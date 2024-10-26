KOÇ: Bu dönem baskıcı davranışlardan çabuk etkilendiğiniz için, kendinizi korumaya alacaksınız. Sahiplenme içgüdülerinizi kontrol altına almalısınız. Zihninizde yer edinen konumlara ulaşmak için gerekli tüm imkanlara sahipsiniz.
BOĞA: Aşkla ilgili düşüncelerinizi abartacaksınız. Duygularınızı ve hırslarınızı içsel olarak büyütüyorsunuz. Enerjinizi büyük hedeflere odaklarken, bazılarınız büyük karmaşalar yaşayacak ve sorumluluk duyguları artacak.
İKİZLER: Duygularınızdaki artışlar yüzünden oto kontrol sınırlarınız denetlemek zorunda kalacaksınız. Güç gösterisinde bulunabilir, partnerinize meydan okuyabilirsiniz. Duygusallıkla akılcılığı birbirine karıştırmamalısınız.
YENGEÇ: Yakın dostlarınızdan da önemli destekler gelecektir. İstediğiniz kişilere çok kolay ulaşacaksınız. Pratik yönlerinizi rahatça kullanabileceğiniz alanlarda başarı sizi bekliyor. Derin düşünce ve araştırmalar içindesiniz.
ASLAN: Yaşama analizci bakış açısı ile bakarken, isteklerinizde derin bir araştırma ve inceleme hakim olacak. Hızlı hareket etmeniz yüzünden kazalara meyillisiniz. Yaşam kalitenizi bozacak hareketlerden uzak kalmalısınız.
BAŞAK: Duygulardan çok, çıkarlarınıza uygun kişilerle görüşmeyi tercih edeceksiniz. Grup arkadaşlarınızla, fiziksel aktivitelerinizi geçekleştirebileceğiniz önemli adımlar atacak ve onlarla daha çok vakit geçireceksiniz.
TERAZİ: Gizli planlar ve eski dostlarla yapılan düşünce bazında organizasyonlar önemli olacaktır. Yüksek hedefleriniz var. Uzun süredir planladığınız atılımları kolay bir şekilde gerçekleştirecek gücünüzün farkındasınız.
AKREP: Birlikte çalıştığınız kişilerle uyumlu çalışmak istediğiniz bir gerçek. Fakat size karşı gelenlere de, gerekli tepkinizi göstereceksiniz. Güven arayışınızla beraber maddi konuların önemini kavramanız gündeme geliyor.
YAY: İş yapacağınız ve birlikte çalıştığınız kişilerle aranızda duygusal bağlarınız güçlenebilir. Güçlü kişiliğinizle çevrenin dikkatlerini üzerinizde olacak. Yaşadığınız bir ilişki varsa, hemen sonuca gitmeyin. Hızlı karar almayın.
OĞLAK: Kafanıza koyduğunuz şeyi yapma konusunda engel tanımayacak bu konuda size karşı gelenlere hırçın davranacaksınız. Hedefleriniz konusunda belirleyici olmaya devam ederken, çalışmanızın karşılığını alacaksınız.
KOVA: Yaratıcılığınızı en iyi şekilde kullanarak, değişik düşünceler yaşayacaksınız. Duygusal anlamda geçmişten kalan sorunları bir kenara bırakma zamanı geldi. Bu nedenle oluşan gerilimleri kaldırıp bir kenara koymalısınız.
BALIK: Değişimleriniz çevrenize ilginç gelecektir. Sakin ortamları tercih ederken, kendinizle ilgili konularda sessiz kalacak, çevrenize karşı kritikçi bir yaklaşım içinde bulunacaksınız. Mesleki konularda gerekli çalışmaları yapacaksınız.