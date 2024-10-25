KOÇ: Kişisel olaylarınızı ailenizle bütünleşerek yaşamak isteyeceksiniz. Onların fikirleri sizin için oldukça önem taşıyor. Yengeçte ilerleyen Mars tüm iyi dileklerini ve olumlu enerjisini size aktarmak için, sanki size söz vermiş gibi davranıyor.

BOĞA: Kendiniz kadar çevrenizi düşünmeniz tabii ki çok güzel. Fakat zaman zaman aşırıya kaçabilir, sevdiklerinizin de, harcamalarını denetlemek isteyebilirsiniz. Artık geçmişin hesabını yapmak istemiyorsunuz.

İKİZLER: Jüpiter burcunuzda geri gitmeye devam ediyor. Küçük dostlukların ve küçük planlarınızın gündem kazanması söz konusu olacak. Hayal kırıklıklarına karşı tedbirli olmalısınız. Arkadaşlarınızın egoları yüzünden zarar görebilirsiniz.

YENGEÇ: İlişkilerinize zaman tanıyın ve fevri hareket etmeyin. Mars burcunuzda ilerlerken yüksek bir enerji potansiyelinize sahipsiniz.

Bulunduğunuz koşulları çevrenizdeki kişilerin tepkisiyle birlikte harmanlayacaksınız.

ASLAN: Bulunduğunuz grupları, etkileyici konuşmalarınızla ikna edeceksiniz. Eğer bekarsanız ve sevgili arıyorsanız; işte size büyük bir fırsat. Yönetici gezegeniniz Güneş sizi birçok konuda baskılıyor ve enerjinizi engelliyor.

BAŞAK: Geleneksel yapınızı kararlı bir şekilde muhafaza ederek, işinizin gerektirdiği tüm enerjiyi ortaya koyacaksınız. Fakat Mars'ın konumu yüzünden bazı problemler yaşamanız mümkün.

Mesleki konularda istekleriniz gecikecektir.

TERAZİ: Risklere karşı dayanılmaz bir şekilde arzu duyacaksınız. Beraberliklerinizde ani gelişen kıskançlıklar nedeniyle zor anlar yaşarken, kendinizi kısıtlanmış hissedebilirsiniz.

Eğlenceyle aranızın iyi olduğu bir dönem.

AKREP: Eski evinizi yeniden restore etmek için tam zamanı. Yönetici gezegeniniz Mars size bu fırsatı veriyor. Nostaljik yapılardan hoşlandığınız bir gerçek. İstekleriniz konusunda sabırlı ve öz verili davranmalısınız.

YAY: Çok cesur ve enerjinizin yüksek olduğu bir gün yaşayacaksınız. Hiç kimsenin cesaret edemeyeceği işlere kalkışacaksınız. Üstelik dostlarınız için kendinizi ön satıhlara atabilirsiniz.

Biraz da, bunu bilerek yapacaksınız.

OĞLAK: Sevdiklerinizi evinizde ağırlamak istemeniz, onları da mutlu edecek. Bu karizmatik dostlarınızın size iyilik yapma şansını onlara vermelisiniz. Katılacağınız toplantılarda yiyeceklerinizi fazla abartmamalısınız.

KOVA: Bu gün sosyal ilişkiler, dostluklar ve iş anlaşmaları ön planda olacak. Enerjiniz güçlü ve çarpıcı.

Kendinize güveniyorsunuz ve karşı cins üzerinde etkilisiniz. Yaşamın biraz da cesaret olduğunu bu dönemde, istediğiniz alanda kullanabileceksiniz.

BALIK: Aynı fikirleri paylaştığınız kişilerle, ortak projeler sergilemeyi amaçlıyorsunuz. Yaşamınızın en hareketli ve hızlı günlerini yaşayacağınızı bilmelisiniz. Girdiğiniz topluluklarda ön planda olmanın zevkini yaşayacaksınız.