dahilinde yaşamak istersiniz. Karşı cins üzerinde etkinizin fazla olduğu bir gün.

İKİZLER: Maaşınızla ilgili talepleriniz için bu dönemde görüşme yapabilirsiniz. Yaratıcılığınızı ve enerjinizi istediğiniz koşulların oluşturulmasında kullanacak ve bu dönemi takip eden günlerde ilişkilerinize canlılık gelecektir.

YENGEÇ: Kendinizi ifade etme konusunda yanlış anlaşılmalardan dolayı kardeşlerinizle küçük tartışmalar yaşayabilirsiniz. Gereksiz cesaret gösterilerine kapılmayın. Kişisel çabalarınız sizi motive etse bile, değişen şartlara temkinli olmalısınız.

ASLAN: Uranüs'ün Merkür'ü desteklemesiyle değişen şartlar; size yanlış kararlar aldırabilir. Başlangıçta size cazip gelen bir teklif, daha sonra istenmeyen sonuçlara neden olabilir. Büyüklerin katkılarıyla küs olan aile bireyleri barışabilir.

BAŞAK: Daha önce üzerinde yoğunlaştığınız ve karar verdiğiniz konularınızı bir an önce bitirmeye çalışın. Bu arada bazı iş gecikmeleri de olabilir. Karşılıklı şartlarınız iyice belirlemeli ve uygun zemini oluşturmalısınız.

TERAZİ: Çevrenizle iş birliği içinde olacaksınız.. Bazı paslaşmalar sonucunda girdiğiniz ortamlarda istediğiniz ortamı yakalıyorsunuz. Yaşama felsefi baktığınız için, çevrenizi yargılamaktan çekiniyor.

Kardeşlerle daha iyi anlaşacağınız bir gün.

AKREP: Mesleki başarınızın katlanması, sizin duygularınıza bağlı olarak değişecektir. Bazıları, patronların gözüne girecek ve beğendikleri alanlara geçiş yapacaklar. Zamanı doğru kullandığınız zaman her şey rayına istediğiniz gibi oturacaktır.

YAY: Kariyerinize katkısı olacak kişilerle tanışacaksınız.

Uzun yolların ve seyahatlerin gündeme gelmesiyle yoğun bir tempoya girebilirsiniz.

Arkadaşlarınızla bağlarınız güçlenirken yoğun bir telefon trafiği yaşayacaksınız.

OĞLAK: Geçtiğimiz günlerdeki Güneş tutulması, size önemli bir şekilde etkiledi.. Birlikte olduğunuz kişi sizi duygusal anlamada zorlayabilir ve küçük nedenlere dayalı sorunları büyütebilir. Onu ikna atmak için çaba sarf etmek zorunda kalabilirsiniz.

KOVA: Manevi hazlar sağlayacağınız işler yapacak ve zevk alacaksınız. Fakat tüm bunları yaparken, maddi konularda tatmin sağlamanız şart. Olaylara sadece duygusal açıdan yaklaşmayacaksınız.

Her şeyin araştırmasını tam olarak yapacaksınız.

BALIK: Kendinizle ilgili yepyeni düşünceler içinde olacaksınız. Duygu ve sezgilerinizi çevrenizdeki olaylara yöneltecek ve hakkınızdaki olumlu düşüncelerden hoşnut kalacaksınız. Bu dönem, sürpriz aşklar gündeme gelecektir.