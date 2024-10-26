KOÇ: Bu dönem baskıcı davranışlardan çabuk etkilendiğiniz için, kendinizi korumaya alacaksınız. Sahiplenme içgüdülerinizi kontrol altına almalısınız. Zihninizde yer edinen konumlara ulaşmak için gerekli tüm imkanlara sahipsiniz.



BOĞA: Aşkla ilgili düşüncelerinizi abartacaksınız. Duygularınızı ve hırslarınızı içsel olarak büyütüyorsunuz. Enerjinizi büyük hedeflere odaklarken, bazılarınız büyük karmaşalar yaşayacak ve sorumluluk duyguları artacak.



İKİZLER: Duygularınızdaki artışlar yüzünden oto kontrol sınırlarınız denetlemek zorunda kalacaksınız. Güç gösterisinde bulunabilir, partnerinize meydan okuyabilirsiniz. Duygusallıkla akılcılığı birbirine karıştırmamalısınız.



YENGEÇ: Yakın dostlarınızdan da önemli destekler gelecektir. İstediğiniz kişilere çok kolay ulaşacaksınız. Pratik yönlerinizi rahatça kullanabileceğiniz alanlarda başarı sizi bekliyor. Derin düşünce ve araştırmalar içindesiniz.



ASLAN: Yaşama analizci bakış açısı ile bakarken, isteklerinizde derin bir araştırma ve inceleme hakim olacak. Hızlı hareket etmeniz yüzünden kazalara meyillisiniz. Yaşam kalitenizi bozacak hareketlerden uzak kalmalısınız.



BAŞAK: Duygulardan çok, çıkarlarınıza uygun kişilerle görüşmeyi tercih edeceksiniz. Grup arkadaşlarınızla, fiziksel aktivitelerinizi geçekleştirebileceğiniz önemli adımlar atacak ve onlarla daha çok vakit geçireceksiniz.



TERAZİ: Gizli planlar ve eski dostlarla yapılan düşünce bazında organizasyonlar önemli olacaktır. Yüksek hedefleriniz var. Uzun süredir planladığınız atılımları kolay bir şekilde gerçekleştirecek gücünüzün farkındasınız.



AKREP: Birlikte çalıştığınız kişilerle uyumlu çalışmak istediğiniz bir gerçek. Fakat size karşı gelenlere de, gerekli tepkinizi göstereceksiniz. Güven arayışınızla beraber maddi konuların önemini kavramanız gündeme geliyor.



YAY: İş yapacağınız ve birlikte çalıştığınız kişilerle aranızda duygusal bağlarınız güçlenebilir. Güçlü kişiliğinizle çevrenin dikkatlerini üzerinizde olacak. Yaşadığınız bir ilişki varsa, hemen sonuca gitmeyin. Hızlı karar almayın.



OĞLAK: Kafanıza koyduğunuz şeyi yapma konusunda engel tanımayacak bu konuda size karşı gelenlere hırçın davranacaksınız. Hedefleriniz konusunda belirleyici olmaya devam ederken, çalışmanızın karşılığını alacaksınız.



KOVA: Yaratıcılığınızı en iyi şekilde kullanarak, değişik düşünceler yaşayacaksınız. Duygusal anlamda geçmişten kalan sorunları bir kenara bırakma zamanı geldi. Bu nedenle oluşan gerilimleri kaldırıp bir kenara koymalısınız.



BALIK: Değişimleriniz çevrenize ilginç gelecektir. Sakin ortamları tercih ederken, kendinizle ilgili konularda sessiz kalacak, çevrenize karşı kritikçi bir yaklaşım içinde bulunacaksınız. Mesleki konularda gerekli çalışmaları yapacaksınız.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın