KOÇ: Yaşantınızda farklı değerlerin önemi oldukça büyük, fakat küçük değerlere takılmanız yüzünden zaman kaybedebiliyorsunuz. Bugün içsel sıkıntılarınız yüzünden yavaşlayan durumlar söz konusu. Dengelerinizi kurmaya çalışın.

BOĞA: İlişkilerinizdeki dengeyi bulabilmeniz oldukça zorlaşıyor. Düşüncelerinizi karşı tarafa kabul ettirme konusunda savaş verebilirsiniz.

Bildiğiniz konularda taviz vermek istemediğiniz için, sorunlar bir çığ gibi büyüyecektir.

İKİZLER: Bugün özellikle bazı takıntılarınızın sizi olumsuz etkilemesi, iş başarınızda da sizi zorluyor.

Her işin belli bir sistemi var ve sizin aceleci tavırlarınız yüzünden istenmeyen gecikmeler yaşıyor olmanız sadece sizin hatanız.

YENGEÇ: Bugün günlük yaşantınıza sığdırmak zorunda kalacağınız çok işler var. Sosyal hayatınızla ilgi bir takım aktiviteleri birlikte çalıştığınız kişilerle gerçekleştirmelisiniz. Bulunduğunuz ortamın düzeni tarzınız olmayabilir.

ASLAN: Yakın dostlarınızın size destek vereceği, yeni konular gündeme gelecektir. Ani değişimlerin size kazandıracağı hiçbir şey yok ve temkinli yapınızı her zamanki gibi ispat edeceksiniz.

Eski sorunları konuşma fırsatı doğuyor.

BAŞAK: Sistemi sevdiğiniz halde, bazen kurallarınızdan taviz vermek zorunda kalıyorsunuz.

Bugün yakın dostlarınızla birlikte ortak bir çalışma platform sergileyecek ve çevrenizde sizi etkileyecek kişileri sınayacağınız bir gün.

TERAZİ: Maddi olanaklarınızı çevrenizle paylaşmak zorunda kalabileceğiniz bir gün içindesiniz.

Siz, dostluğu seven biri olarak, duygusal kırgınlıklarınızı unutarak, sevdiklerinizin her şeyine koşan bir yapınız var. Yeni fırsat doğuyor.

AKREP: Düşüncelerinizi gerçekleştirme konusunda aceleci davranmaktan korkmuyorsunuz. Bugün hiçbir engel sizi yıldırmayacak ve sadece, özel duygularınızın yönlendireceği bir gün yaşayacaksınız.

Değişik ve orijinal fikirlere açıksınız.

YAY: Kariyerinizi, güçlendirmeyi amaçlıyor, seçenekler arasında bocalıyorsunuz. Tarzınızı bilerek ve isteyerek korumasını iyi biliyorsunuz..

Duygularınızda artan arayışlar, sizi tatminsiz yapabilir. Zevkleriniz ön plana çıkacaktır.

OĞLAK: Romantik yönlerinizi ortaya koymanız sayesinde, partnerinizle ilişkileriniz canlanacaktır.

Bugün, hareketli ve neşeli saatler sizi bekliyor. Duygusal sezgilerinizde artış var.

Bazılarınız yollarla ilgili planlar yapacaksınız.

KOVA: Bugün, maddi bir güven arayışı içinde olabilirsiniz.

Değişimlerden fazla etkilenmeyerek, daha kararlı davranmalısınız. Bazı gecikmeler size olumsuz yansıyabilir. İşinizde başarılı çalışmalar içindesiniz. Bol su içmelisiniz.

BALIK: Beklediğiniz konuların sizi olumsuz etkilemesine izin vermediğiniz müddetçe, her şeyi bir çırpıda halledeceksiniz. Kısa sürede olayların sizin lehinize dönüşeceği kesin. Dostlarınızı aramak için, fırsatları değerlendirin.